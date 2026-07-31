Пол Мерсон: «Ман Сити» не выиграет АПЛ – он и с лучшим тренером мира этого не сделал. «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала»
Пол Мерсон: «Сити» не выиграет АПЛ.
Пол Мерсон назвал главных претендентов на победу в чемпионате Англии.
«Я не думаю, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в этом году. Он не выиграл в прошлом году, когда там был лучший тренер мира. Он был в гонке только потому, что «Арсенал» неудачно провел три недели.
Думаю, что «Ливерпуль» будет ближайшим конкурентом «Арсенала» в этом сезоне», – отметил экс-форвард лондонцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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Вообще за новым сезоном будет очень интересно понаблюдать, особенно нейтральным болельщикам, столько обновлений и интриг!
Ну и ну...
Это про гиги за шаги?)
Будем толкаться дальше ))