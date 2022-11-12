Ей всего 18.

Закончила школу с золотой медалью. Красотка. Капитан волейбольной сборной России и европейского топ-клуба.

Ее узнают в Европе и Азии, а в Турции постоянно зовут замуж. В одном только запрещенном у нас инстаграме – 211 тысяч подписчиков.

Арина Федоровцева – открытка российского спорта. Яркая, успешная, знающая языки и умеющая красиво выражать свои мысли.

При этом всем в России про нее катастрофически мало информации. В деталях восполняем этот пробел.

Турки зовут Арину замуж и страшно расстроились, увидев ее фото с кольцом на безымянном пальце

Федоровцева хэдлайнер «Фенербахче» – одного из грандов женского мирового волейбола. Этот сезон команда начала с трофея – в битве за Суперкубок Турции бит действующий победитель Лиги чемпионов «Вакыфбанк» (3:0). MVP отдали Арине. Одними только подачами россиянка набрала 6 очков. Для сравнения: у всех остальных игроков двух команд суммарно 5 эйсов.

– Выиграть в этот день было не просто принципиально, – объясняет Федоровцева. – 29 октября – день основания республики. Для Турции – важнейшая дата. Вечером Bagdat street, самая популярная улица нашего района, заполнилась людьми. Это было настоящее шествие. И национальный праздник наложился на чествование нашей победы. Атмосфера – невероятная.

Нужно понимать, насколько люди в районе Фенербахче фанатично болеют за свой клуб. Для них это жизнь. И нет такого, что интересен только футбол: баскетбол, волейбол, какие-то индивидуальные виды – они фанаты всей линейки «Фенербахче».

– Расскажи, что такое женский волейбол в Турции.

– Представь себе, ты выходишь на корт – и не слышишь себя. Официальная вместимость нашей арены 7000. Но это недостоверные цифры. Потому что на важных играх люди не просто занимают все места, а полностью забивают проходы. Как это возможно – не знаю. И они вообще не сидят! Стоят, шумят и прыгают всю игру. Когда требуется – все пять сетов.

Я бы хотела, чтобы каждый игрок в своей жизни прочувствовал такое. Это культ! Ты только заходишь на корт – и тебя заряжают энергией. На такой волне у тебя что-то получается – и люди заводятся еще сильнее. Ты хочешь радовать их, они – тебя.

– Что будет, если ты придешь в район Галатасарай?

– Никто не сделает мне ничего плохого. Но напряжение между «Фенербахче» и «Галатасараем» страшное. Цвета нашего клуба – желтый и темно-синий. У них – желтый и красный. И чтобы вы понимали степень накала: в Фенербахче не рекомендуется носить красные вещи. Вообще никому. Даже часы или какие-то аксессуары.

Это нигде не прописано. Просто негласные правила, но ими пропитано все. Я не должна фотографироваться с фанатами в форме «Галатарасая» и расписываться на футболках этого клуба. Наши команды бескомпромиссные соперники – и нужно соблюдать правила игры.

– Тебя в Стамбуле узнают повсеместно?

– Даже наши девочки, которые приезжали как туристы, рассказывали, что в центре к ним подходили местные. «Вы волейболистки?» «Да». «Из России?» «Ага». «А Арину Федоровцеву знаете?»

– Насколько тебе комфортно с этим жить?

– Это часть спорта. Люди обычно не просят многого – просто сфоткаться, иногда поговорить. Болельщики отдают свою энергию на играх, горят победами клуба, и мы тоже должны что-то отдавать.

– Не секрет, что турки любят русских девушек, особенно светловолосых. Что у тебя творится в директе?

– Ой… Часто пишут, что красивая, предлагают сходить на кофе. Замуж зовут с самого приезда. Кстати, у меня есть кольцо на безымянном пальце левой руки. Подарили родители. Нам нем гравировка – Фенербахче. Когда была клубная фотосессия, они увидели фотку – и так расстроились! Типа все, шансов нет. Упустили.

Внимания очень много, и кому-то на моем месте справиться было бы сложно. Но я изначально твердо понимала, зачем еду в Стамбул, и сосредоточена только на этом.

