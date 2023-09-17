49 комментариев

Летом «Наполи» удалось сохранить двух главных звезд атаки – после чемпионского сезона клуб не покинули Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. И если Хвича сейчас прилично сдал (ни одного гола в 21 последних играх за клуб и сборную), то Осимхен начал новый сезон ударно, забив 3 гола в 4 играх Серии А. Возможно, Осимхен покинет «Неаполь» через год, но и платить за него придется точно больше. Виктор – самый подорожавший игрок 2023-го по версии Transfermarkt.

А кто еще крупно вырос в цене? Мы зафиксировали топ-20 главных скачков. Ключевой критерий ранжирования – сумма, прибавившаяся к стоимости игрока (именно поэтому Осимхен первый). Но для контекста мы добавили и процентный рост от трансферной стоимости на 1 января (стартовая точка отсчета).

● Колоссальный рост цены Коло-Муани и Кайседо – результат их игры в предыдущих клубах («Айнтрахт» и «Брайтон»). «ПСЖ» отдал за Рандаля сумму, близкую к оценке ТМ (95 млн евро), а вот «Челси» пришлось заметно переплатить, чтобы выиграть гонку за игрока у «Ливерпуля».

● Самый дорогой футболист в топ-10 – Винисиус. В начале года ТМ оценивал его в 120 млн евро, по итогам cезона-2022/23 накинул еще 30 млн. Неудивительно – Вини провел самый результативный сезон в карьере и оформил 20+19 во всех турнирах.

Вот кто дальше.

● Эван Фергюсон сделал сумасшедший рывок – в январе ТМ оценивал его в 1 млн евро. Рост за 9 месяцев составил безумные 2900% от январской цены.

● Оценить процентный рост стоимости Ламина Ямаля из «Барсы» Transfermarkt не смог – первая оценка игрока появилась только в сентябре. В начале июля 16-летний игрок перешел из «Барселоны» U-19 в основную команду.

● Вырасти в цене удалось сразу четырем игрокам 25+ лет. Маркус Рэшфорд провел индивидуально лучший сезон в карьере и забил 30 голов, Френки и Ким взяли чемпионства, а Митома стал одним из лидеров волшебного «Брайтона».

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Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini