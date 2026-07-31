Пол Мерсон: «Ман Сити» не выиграет АПЛ – он и с лучшим тренером мира этого не сделал. «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала»

Пол Мерсон: «Сити» не выиграет АПЛ.

Пол Мерсон назвал главных претендентов на победу в чемпионате Англии.

«Я не думаю, что «Ман Сити » выиграет АПЛ в этом году. Он не выиграл в прошлом году, когда там был лучший тренер мира. Он был в гонке только потому, что «Арсенал» неудачно провел три недели.

Думаю, что «Ливерпуль » будет ближайшим конкурентом «Арсенала » в этом сезоне», – отметил экс-форвард лондонцев.