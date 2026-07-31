«Фиорентина» за 8 млн евро купила у «Реала» 19-летнего Вальдепеньяса. «Мадрид» может выкупить защитника в течение следующих трех лет
Виктор Вальдепеньяс перешел в «Фиорентину» из «Реала».
«Фиорентина» сообщила о переходе 19-летнего центрального защитника Виктора Вальдепеньяса из «Реала».
По данным As, футболист подписал контракт с итальянским клубом на пять лет.
Сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
Также сообщается, что «Мадрид» получит 50% от любой будущей продажи игрока, а также право обратного выкупа в течение следующих трех сезонов.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
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