Как и зачем переходить в европейский топ-клуб в 17 лет

Арина подписала контракт с «Фенербахче» в 2021 году. Ей было 17, и на тот момент она не провела ни одного матча за сборную. Многие сокрушались: рано – нужно еще пару сезонов повариться в Казани, за которую она играла, окрепнуть, стать лидером. А в Турции она либо не будет вставать со скамейки, либо сломается под давлением.

На деле же Федоровцева сразу попала в основу – и превратилась в ключевого игрока команды, дошедшей до полуфинала Лиги чемпионов и финала чемпионата.

– Отталкиваться нужно от своих ощущений, а не от чьих-то комментариев. Они до сих пор долетают – самые разные. И что с того? В прошлом году я была просто молодым игроком, подающим надежды. Было важно попасть в клуб, в котором я смогу развиваться, раскрывать потенциал и расти. Я поверила, что «Фенербахче» – лучший для этого вариант.

Знаешь, у меня ведь даже представлений не было о самом Стамбуле. Я ехала именно в топ-клуб, а не в город. Знала, что тренировочная система организована очень хорошо, а об остальном не думала вообще. Условно, если бы такой сильный чемпионат, как турецкий, был в Египте – я бы рассматривала переход и туда.

В итоге еще и город оказался красивым, уютным, с приятным климатом – это как классный бонус.

– Как шли переговоры? Слухи-то появились задолго до контракта.

– А это турецкие болельщики начали писать комментарии в инстаграме. Осенью 2020-го мы выиграли чемпионат Европы среди девушек, в финале обыграли как раз Турцию. А в силу того, что турки болеют за своих во всех возрастах, они увидели там меня (Арина стала MVP турнира – Sports.ru). На тот момент меня особо никто не знал, а болельщики уже разгоняли эту историю с переходом в «Фенербахче».

Потом клуб начал вести переговоры с SB Community – агентством, в котором я состою. Уже оттуда поступило обращение к родителям. У нас так все выстроено: волейбол на мне, а всем остальным занимаются они. Это чтобы отгородить меня от лишней суеты. В какой-то момент информация дошла и до меня. Мы обсудили все с семьей и приняли решение.

– Слышал, в России тебе предлагали более жирный контракт.

– Даже не вникала. Да и что бы ни предлагали, какой в этом смысл, если мы уже все решили? Мысленно я была в «Фенербахче», и сумма контракта на тот момент меня совершенно не интересовала.

– Как быстро там почувствовала себя своей?

– Приняли со всей душой. Им важно, чтобы мне было комфортно, и я могла концентрироваться только на спорте. Есть несколько менеджеров, которым можно набрать в любое время по любым вопросам.

Знаю, что часто игроки перед заселением пару дней живут в отеле – ждут, пока им все подготовят. Нам подготовили все сразу – приехали в квартиру прямо из аэропорта. Она – шикарная. Просторная, с видом на море. И, что самое главное, в 2 минутах ходьбы от тренировочного зала.

Стадион под боком. И если люди ходят смотреть футбол, то мы его слушаем. Научились по гулу различать, что происходит на поле. В день игры все вокруг заполняется людьми. Они начинают кричать часов в 12, хотя матч – в 19. Сначала мы думали, что они разгоняются алкоголем, но со временем поняли – этого тут практически нет.

Район у меня замечательный. Наверное, лучший в Стамбуле для жизни. Он душевный и уже родной. Вот приезжаешь в центр, в европейскую часть – такая суета! Думаешь: скорее бы вернуться в наш тихий и уютный Фенербахче.

– Ты же сначала жила с папой (Сергей Федоровцев – олимпийский чемпион-2004 по гребле – Sports.ru)?

– Весь первый сезон. Сейчас все немного поменялось – теперь со мной мама. Иногда она уезжает по делам, но большую часть времени здесь. И это очень классно. Когда кто-то из родителей рядом, не так сильно скучаю. Иногда вообще все собираются – это самые прекрасные дни.

– Алексей Спиридонов, играющий в Катаре, недавно рассказал, что планирует выбить себе кабриолет – есть такая опция в контракте. Как у тебя с этим?

– А вот надо узнать! У нас есть какое-то количество перелетов на семью в Москву, но таких изысков нет. Надо будет поговорить с агентом, ха-ха.

– Президент «Фенербахче» – Али Коч. Миллиардер, входит в турецкий список Форбс. Лично встречались?

