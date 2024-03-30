Безумный камбэк «Ньюкасла»: за 13 минут превратили 1:3 в 4:3!

Герои – Исак и Гордон.

АПЛ бодро вернулась после международной спячки – пошумели «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Cемь голов и безумный камбэк! Для футболистов Мойеса все началось печально – уже на шестой минуте Александер Исак реализовал пенальти. Через 15 минут «Вест Хэм» ответил. А потом команды взялись за геймпады и начали рубиться в FIFA.

Иронично, но при счете 3:1 в пользу «Вест Хэма» в трансляции АПЛ вывели вероятность победы «Ньюкасла» – статистическая модель давала всего 2%.

● Герой матча – Александер Исак. Он не только реализовал оба пенальти, но и отдал первый в сезоне ассист – и сразу на 3:3 от Харви Барнса. У шведа 14+1 в этом сезоне АПЛ, он лучший бомбардир клуба. ● Добывать победу «Ньюкаслу» пришлось через боль: уже на 17-й минуте Эдди Хау заменил Джамаала Ласселса – центральный защитник получил травму, вместо него на поле вышел Эмиль Крафт. На 56-й минуте Альмирон выскочил вместо травмированного Ливраменто, но спустя 11 минут менять пришлось уже самого Мигеля. Вышел Харви Барнс – автор победного дубля.

● «Ньюкасл» – спонсор ярких матчей в этом сезоне АПЛ. Только в играх «Ливерпуля» в кампании-2013/14 среднее количество голов за игру было выше (3,97), чем у «Ньюкасла» сейчас (3,93). ● Победа вплотную приблизила «Ньюкасл» к «Вест Хэму» – 43 очка против 44-х с игрой в запасе. Идущий шестым «Ман Юнайтед» совсем рядом – 47 очков после 28 матчей.

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster