Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»

Харри Реднапп: Англия переполнена мигрантами.

Харри Реднапп считает, что десятки тысяч мигрантов, прорвавшихся в Сеуту, в конечном счете могут оказаться в Великобритании.

«Вот что меня поражает, когда я смотрю все эти кадры : там сплошь молодые парни. А где женщины? Разве женщин нет?

У них нет никакого намерения возвращаться. Они пытаются добраться сюда. Они знают, что тут молочные реки и кисельные берега. Мы всех принимаем, и страна уже переполнена. Эта страна переполнена. Я живу в Борнмуте, и центр Борнмута просто уничтожен.

На прошлой неделе ко мне приезжали друзья, и они сказали, что подумали, будто попали в страну третьего мира. Если просто пройтись сейчас по старой Крайстчерч-роуд в ту сторону, становится грустно от того, до чего все дошло», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма» в эфире TalkTV.

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