– После Суперкубка у нас был обед – он приезжал, разговаривали всей командой. Он не ставит себя обособленно, считает такой же частью клуба. Очень тепло относится к нашей семье. До перехода с ним общались родители – они специально прилетали все прозондировать, убедиться, что мне нужно идти именно сюда. И разговор с ним стал одним из факторов для принятия решения.

Понятно, что мы не друзья-друзья. Но личный контакт есть.

– Екатерина Гамова, отыгравшая один сезон в «Фенере», вспоминала в автобиографии, как после одной из важных побед в раздевалку зашел президент клуба (на тот момент другой) – и подарил всем девчонкам по яркому пакетику, в которых были сумки Louis Vitton.

– Оу. У нас такого не было. Наверное, потому что мы выиграли только первый трофей. Нам дали понять, что это только начало и минимум того, чего от нас ждут в этом сезоне. Посмотрим, что будет дальше.

– Контракт, кстати, у тебя на сколько?

– Еще два года.

Гид по Стамбулу от Арины

– Как проводишь свободное время в Стамбуле?

– Обожаю гулять по набережной в нашем районе. После тяжелых тренировок это классная перезагрузка. Гуляю с папой, мамой или Аней Лазаревой (еще одна волейболистка сборной России в «Фенербахче» – Sports.ru).

Очень люблю готовить. Особенно завтраки. Но бывают и ужины, и десерты – куда без них? Часто пробую новые рецепты. В последнее время подсела на шарлотку – все ее хвалят.

Еще я приезжала сюда лишь с базовыми знаниями английского. Теперь все куда лучше. Наслышенность и насмотренность присутствуют, практики тут много, плюс внедряю новые слова, саму учу грамматику. До идеала еще далеко, но поболтать или дать интервью могу спокойно.

Также потихоньку начинаю изучать ПДД. Хочу получить права. Поэтому тот кабриолет будет дополнительной мотивацией.

– Давай про прогулки. Нетуристический Стамбул – он какой?

– Очень колоритный. Меняешь район – и как будто в другом городе.

Европейская сторона – туристическая, азиатская – для жизни. Там ритм намного спокойнее, даже менталитет у людей другой. В центре все ориентированы на туристов, на продажи, а у нас люди намного спокойнее.

Мои любимые места – пешеходная набережная в Фенербахче и Босфор. На Босфоре полно вкусных рыбных ресторанов – сидишь, наслаждаешься едой, смотришь на корабли или в морскую даль. Как-то весной видели там, как дельфины переплывают из одного моря в другое. Они же любят где похолоднее, а Мраморное море маленькое – быстро нагрелось, и они направлялись в Черное. Это было невероятно.

– В провинциальной Турции что-то интересное видела?

– Удалось побывать на Принцевых островах. Точнее, на самом большом из них – Бююкаде. В системе «Фенербахче» есть один турок, он учился в России. Подружился с папой и очень хотел провести нашей семье экскурсию по этому острову. После сезона поехали.

Очень понравилось! Особенность в том, что там нет машин. Вообще! Только велосипеды и повозки. Такой детокс. Очень необычно сейчас приехать куда-то и не видеть авто и мотоциклов.

Федоровцева страшно убивалась после поражений. Этим летом поняла: дальше так нельзя

Арина дебютировала в сборной в Лиге наций-2021, когда ей было 17. За пару матчей стало понятно: она игрок основы. А уже на Олимпиаде в Токио Федоровцева была лидером команды. В победном матче с Китаем в группе она настреляла 28 очков. Стала самым результативным игроком четвертьфинала с Бразилией.

По итогам прошлого года Международная федерация волейбола (FIVB) включила ее в десятку лучших игроков мира, единственную из наших. А в прессе россиянку постоянно называют звездой.

– Не люблю это слышать и мне некомфортно, когда в мой адрес говорят «звезда», – делится Арина. – У нас это звучит как будто бы в плохом ключе – типа зазвездилась. Да и не готова я принимать этот статус. Я же только в самом начале своего пути. Ну серьезно, называть меня звездой сейчас неуместно.

– А кого уместно?

– Майкла Джордана. Почему такое говорят в мой адрес – не понимаю. Хочется крикнуть: люди – нет! Это даже не лестно.

Звезда – это же еще в какой-то степени потолок. А мне до моего еще очень далеко. Я это осознаю и понимаю, сколько работы предстоит проделать.

– Ты толком не делилась впечатлениями от дебюта в сборной. Давай исправляться.

