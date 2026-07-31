«Локомотив» не хочет приобретать Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода» (Metaratings)

«Локомотив» не хочет приобретать Данила Пруцева через «Нижний Новгород».

«Локомотив» не хочет приобретать полузащитника «Спартака» Данилу Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода».

Такой сценарий маловероятен, сообщает Metaratings.

Московский клуб хотел бы приобрести хавбека напрямую, но сейчас не может сделать это из-за отсутствия продаж и средств.

Деньги на покупку игрока у «Локомотива » могут появиться в случае продажи полузащитника Артема Карпукаса, которым интересуется «Зенит».

Пруцев готов к различным вариантам, в том числе и остаться в «Спартаке», но отмечается, что футболист хотел бы получать больше игровой практики.