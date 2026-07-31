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  4. Канчельскис о Головине и «Зените»: «Монако получше и поинтереснее Петербурга. Не вижу смысла уходить – там он играет в ЛЧ и ЛЕ, перспектив больше»

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Канчельскис о Головине и «Зените»: «Монако получше и поинтереснее Петербурга. Не вижу смысла уходить – там он играет в ЛЧ и ЛЕ, перспектив больше»
Андрей Канчельскис: не вижу смысла Головину уходить из «Монако» в «Зенит».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно интереса «Зенита» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб попытается подписать хавбека до закрытия летнего трансферного окна.

«Все зависит от самого Александра. Ему уже за 30. Если он хочет вернуться – почему бы и нет?

Но я не вижу смысла уходить из «Монако» в «Зенит». Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а «Зенит» не играет в еврокубках.

Кто сильнее – сейчас никто не скажет, пусть сыграют между собой, но перспектив у «Монако» больше.

Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными», – заявил Андрей Канчельскис.

***

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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Комментарии

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Ну если серьезно, то высказывание действительно странное. Я даже соглашусь с тем, что "Монако" (которое футбольный клуб) может быть интереснее "Зенита", но вот жить в Петербурге определенно приятнее.

У меня был случай сравнить и, честное слово, Монако - место далеко не самое комфортное. Единственный явный плюс - отсутствие климатической зимы.
ОтветФантом
Ну если серьезно, то высказывание действительно странное. Я даже соглашусь с тем, что "Монако" (которое футбольный клуб) может быть интереснее "Зенита", но вот жить в Петербурге определенно приятнее. У меня был случай сравнить и, честное слово, Монако - место далеко не самое комфортное. Единственный явный плюс - отсутствие климатической зимы.
Комментарий скрыт
ОтветФантом
Ну если серьезно, то высказывание действительно странное. Я даже соглашусь с тем, что "Монако" (которое футбольный клуб) может быть интереснее "Зенита", но вот жить в Петербурге определенно приятнее. У меня был случай сравнить и, честное слово, Монако - место далеко не самое комфортное. Единственный явный плюс - отсутствие климатической зимы.
в чем лучше Питер?
ЛОЛ
особенно сейчас с санкциями, запретами и прочим.

Менять Монако на 1-2 солнечных дней в неделю?

В Петербурге хорошо жить только если ты местный (родина всегда приоритет) или какой-нибудь депрессивный непризнанный гений.
Жить 300 дней в году без солнца то еще удовольствие.
Неслучайно все маньяки и дичь из Питера именно, т.к. такой климат сводит с ума.
Давно «Головин» и «перспективы» не умещались в одном предложении.
Пока неизвестно, насколько Монако заинтересован в нем
Ответbrig_Mercury
Пока неизвестно, насколько Монако заинтересован в нем
А почему не должно быть заинтересовано? Он ветеран и лидер клуба, да травматичен, но когда играет приносит пользу, выделяется на поле...

Вообще эти разгоны про Зенит - очень странные, у Сани ЗП почти 5 миллионов чистыми, Зенит совсем рехнулся и даст ему 6-7? Вряд ли...
ОтветРостовский Гусь
А почему не должно быть заинтересовано? Он ветеран и лидер клуба, да травматичен, но когда играет приносит пользу, выделяется на поле... Вообще эти разгоны про Зенит - очень странные, у Сани ЗП почти 5 миллионов чистыми, Зенит совсем рехнулся и даст ему 6-7? Вряд ли...
У них может на лавке такой же, перспективый ждать своего шанса. На этом желании Зенита мог бы Локо заработать, если бы продал Батракова в Монако в обмен на Головина с доплатой и еще бы от Зенита получил за Головина
Молчи, деревня Манчечтерская)
Не будет никакого Головина в Зените. Это Анар Ибрагимов из легалбет очередную свою "пургу" несет.
петербуржцы обиделись, но факт есть факт.
В здравом уме менять Лазурный Берег на 300 дней в году без солнца...
Это надо сильно любить Питер
Канчела как-будто о деньгах не слышал))
И Макдональдс там есть :)
в Монако всё спокойно спите спокойно жители Монако
мостовой подскажет где бошку красить
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