– Так, с кем была первая игра – даже не помню. Но попадание в основную команду – знаковый момент. Тем более, в олимпийский сезон. При этом я прекрасно понимала, что просто появиться в одной игре – не то, чего мне достаточно. Я хотела стать игроком стартового состава.

– Но тебе было 17.

– У меня так устроено, что как только я добиваюсь одной маленькой цели, тут же появляется другая. И дебют в сборной – это не было чем-то заоблачным. Просто удовлетворение от проделанной работы. Стремилась – добилась.

– Еще в 2020 ты говорила, что хочешь на ОИ в Токио. В 16 лет и не будучи игроком основы в Казани.

– К тому интервью и отнеслись как к словам какой-то выскочки. Но это добавило мне эмоций. Я – не выскочка! Просто озвучила цель, к которой шла.

Что касается Олимпиады, то мне было очень интересно, как проявит себя там наша команда и как я проявлю себя как часть этой команды. Волнение относительно того, что это самый большой турнир в жизни любого спортсмена, было не таким большим. Я вообще в этом плане спокойна. Как мне иногда говорят, даже слишком. Олимпиада это, Лига наций или чемпионат Турции – эмоции на игру примерно те же.

– Поражение в четвертьфинале от Бразилии тоже пережила спокойно?

– Нет. Нет. Нет. Я человек, который очень тяжело переживает поражения. После Токио я много думала, анализировала и просто съедала себя изнутри.

Мы хорошо стартовали, обыграли Китай и США (3:0), проиграть после такого было вдвойне обидно. Все поверили в шанс, а потом в один момент он улетучился. Я постоянно прокручивала это в голове и говорить о последней игре не хотелось вообще ни с кем.

Потом увидела, как встречали олимпийцев – кортежи, болельщики в городе, такой праздник в центре Москвы. Очень хотелось прочувствовать это на себе, а из-за одной игры мы оказались этого лишены. Снова накатило. Но вместе с тем зародило во мне еще большую спортивную злость.

– Так убиваться – не перебор?

– Этим летом у меня два месяца не было волейбола, и эта пауза помогла мне расслабиться, кое-что осознать и поменять отношение к проигрышам. Мы много общались с мамой на эту тему. Теперь я стараюсь просто анализировать неудачи, извлекать уроки и не настолько загоняться. Понятно, что с полным пофигизмом проигрывать нельзя. Да я и не смогу. Но у меня это действительно было через край.

«Мне мало пасовали». В чем секрет ее убойных подач

Федоровцева регулярно набирает много очков, но в одном элементе она просто божественна. Арину признавали лучшей подающей в чемпионате России, она стала таковой по итогам прошлого чемпионата Турции, да и недавние 6 эйсов в трех партиях за Суперкубок свежи в памяти.

– Твой суперскилл – убийственные подачи.

– У меня есть яркое воспоминание из детства: я впервые пришла в волейбольный зал, взяла мяч – и сразу выполнила подачу. Наверное, дано. Потом, когда попала во взрослую команду Казани, мне сначала не так много пасовали. А я хотела набирать очки. И подача – тот элемент, в котором это может делать любой. Концентрировалась на нем.

Я и сейчас много работаю над подачами. Знаю, что многие пытаются их натренировать, но не у всех получается. Возможно, это и правда мое. Нынешнюю подачу я впервые попробовала еще в Казани. И она пошла. Сейчас расту, набираю мышечную массу – и она летит еще сильнее.

– То есть никакого секрета нет?

– Основной секрет, думаю, в том, что я каждый раз выхожу с диким желанием сделать эйс. Обожаю, когда кричит весь стадион – и всегда хочу порадовать болельщиков. У многих игроков установка: просто ввести мяч в игру, не потерять. У меня каждый раз – задача-максимум. Я всегда хочу добыть очко сразу, с подачи.

– Школа с золотой медалью. Почему это было важно? Ты ведь даже в Италию на Лигу наций с собой учебники брала.

– У меня, наверное, синдром отличницы. Стремлюсь, чтобы все было идеально. И вот как раз проблемы после поражений – они связаны с этим. Я хочу все делать на высшем уровне – в деталях и мелочах.

– Знаю, что ты круто рисуешь. Это откуда?

