Канчельскис о Головине и «Зените»: «Монако получше и поинтереснее Петербурга. Не вижу смысла уходить – там он играет в ЛЧ и ЛЕ, перспектив больше»

Андрей Канчельскис: не вижу смысла Головину уходить из «Монако» в «Зенит».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно интереса «Зенита » к полузащитнику «Монако» Александру Головину .

Ранее появилась информация , что петербургский клуб попытается подписать хавбека до закрытия летнего трансферного окна.

«Все зависит от самого Александра. Ему уже за 30. Если он хочет вернуться – почему бы и нет?

Но я не вижу смысла уходить из «Монако» в «Зенит». Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а «Зенит» не играет в еврокубках.

Кто сильнее – сейчас никто не скажет, пусть сыграют между собой, но перспектив у «Монако» больше.

Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными», – заявил Андрей Канчельскис .

***

Головин забил за «Монако» в товарищеском матче – вонзил «Серкль Брюгге» 📹