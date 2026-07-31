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  4. «Локомотив» не хочет приобретать Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода» (Metaratings)

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«Локомотив» не хочет приобретать Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода» (Metaratings)
«Локомотив» не хочет приобретать Данила Пруцева через «Нижний Новгород».

«Локомотив» не хочет приобретать полузащитника «Спартака» Данилу Пруцева через аренду из «Нижнего Новгорода».

Такой сценарий маловероятен, сообщает Metaratings.

Московский клуб хотел бы приобрести хавбека напрямую, но сейчас не может сделать это из-за отсутствия продаж и средств.

Деньги на покупку игрока у «Локомотива» могут появиться в случае продажи полузащитника Артема Карпукаса, которым интересуется «Зенит».

Пруцев готов к различным вариантам, в том числе и остаться в «Спартаке», но отмечается, что футболист хотел бы получать больше игровой практики.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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Комментарии

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Как же так, а Гурцкая сказал, что будет именно так, не мог же Тимур в очередной раз облажаться так, ну не мог...
ОтветРостовский Гусь
Как же так, а Гурцкая сказал, что будет именно так, не мог же Тимур в очередной раз облажаться так, ну не мог...
спортс раньше был местом где можно было почитать комментарии
четко и по делу высказывания были
срач развели , этого ****** да же бы не упомянули
ОтветРостовский Гусь
Как же так, а Гурцкая сказал, что будет именно так, не мог же Тимур в очередной раз облажаться так, ну не мог...
думаю найдётся что либо может перестроится этому же не стоит верить что написано типа локо не купит
Семерку за Воробьева уже попилили, получается?
ОтветDenverec
Семерку за Воробьева уже попилили, получается?
На Месси копят
ОтветDenverec
Семерку за Воробьева уже попилили, получается?
Как и за Баринова, и за Самошникова
Мне сказал однажды дед, с Ротенберга спросу нет🤷‍♂️
Тогда пусть лесом идут. Пруцев может у нас выходить на замену, и вносить свежесть в игру.
ОтветWelD
Тогда пусть лесом идут. Пруцев может у нас выходить на замену, и вносить свежесть в игру.
Да он мертвый выходит с кислой рожей. От него только вред в таком состоянии, лучше уж молодых выпускать.
ОтветWelD
Тогда пусть лесом идут. Пруцев может у нас выходить на замену, и вносить свежесть в игру.
Ну в крайнем случае и на лавке неплохо смотрится:)
Да отстаньте уже от этого легкоатлета! Он по прошлому сезону убедил только в том, что умеет бегать много и по 90 минут. Отбирать не умеет, пасовать между линиями не умеет, удара нет, моменты не реализует вспомните игру с крыльями. За 6,5 млн можно взять Бабкина и Кравцова по качеству даже лучше. Один отбирать умеет, другой с ударом и видением поля. Цена Пруцева 2,5 млн. Щетирин Ахмат взял за 2,4 млн. По таланту щетина превосходит Пруцева головы на три. Так что забудьте уже навсегда об этом кенийском марафонце
ОтветDemedieu
Да отстаньте уже от этого легкоатлета! Он по прошлому сезону убедил только в том, что умеет бегать много и по 90 минут. Отбирать не умеет, пасовать между линиями не умеет, удара нет, моменты не реализует вспомните игру с крыльями. За 6,5 млн можно взять Бабкина и Кравцова по качеству даже лучше. Один отбирать умеет, другой с ударом и видением поля. Цена Пруцева 2,5 млн. Щетирин Ахмат взял за 2,4 млн. По таланту щетина превосходит Пруцева головы на три. Так что забудьте уже навсегда об этом кенийском марафонце
Соглашусь с оценкой игрока.
Только Галактионову и остальным игрокам видимо нужен именно марафонец. Там некому таскать рояль. Атакующая линия хорошая, но с заполнением пространства всё не очень. Пруцев даёт объём. А большего от него и не требуется.
ОтветSuperkenguroo
Соглашусь с оценкой игрока. Только Галактионову и остальным игрокам видимо нужен именно марафонец. Там некому таскать рояль. Атакующая линия хорошая, но с заполнением пространства всё не очень. Пруцев даёт объём. А большего от него и не требуется.
Объём за 6,5 миллионов? Дороговато для нынешнего Локомотива. Такую сумму можно с большей пользой потратить.
интересно от куда у нижнего такое бабло??? как там гос деньги делят. лучше бы себе команду хорошую собрали или на город потратили бы
ФК "Нижний Новгород" это какая-то торговая площадка по покупке/продаже футболистов? На смену агентам пришли букмекеры из Пари?
ОтветYury Kalmykov
ФК "Нижний Новгород" это какая-то торговая площадка по покупке/продаже футболистов? На смену агентам пришли букмекеры из Пари?
там скорее кооперация из агентов и букмекеров
Ответdmitrij.vnukov2017
там скорее кооперация из агентов и букмекеров
Похоже на то. Латышонок первая ласточка, Пруцев вторая?
Да я вообще возмущен! Бронзового призера, отличного футболиста хотят отправить в фнл к Мише Игнатову, к Зиньковскому, к другим неудачникам. Что за комбинации?
Так это и Пруцеву нафиг не нужно.Чтобы через год играть в НН,если они вернутся в РПЛ?Сомнительная перспектива.Если и переходить в Локо,то на полноценный контракт,без всего этого.
Пруцев на Карпукаса это шило на мыло. Вот вдвоём бы их в одной команде
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