– Я с детства очень любила рисовать. Как свободная минутка – вперед. И бабушка с дедушкой отдали меня в художественную школу имени Сурикова – ходила туда по воскресеньям. Получила базу, но я бы не сказала, что есть какой-то уровень – все идет от души. Просто люблю передавать то, что вижу, добавляя при этом эмоции в рисунок.

– Любимый художник есть?

– У меня нет идеалов в волейболе или рисовании. Нет такого, что я хочу быть как кто-то. Единственное, что у меня есть – это Майкл Джордан. Я его фанат во всем. Невероятный человек и спортсмен. Вот им действительно восхищаюсь.

– Если бы появилась возможность выпить с ним кофе, о чем бы спросила?

– Было бы много вопросов. Но в основном – я попросила бы рассказать какую-то деталь, малозаметную мелочь, которой стоит уделить внимание, чтобы добиться его высот.

Так как люблю готовить, иногда смотрю Константина Ивлева. Он всегда говорит: «Внимание к мелочам – стремление к идеалу». Поэтому мне бы хотелось узнать у Джордана какую-то неочевидную для всех вещь, которую может знать именно он.

Каблуки, татуха и страшная тайна любви к розовому

– Ты стильно выглядишь. Кто за это отвечает?

– Сама. Стилистов у меня нет. Но я тот еще шопоголик! В силу роста подобрать одежду мне сложно, приходится тратить много времени. Хотя это дело я очень люблю, нравится собирать образы, и приятно, когда их отмечают. Вот даже если это спортивный костюм, все равно стараюсь что-то придумать. Выглядеть на площадке красиво – тоже важно.

Глобально фирма не имеет значения, но я поняла, что бренды дают качество. И за него я готова платить. Найти хорошую вещь для себя мне действительно сложно. Но, если удастся, она будет смотреться на мне хорошо и этот будет бренд – закрою глаза на ценник.

– Розовый – твоя слабость?

– Сейчас открою большой и страшный секрет. Розовый появился в моей жизни как альтернатива красному. Он всегда был моим любимым цветом. Зубная щетка, колонка, свечка – что угодно, мой глаз всегда падал на красный. Но тут его нельзя! Мы – «Фенербахче». А красный – это «Галатасарай». Вот и появилась альтернатива.

У розового много оттенков, но он меня совершенно не раздражает. Наоборот, я им прониклась, это стало моей фишкой, стилем. И так совпало, что в последнее время он стал трендом.

– Плюс тебе идет.

– Да. И я всегда играю в розовой резинке – это мой талисман. Розовый стал моей отличительной чертой, хотя изначально появился как альтернатива красному.

– Каблуки.

– В России с обувью больших размеров, тем более стильной, очень сложно. Но в Турции я нашла магазин, в котором есть все. Для каких-то образов каблуки необходимы – для вечерних, например. Предпочтение отдаю удобной обуви – на плоском ходу, но надеть каблуки на ужин – тоже люблю. Я сразу такая девочка-девочка. Несмотря на то, что становлюсь под 2 метра ростом, ха-ха. Меня это не смущает, а наоборот радует.

– Сейчас ты красотка. А в школе за высокий рост доставалось?

– А я была маленькой и худенькой. Когда пришла в волейбольную команду – стояла в серединке по росту. К слову о стремлении. Приходя на игры, всегда изучала программки с игроками. И каждый раз говорила, что, когда вырасту, буду 1,95 м. На меня смотрели и улыбались: «Ну кого ты смешишь, девочка?» А я обижалась: «Вот посмотрите». В итоге – почти на этой отметке.

Сейчас вообще комфортно себя чувствую. Меня иногда спрашивают, нет ли неудобств. Нет! Я горжусь своим ростом. И даже один день побыть в другом теле не хотела бы.

– Какова вероятность, что однажды у тебя появится татуха?

– Я очень осторожно ко всему отношусь и обдумываю каждый шаг по 350 раз. Поэтому, даже когда появляются какие-то идеи, они не выдерживают испытание сомнениями. Я должна быть точно уверена, прежде чем на что-то решиться. Возможно, когда-нибудь приду к олимпийским кольцам. В случае победы на Олимпиаде такая вероятность есть. Все остальное – вряд ли.

Сестра – топовая «художница», они вместе могут поехать в Париж-2024

У Федоровцевых – гиперспортивная семья. Мы попросили Арину рассказать обо всех.

