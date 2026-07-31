Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»

Харри Реднапп считает, что десятки тысяч мигрантов, прорвавшихся в Сеуту, в конечном счете могут оказаться в Великобритании.
«Вот что меня поражает, когда я смотрю все эти кадры: там сплошь молодые парни. А где женщины? Разве женщин нет?
У них нет никакого намерения возвращаться. Они пытаются добраться сюда. Они знают, что тут молочные реки и кисельные берега. Мы всех принимаем, и страна уже переполнена. Эта страна переполнена. Я живу в Борнмуте, и центр Борнмута просто уничтожен.
На прошлой неделе ко мне приезжали друзья, и они сказали, что подумали, будто попали в страну третьего мира. Если просто пройтись сейчас по старой Крайстчерч-роуд в ту сторону, становится грустно от того, до чего все дошло», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма» в эфире TalkTV.
«Идите в жопу». Кастильехо раскритиковал правительство Испании на фоне кризиса в Сеуте, куда незаконно проникли 50 тысяч мигрантов
Комментарии
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Ну если такой обеспеченный гражданин говорит о проблеме, значит в коренные англичане там вообще офигевают от происходящего.
(Я был в Борнмуте и Веймуте,правда давненько,20 лет назад).
А вот город Бирмингем и боро Ньюхем и Редбридж в Большом Лондоне это просто адский ад.
В последнем боро Редбридж(Большой Лондон) в школах в среднем 1 белый ребёнок на 20 учеников.
Что такого?
если слаб и не можешь конкурировать -тебя заменят
А толку с того?!
Но уже слишком поздно (
Мигранты могут поколениями жить в европейских государствах и так и оставаться носителями чужого менталитета и привычек.
Вспоминается пример Озила - человек родился и вырос в Германии, играл за сборную, но так и не стал немцем