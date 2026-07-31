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  4. Пол Мерсон: «Ман Сити» не выиграет АПЛ – он и с лучшим тренером мира этого не сделал. «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала»

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Пол Мерсон: «Ман Сити» не выиграет АПЛ – он и с лучшим тренером мира этого не сделал. «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала»
Пол Мерсон: «Сити» не выиграет АПЛ.

Пол Мерсон назвал главных претендентов на победу в чемпионате Англии.

«Я не думаю, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в этом году. Он не выиграл в прошлом году, когда там был лучший тренер мира. Он был в гонке только потому, что «Арсенал» неудачно провел три недели.

Думаю, что «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала» в этом сезоне», – отметил экс-форвард лондонцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoПол Мерсон
Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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Лучший тренер мира так-то и ЛЧ за 15 лет одну лишь выиграл. Вбросы ради вбросов. Выбирание фаворитов - это всегда лотерея, только Мостовой может правильно предугадывать за три минуты до конца матча.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Лучший тренер мира так-то и ЛЧ за 15 лет одну лишь выиграл. Вбросы ради вбросов. Выбирание фаворитов - это всегда лотерея, только Мостовой может правильно предугадывать за три минуты до конца матча.
Не путаем кубковый турнир, где слишком велика доля удачи с дистанцией. Там никакой лучший день в карьере Лунина или Льоренте, а также судья за Ливерпуль не помогут. Харамбол чуть не упустил АПЛ при всей судейской помощи, отмена чистого гола ВХ не забыта. Просто Сити был в перестройке, сам напривозил себе, включая топового новичка Гэхи. Раньше по 10-15 побед подряд могли выдать и забрать АПЛ
ОтветDirect free kick
Не путаем кубковый турнир, где слишком велика доля удачи с дистанцией. Там никакой лучший день в карьере Лунина или Льоренте, а также судья за Ливерпуль не помогут. Харамбол чуть не упустил АПЛ при всей судейской помощи, отмена чистого гола ВХ не забыта. Просто Сити был в перестройке, сам напривозил себе, включая топового новичка Гэхи. Раньше по 10-15 побед подряд могли выдать и забрать АПЛ
Спасибо Борнмуту надо сказать. Если бы Сити там взял победу, то в последнем туре Арсенал мог бы слить или сыграть вничью.
Для Арсенала сейчас реальный шанс стать гигемоном на ближайшие 2-3 сезона пока будет строительство новых Ливерпуля и Сити, плюс укрепление МЮ и Челси!

Вообще за новым сезоном будет очень интересно понаблюдать, особенно нейтральным болельщикам, столько обновлений и интриг!
ОтветРостовский Гусь
Для Арсенала сейчас реальный шанс стать гигемоном на ближайшие 2-3 сезона пока будет строительство новых Ливерпуля и Сити, плюс укрепление МЮ и Челси! Вообще за новым сезоном будет очень интересно понаблюдать, особенно нейтральным болельщикам, столько обновлений и интриг!
После покупки Винисиуса Арсенал перестанет быть претендентом на то, чтобы быть гегемоном))
ОтветРостовский Гусь
Для Арсенала сейчас реальный шанс стать гигемоном на ближайшие 2-3 сезона пока будет строительство новых Ливерпуля и Сити, плюс укрепление МЮ и Челси! Вообще за новым сезоном будет очень интересно понаблюдать, особенно нейтральным болельщикам, столько обновлений и интриг!
гИгИмоном😁
Ну и ну...
Это про гиги за шаги?)
Вроде взрослый мужик а несет пургу постоянно.
Да Арсенал заберёт у них стабильность есть. Вряд ли кто то выстрелит с новым тренером и умудрится забрать АПЛ
ОтветKayato
Да Арсенал заберёт у них стабильность есть. Вряд ли кто то выстрелит с новым тренером и умудрится забрать АПЛ
В эпоху АПЛ всего три великих тренера защищали титул , Артета не тянет на этот статус
Ответzzzeeerrrooo
В эпоху АПЛ всего три великих тренера защищали титул , Артета не тянет на этот статус
Харамбольщик как тренер слабее даже Эмери, которого подло слили, а этому разрешали буквально всё
После того, как отменили этот ММА в штрафной, главным конкурентом Арсенала будет Вилла. И далеко не в борьбе за первое место
ОтветMediff
После того, как отменили этот ММА в штрафной, главным конкурентом Арсенала будет Вилла. И далеко не в борьбе за первое место
Где отменили , на ЧМ? При чем здесь АПЛ?
Будем толкаться дальше ))
ОтветАнглийский_пациент
Где отменили , на ЧМ? При чем здесь АПЛ? Будем толкаться дальше ))
Не, на ЧМ просто продублировали решение АПЛ. Так что забуллить в штрафной детей из Челси уже не получится. Хотя Роджерс и Лакруа здоровые лоси... Наконец поняли, что десять полевых по метр семьдесят может приводить к определенным проблемам.
Как же я буду смеяться с этого клоуна, когда сезон начнется и судьи уже по другому судить будут Арсенал
ОтветAxs Men
Как же я буду смеяться с этого клоуна, когда сезон начнется и судьи уже по другому судить будут Арсенал
так и ничего не поменяется. прекращайте паясничать
Ливерпулю будет в этом сезоне очень сложно. Не хватает глубины состава.
Продажный интриган, хейт мастер
В том году тоже на Сити не ставили а только они дали бой Арсеналу
Мерсон думает что харамбол опять зарешает ?
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