– Папа – олимпийский чемпион-2004 по гребле. Он – спортивный ориентир. Конечно же, я не раз пересматривала тот легендарный репортаж Дмитрия Губерниева из Афин. Очень эмоционально! При этом всякий раз мне как-то не верилось, что это мой папа. Вот смотришь, гордишься, но никак не можешь поверить, что это все на самом деле.

Сергей Федоровцев – крайний слева

– Мама. Екатерина.

– Ой, могу рассказывать часа полтора. Мама – наставник по жизни. Доверяю ей во всем, доверяю в принятии самых важных решений. Она – тоже спортсменка. Занималась плаванием, потом греблей. Там родители, кстати, познакомились с Губерниевым – вместе тренировались. Так что он много-много лет друг семьи.

У мамы очень сильный характер, и она до сих пор передает его нам. Каждый разговор – вычленяешь что-то. Я уже сказала, что летом именно она помогла переосмыслить подход к тренировкам, играм и поражениям. Мама очень любит нас и делает все для нас как для детей, так и для спортсменов. Нам безумно повезло с родителями.

– Сестра Маша.

– Ей 15, и она стоит в основной команде сборной России в групповых упражнениях. Болеет художественной гимнастикой невероятно. В чем-то даже сильнее, чем я волейболом. В некоторых моментах просто сумасшедшая! Особенно это выражалось в детстве. После школы у нее была 5-6 часовая тренировка. Потом дома мама дополнительно занималась с ней растяжкой – потому что Маша не отличается суперпластичностью, ей постоянно нужно над этим работать.

Но даже после этого всего она хватала булавы, обручи, мячи, ленты – и все это летало по квартире. Она разбила нам все стеклянные двери, ха-ха. В конце концов ей сделали отдельную комнату, где только лампа и деревянные двери – там она и отрабатывала свои элементы. Все понимали, что без этого Маша не может. Просто попросить ее перестать тренироваться было самым бесполезным делом. Думаю, за счет целеустремленности и того, как горит ее душа, она добьется больших успехов.

Кстати, мы несколько раз пересекались в Новогорске. Вот представь, мы не виделись с Нового года. А тут – она часть сборной России, я часть сборной России в другом, виде и вдруг мы вместе в этом месте с особенной для спортсменов атмосферой. Это прям очень теплые чувства, которые сложно описать.

– Сестра Даша.

– Ей скоро исполнится 9. Она занимается плаванием, поскольку это очень хорошая физическая база для ребенка. После этого любой вид спорта дастся легче – могу сказать это по своему опыту. При этом Даша обожает волейбол. У нас с ней невероятная ментальная связь. Она все хочет делать как я. Вплоть до выбора блюд в ресторане.

Ее очень любят в «Фенербахче». В прошлом году было дистанционное обучение, и она много времени проводила здесь. Как-то после матча мы играли с ней – перекидывали мяч через сетку. Это сняли, выложили, и у нас под 30 млн просмотров в тиктоке!

Она уже посещала волейбольные тренировки и даже ездила на сборы с моим первым тренером Еленой Николаевной Ефимовой. Ей очень нравится. Но полностью переходить пока рановато. Успеет. Главное, Даша не боится мяча, у нее уже есть техника, большое желание и полное понимание, что мы всей семьей ей поможем. Наши родители и бабушки с дедушками знают мелочи, с помощью которых можно воспитать спортсмена.

– Закончим вопросом о тебе. Какой видишь свою жизнь через 10 лет?

– Есть представление, чего хочу добиться в ближайшее время. Как только получается – появляется новая ступенька.

Но вообще мне хотелось бы стать поистине большим и ярким игроком. На которого будут приходить смотреть и который будет вдохновлять других заниматься волейболом. Хотелось бы привнести что-то новое инновационное – как, например, Евгения Артамонова, которая в 16 лет впервые в мире выполнила силовую подачу в прыжке. Прежде такого в женском волейболе не было.

Или японский нападающий Морита, олимпийский чемпион 1972 года: он изобрел элемент нападения – задержка на взлете. Который до сегодняшнего дня исполняется и носит его имя. Кто знает, может, когда-нибудь молодые волейболистки будут заказывать своей связке «Арину». Ха-ха.

Фото: AFP/MLADEN ANTONOV; РИА Новости/Владимир Песня; Instagram/a.fed.10, mashafed07