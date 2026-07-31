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  4. Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»

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Реднапп о мигрантах: «Англия переполнена ими. Ко мне приезжали друзья и подумали, будто попали в страну третьего мира. Я живу в Борнмуте, и центр города просто уничтожен»
Харри Реднапп: Англия переполнена мигрантами.

Харри Реднапп считает, что десятки тысяч мигрантов, прорвавшихся в Сеуту, в конечном счете могут оказаться в Великобритании.

«Вот что меня поражает, когда я смотрю все эти кадры: там сплошь молодые парни. А где женщины? Разве женщин нет?

У них нет никакого намерения возвращаться. Они пытаются добраться сюда. Они знают, что тут молочные реки и кисельные берега. Мы всех принимаем, и страна уже переполнена. Эта страна переполнена. Я живу в Борнмуте, и центр Борнмута просто уничтожен.

На прошлой неделе ко мне приезжали друзья, и они сказали, что подумали, будто попали в страну третьего мира. Если просто пройтись сейчас по старой Крайстчерч-роуд в ту сторону, становится грустно от того, до чего все дошло», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма» в эфире TalkTV.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoХарри Реднапп
дискриминация
logoпроисшествия
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Ждем извинений
ОтветVik Elis
Ждем извинений
Да. Чувствую, деда отменят
ОтветИлья Седаков
Да. Чувствую, деда отменят
Закидают тапками
Как бы старину Харри за такое не отменили, походу скоро будет извиняться.
Ну если такой обеспеченный гражданин говорит о проблеме, значит в коренные англичане там вообще офигевают от происходящего.
Ответdreamstep
Как бы старину Харри за такое не отменили, походу скоро будет извиняться. Ну если такой обеспеченный гражданин говорит о проблеме, значит в коренные англичане там вообще офигевают от происходящего.
А куда его отменять. Дедуля 10 лет уже как не тренирует, и вроде как не собирается) на заслуженной пенсии, может гнать бочки на кого хочет)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
А куда его отменять. Дедуля 10 лет уже как не тренирует, и вроде как не собирается) на заслуженной пенсии, может гнать бочки на кого хочет)
Вово щас уже перед смертью сказать правду , у нас к слову все так же пока движуха есть для одного престарелого схема та же
Глобализация, белое население уничтожается во всех странах и завозят массу, которой очень легко управлять ! Это говорит о том что как таковых гос-в уже не существует, а есть фирмы, и что все управляется единым центром, потому одни и те же события происходят во всех странах !
ОтветInsomniaisback
Глобализация, белое население уничтожается во всех странах и завозят массу, которой очень легко управлять ! Это говорит о том что как таковых гос-в уже не существует, а есть фирмы, и что все управляется единым центром, потому одни и те же события происходят во всех странах !
Всё куда проще и прозаичнее, чем некий глобальный план
ОтветInsomniaisback
Глобализация, белое население уничтожается во всех странах и завозят массу, которой очень легко управлять ! Это говорит о том что как таковых гос-в уже не существует, а есть фирмы, и что все управляется единым центром, потому одни и те же события происходят во всех странах !
Да, ТНК вошли в противостояние с государствами
Тем временем в Испании уже 57 погибших и цифра растет , видосы жесть, толпа сносит все в городе, грабит магазины, убивает, избивает, насилует.Дотолерастились.
ОтветБ81
Тем временем в Испании уже 57 погибших и цифра растет , видосы жесть, толпа сносит все в городе, грабит магазины, убивает, избивает, насилует.Дотолерастились.
Интересно почему в самом Марокко они себя так не ведут. Или ведут?
ОтветБ81
Тем временем в Испании уже 57 погибших и цифра растет , видосы жесть, толпа сносит все в городе, грабит магазины, убивает, избивает, насилует.Дотолерастились.
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Харри,Борнмут ещё не наихудшее место.
(Я был в Борнмуте и Веймуте,правда давненько,20 лет назад).
А вот город Бирмингем и боро Ньюхем и Редбридж в Большом Лондоне это просто адский ад.
В последнем боро Редбридж(Большой Лондон) в школах в среднем 1 белый ребёнок на 20 учеников.
ОтветBayern2004
Харри,Борнмут ещё не наихудшее место. (Я был в Борнмуте и Веймуте,правда давненько,20 лет назад). А вот город Бирмингем и боро Ньюхем и Редбридж в Большом Лондоне это просто адский ад. В последнем боро Редбридж(Большой Лондон) в школах в среднем 1 белый ребёнок на 20 учеников.
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Ответfiorre
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Очень надеюсь что нет.
Раньше европейцы приплывали, сейчас к ним.
Что такого?
ОтветZaynullin Chingiz
Раньше европейцы приплывали, сейчас к ним. Что такого?
да тем более предки англичан тоже приплыли и вытеснили коренных.
если слаб и не можешь конкурировать -тебя заменят
ОтветZaynullin Chingiz
Раньше европейцы приплывали, сейчас к ним. Что такого?
Разница в том, что европейцев встречали с оружием в руках, сейчас насильников встречают, осыпая евро
Кажется, что до них уже начинает доходить.
А толку с того?!
ОтветJoker2104
Кажется, что до них уже начинает доходить. А толку с того?!
Боюсь, уже поздно.
ОтветJoker2104
Кажется, что до них уже начинает доходить. А толку с того?!
Лучше поздно.
Но уже слишком поздно (
Многие страны заполнены этим мусором.
ОтветАнтон Орехов_1117222625
Многие страны заполнены этим мусором.
да, нужна Реконкиста, лучше всего начать с отстрела саранчи, хоть и патронов жалко
Современная история с этими мигрантскими набегами на развитые страны показывает, что дешевая рабочая сила по итогу оказывается очень дорогой.
Дело даже не столько в самих мигрантах, а в том, что поломались (сами, или с помощью бездарных политиков и деструктивных идей - уже не столь важно) плавильные котлы, благодаря которым и появились все великие нации.
Мигранты могут поколениями жить в европейских государствах и так и оставаться носителями чужого менталитета и привычек.
Вспоминается пример Озила - человек родился и вырос в Германии, играл за сборную, но так и не стал немцем
ОтветWekil
Дело даже не столько в самих мигрантах, а в том, что поломались (сами, или с помощью бездарных политиков и деструктивных идей - уже не столь важно) плавильные котлы, благодаря которым и появились все великие нации. Мигранты могут поколениями жить в европейских государствах и так и оставаться носителями чужого менталитета и привычек. Вспоминается пример Озила - человек родился и вырос в Германии, играл за сборную, но так и не стал немцем
Берем США плавильный котел, итальянская мафия условная, почему то сохраняли свою культуру и преступностью занимались, осуждаем?
ОтветБегемотик
Берем США плавильный котел, итальянская мафия условная, почему то сохраняли свою культуру и преступностью занимались, осуждаем?
Итальянская мафия, конечно, была и, возможно есть, но при этом миллионы итальянцев по всей США стали американцами и никакого отношения к мафии не имеют. Не только к мафии, но и к диаспоре в целом
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