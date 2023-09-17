49 комментариев

Буря в стакане
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Самые подорожавшие футболисты 2023 года

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Летом «Наполи» удалось сохранить двух главных звезд атаки – после чемпионского сезона клуб не покинули Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. И если Хвича сейчас прилично сдал (ни одного гола в 21 последних играх за клуб и сборную), то Осимхен начал новый сезон ударно, забив 3 гола в 4 играх Серии А. Возможно, Осимхен покинет «Неаполь» через год, но и платить за него придется точно больше. Виктор – самый подорожавший игрок 2023-го по версии Transfermarkt.

А кто еще крупно вырос в цене? Мы зафиксировали топ-20 главных скачков. Ключевой критерий ранжирования – сумма, прибавившаяся к стоимости игрока (именно поэтому Осимхен первый). Но для контекста мы добавили и процентный рост от трансферной стоимости на 1 января (стартовая точка отсчета).

● Колоссальный рост цены Коло-Муани и Кайседо – результат их игры в предыдущих клубах («Айнтрахт» и «Брайтон»). «ПСЖ» отдал за Рандаля сумму, близкую к оценке ТМ (95 млн евро), а вот «Челси» пришлось заметно переплатить, чтобы выиграть гонку за игрока у «Ливерпуля».

● Самый дорогой футболист в топ-10 – Винисиус. В начале года ТМ оценивал его в 120 млн евро, по итогам cезона-2022/23 накинул еще 30 млн. Неудивительно – Вини провел самый результативный сезон в карьере и оформил 20+19 во всех турнирах.

Вот кто дальше.

● Эван Фергюсон сделал сумасшедший рывок – в январе ТМ оценивал его в 1 млн евро. Рост за 9 месяцев составил безумные 2900% от январской цены.

● Оценить процентный рост стоимости Ламина Ямаля из «Барсы» Transfermarkt не смог – первая оценка игрока появилась только в сентябре. В начале июля 16-летний игрок перешел из «Барселоны» U-19 в основную команду.

● Вырасти в цене удалось сразу четырем игрокам 25+ лет. Маркус Рэшфорд провел индивидуально лучший сезон в карьере и забил 30 голов, Френки и Ким взяли чемпионства, а Митома стал одним из лидеров волшебного «Брайтона».

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Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini

49 комментариев

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Kubinec_
Хвича под конец сезона 30ку стоить будет
+53
-6
+47
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Макс Хромин
Холланд - ну да, ну да, пошёл я нахрен. при том что его оценивали до перехода в МС по ТМ в районе 80 лямов. Наверное после рекордного сезона подешевел
Тут вы ошибаетесь. На момент перехода в «Сити» (июнь 2022-го) ТМ оценивал Эрлинга в 170 млн. Сейчас – 180, самый дорогой в мире по их версии.
+33
-1
+32
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Unknown Forusha
Ответ Максим Максимов
не будет
Согласен 20 край
+25
-4
+21
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Neron
Хвича дороже Рэшфорда?!)))) Ахахаааа!!!
+11
-4
+7
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romaroman26
Ответ Neron
Хвича дороже Рэшфорда?!)))) Ахахаааа!!!
за пол года норм игры)) смешно
+7
-1
+6
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Be_Cos
Ответ Kubinec_
Хвича под конец сезона 30ку стоить будет
Причём хинкалей. Но Боули за 100 млн. евро легко заберёт xD
+7
-1
+6
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Grime Font
Ответ 65 дней
с ними сложно не согласиться-лучший игрок мира должен быть самым дорогим
холанд даже в сити не лучший, о чём ты вообще. только не надо тыкать статой в 600 тысяч голов в ворота Бернли, Йокогам и Кипров. лучшие игроки не теряются в финалах и важных матчах.
+13
-8
+5
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Макс Хромин
Холланд - ну да, ну да, пошёл я нахрен. при том что его оценивали до перехода в МС по ТМ в районе 80 лямов. Наверное после рекордного сезона подешевел
Ты бредоносец, написано же подорожавшие. А Холланд как был 200+, так и остался 200+. Как и Мбаппе. А тут список всяких моло-куани и кайседу с леви колвилами
+7
-3
+4
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KOBA74
Одни брюнеты.
+3
0
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Нефанатик
Ответ Neron
Хвича дороже Рэшфорда?!)))) Ахахаааа!!!
Что же такого показывает Решфорд кроме того что он англичанин и воспитанник мю? Игрок довольно средний, конкретно распиаренный. Хвича провел такой сезон яркий какой Решфорду и не снилось
+6
-3
+3
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Макс Хромин
Ответ Be_Cos
Ну так-то 150 https://www.transfermarkt.world/erling-haaland/transfers/spieler/418560/transfer_id/3845482 А теперь знатоки, внимание вопрос: как Сити при оценочной стоимости игрока в 150 млн. евро купило его за 60?
отступные были такие( + 30кк отцу+ 30кк агенту)
+3
-1
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Алмат Кушимбаев
Ответ 65 дней
с ними сложно не согласиться-лучший игрок мира должен быть самым дорогим
лучший игрок априори не может за матч делать лишь 13 касаний и как бревно метаться в штрафной.

