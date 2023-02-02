У Дембеле травма – уже 16-я в «Барсе». За 6 лет он не сыграл даже в половине матчей, но заработал 40 млн евро

И как к этому относиться?

«Барселона» потеряла главного ассистента (7 голевых) в самый разгар сезона: Усман Дембеле надорвал прямую мышцу левого бедра и вылетел на 5 недель. Француз пропустит полуфинал Кубка Испании и оба матча против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Медицинская книжка Усмана за 6 лет в Барселоне впечатляет: 16 травм и коронавирус.

Из почти 28 тысяч потенциальных минут Дембеле сыграл только 10,6 тысяч. Худший сезон – 2019/20: всего 493 минуты в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

За этот же период он заработал больше 90 млн евро (40 – чистыми).

Но это первая серьезная травма Усмана при Хави: был коронавирус и усталость икроножной мышцы (пропустил матчи сборной, но не клуба).

Главная беда Дембеле − мышцы бедра. Но, кажется, помогли две операции (и подход)

11 из 16 травм француза связаны с мышцами бедра. В начале 2020-го спортивный врач Артем Рыженко объяснял:

«Травмы бицепса – очень распространенное явление на позициях, где требуется большой объем беговой работы – у вингеров и вингбеков (вспомните Комана, Бейла).

Мышечно-сухожильные травмы, как и конкретно повреждения двуглавой мышцы, относят к перегрузочным (overuse injuries), они, как правило, возникают на фоне того, что неготовую мышцу просто перегружают, она не выдерживает и рвется. Причиной может быть, как и перетренированность, так и детренированность» .

Конечно, мы знаем отношения раннего Дембеле и режима.

•‎ 20 октября 2018-го в матче против «Севильи» Месси получил травму уже на 26-й минуте. Пока аргентинцу оказывали помощь, Вальверде отправил разминаться Дембеле. Француз делал это максимально неторопливо и появился на поле только через 10 минут, которые «Барса» провела в меньшинстве.

24 октября «Барса» играла с «Интером» дома в ЛЧ. Все игроки приехали на «Камп Ноу» в 19:00, кроме Дембеле – он явился в 19:25. Вальверде оставил француза в запасе, хотя планировал выпустить в старте (вместо него вышел Рафинья). Скорее всего, Усман знал, что его не выпустят, поэтому во время игры даже не разминался. Испанские медиа выдвигали две версии: это наказание за опоздание или за долгий выход на замену в игре с «Севильей».

• В августе 2019-го Усман отказался пройти медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал, посчитав травму несерьезной. Он вылетел на 5 недель.

Где-то там еще и зависимость от видеоигр, которая не помогала режиму.

•‎ Но и тренеры не святые. Дембеле рассказывал, что часто его выпускали неготовым: «У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом. Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался . Так было всегда, потому что в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире».

•‎ Эрнесто Вальверде в марте 2019-го подтверждал слова Усмана:

«Дембеле чувствовал дискомфорт перед игрой с «Лионом», но я решил рискнуть, так как это был важный матч. Я выпустил Дембеле, руководствуясь счетом на табло, хотя теперь мы потеряли его на 3-4 недели».

•‎ В ноябре 2021-го вышел на замену в матче с киевским «Динамо» – повредил заднюю поверхность бедра и вылетел на месяц. По информации Diario Sport, врачи рекомендовали либо вообще не выпускать Дембеле на поле, либо дать ему сыграть не больше 15 минут. Однако исполняющий обязанности тренера Серхи Бархуан выпустил француза за 25 минут до конца – тоже из-за счета на табло (0:0).

Но все равно количество травм сократилось. В феврале 2020-го Дембеле сделал операцию на левом бедре, летом 2021-го − на правом (травма в Киеве случилась во время восстановления). Прооперировали его одни из лучших специалистов в области спортивной травмы. С этой финской клиникой «Барса» давно сотрудничает и советует друзьям.

Этот сезон показывает, что восстановившийся Усман играет почти 70% игрового времени. Мог бы больше, но Хави регулярно заменяет француза в середине второго тайма, чтобы не перегрузить.

Летом Дембеле подписал новый контракт: 12 млн вместо 20. The Athletic писал, что это заслуга Хави: тренер постоянно разговаривал с игроком, просил остаться и дал важную роль на поле – француз влюбился в Хави и полностью разделяет его амбиции. Сравните это с отношением предыдущих тренеров.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Eric Alonso; globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz