Канчельскис о Головине и «Зените»: «Монако получше и поинтереснее Петербурга. Не вижу смысла уходить – там он играет в ЛЧ и ЛЕ, перспектив больше»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно интереса «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Ранее появилась информация, что петербургский клуб попытается подписать хавбека до закрытия летнего трансферного окна.
«Все зависит от самого Александра. Ему уже за 30. Если он хочет вернуться – почему бы и нет?
Но я не вижу смысла уходить из «Монако» в «Зенит». Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а «Зенит» не играет в еврокубках.
Кто сильнее – сейчас никто не скажет, пусть сыграют между собой, но перспектив у «Монако» больше.
Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными», – заявил Андрей Канчельскис.
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Комментарии
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У меня был случай сравнить и, честное слово, Монако - место далеко не самое комфортное. Единственный явный плюс - отсутствие климатической зимы.
ЛОЛ
особенно сейчас с санкциями, запретами и прочим.
Менять Монако на 1-2 солнечных дней в неделю?
В Петербурге хорошо жить только если ты местный (родина всегда приоритет) или какой-нибудь депрессивный непризнанный гений.
Жить 300 дней в году без солнца то еще удовольствие.
Неслучайно все маньяки и дичь из Питера именно, т.к. такой климат сводит с ума.
Вообще эти разгоны про Зенит - очень странные, у Сани ЗП почти 5 миллионов чистыми, Зенит совсем рехнулся и даст ему 6-7? Вряд ли...
В здравом уме менять Лазурный Берег на 300 дней в году без солнца...
Это надо сильно любить Питер