наконечник из него великий, но он никак не претендует своей игрой на лучшего.
+3
-1
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Максим Максимов
Ответ Kubinec_
Хвича под конец сезона 30ку стоить будет
не будет
+5
-3
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Be_Cos
Ответ Дмитрий Письменский
Тут вы ошибаетесь. На момент перехода в «Сити» (июнь 2022-го) ТМ оценивал Эрлинга в 170 млн. Сейчас – 180, самый дорогой в мире по их версии.
Ну так-то 150
https://www.transfermarkt.world/erling-haaland/transfers/spieler/418560/transfer_id/3845482
А теперь знатоки, внимание вопрос: как Сити при оценочной стоимости игрока в 150 млн. евро купило его за 60?
+1
0
+1
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Be_Cos
Ответ Макс Хромин
отступные были такие( + 30кк отцу+ 30кк агенту)
Когда Эрлинг переходил в Сити, его агент Райола был уже мёртв.
По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» потратит на трансфер Холанда €250 млн. Из них €75 млн — сумма выкупа из «Боруссии», €125 млн — подъемные и зарплата за пять лет и еще €50 млн — выплаты агентам и другим представителям игрока.
https://sportrbc.ru/news/62a700be9a79475e0b83fccc
+1
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Evgeniy Bagel
Ответ Grime Font
холанд даже в сити не лучший, о чём ты вообще. только не надо тыкать статой в 600 тысяч голов в ворота Бернли, Йокогам и Кипров. лучшие игроки не теряются в финалах и важных матчах.
есть правда в твоих словах
+1
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Нефанатик
Ответ Neron
Рэшфорду 25 и он играет на самом высшем уровне уже 7 лет, забил более 120 голов! Только в прошлом сезоне он забил 30, это больше всех, только нападающие забили больше! Маркус обладает огромной скоростью, прекрасным дриблингом, не плохо играет головой и имеет прекрасный удар как по движущемуся мячу, так и по статичному! Может выступать на любой позиции по всему фронту атаки! Основной игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии! Сравнивать его с Хвичей, который провёл только один хороший сезон, не в самом сложном чемпионате, по меньшей мере преждевременно! P. S. Болтать - не мешки ворочить, смотрите футбол!))))
Хвича чемпион Италии (до него Наполи это удавалось лишь с Марадоной в составе), игрок года в Италии, лучший молодой игрок ЛЧ. Решфорд ни разу не признавался ни лучшим игроком в ЛЧ, ни лучшим игроком АПл и ни разу не становился чемпионом Англии. Болтать не мешки вопросить. Смотри футбол глазами, а не через одно место. Решфорд распиаренный бегунок который вне апл никогда себя не проявит. Хвича стоит дороже потому что клубы предпочтут его этому англичанину.
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Нефанатик
Ответ Neron
Вкусовщина и хамство. Так дискусси не ведутся. Буду смотреть за Наполи, посмотри и ты на игры Юнайтед. Джеррард тоже не был никогда чемпионом Англии, как и Кейн, это ничего не значит. АПЛ сложнейшая лига мира, списанный много лет назад, Смоллинг, основной защитник в Роме, таких примеров множество. «Бегунок», это не аналитика 37-летнего человека)))
Невозможно вести диалог с человек который болеет за МЮ. Играй Хвича в МЮ, а Решфорд в Наполи ты говорил бы совершенно другое. А я смотрю на обоих со стороны.
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statistic5
не понял, как ранжировалась вторая таблица
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65 дней
Ответ Дмитрий Письменский
Тут вы ошибаетесь. На момент перехода в «Сити» (июнь 2022-го) ТМ оценивал Эрлинга в 170 млн. Сейчас – 180, самый дорогой в мире по их версии.
с ними сложно не согласиться-лучший игрок мира должен быть самым дорогим
+6
-6
0
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Dmitry Shaolin
Ответ romaroman26
Комментарий удален модератором
Он бездарь, которого пиарят и тащат за уши.
+2
-2
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Manowar66
Ответ Александр Андреев
Серьезно? В магазинах тоже так покупки делаешь? Или все же тебе, вежливая охрана магазина объясняет "правильную цену" товара.
а как еще?
если цена несуразная. то идем в пятерочку
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Фут.Боль
Ответ Kubinec_
Хвича под конец сезона 30ку стоить будет
Да ладно, разыграется он ещё. Поставил очень высокую планку своей игрой в прошлом сезоне,каждый сезон такой выдавать очень сложно и не нужно забывать, что он ещё очень молодой игрок.
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Tydeus
Ответ Be_Cos
Когда Эрлинг переходил в Сити, его агент Райола был уже мёртв. По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» потратит на трансфер Холанда €250 млн. Из них €75 млн — сумма выкупа из «Боруссии», €125 млн — подъемные и зарплата за пять лет и еще €50 млн — выплаты агентам и другим представителям игрока. https://sportrbc.ru/news/62a700be9a79475e0b83fccc
Вы во всех трансферах зарплату за 5 лет считаете?
0
0
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S2Pac
Ответ Дмитрий Письменский
Тут вы ошибаетесь. На момент перехода в «Сити» (июнь 2022-го) ТМ оценивал Эрлинга в 170 млн. Сейчас – 180, самый дорогой в мире по их версии.
Возможно, он Хойлунда имел ввиду, которого, по его мнению, из Сити в МЮ забрали)
0
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