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У Дембеле травма – уже 16-я в «Барсе». За 6 лет он не сыграл даже в половине матчей, но заработал 40 млн евро

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И как к этому относиться?

«Барселона» потеряла главного ассистента (7 голевых) в самый разгар сезона: Усман Дембеле надорвал прямую мышцу левого бедра и вылетел на 5 недель. Француз пропустит полуфинал Кубка Испании и оба матча против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Медицинская книжка Усмана за 6 лет в Барселоне впечатляет: 16 травм и коронавирус.

Из почти 28 тысяч потенциальных минут Дембеле сыграл только 10,6 тысяч. Худший сезон – 2019/20: всего 493 минуты в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

За этот же период он заработал больше 90 млн евро (40 – чистыми).

Но это первая серьезная травма Усмана при Хави: был коронавирус и усталость икроножной мышцы (пропустил матчи сборной, но не клуба).

Главная беда Дембеле − мышцы бедра. Но, кажется, помогли две операции (и подход)

11 из 16 травм француза связаны с мышцами бедра. В начале 2020-го спортивный врач Артем Рыженко объяснял:

«Травмы бицепса – очень распространенное явление на позициях, где требуется большой объем беговой работы – у вингеров и вингбеков (вспомните Комана, Бейла).

Мышечно-сухожильные травмы, как и конкретно повреждения двуглавой мышцы, относят к перегрузочным (overuse injuries), они, как правило, возникают на фоне того, что неготовую мышцу просто перегружают, она не выдерживает и рвется. Причиной может быть, как и перетренированность, так и детренированность».

Конечно, мы знаем отношения раннего Дембеле и режима.

•‎ 20 октября 2018-го в матче против «Севильи» Месси получил травму уже на 26-й минуте. Пока аргентинцу оказывали помощь, Вальверде отправил разминаться Дембеле. Француз делал это максимально неторопливо и появился на поле только через 10 минут, которые «Барса» провела в меньшинстве.

24 октября «Барса» играла с «Интером» дома в ЛЧ. Все игроки приехали на «Камп Ноу» в 19:00, кроме Дембеле – он явился в 19:25. Вальверде оставил француза в запасе, хотя планировал выпустить в старте (вместо него вышел Рафинья). Скорее всего, Усман знал, что его не выпустят, поэтому во время игры даже не разминался. Испанские медиа выдвигали две версии: это наказание за опоздание или за долгий выход на замену в игре с «Севильей».

• В августе 2019-го Усман отказался пройти медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал, посчитав травму несерьезной. Он вылетел на 5 недель. 

Где-то там еще и зависимость от видеоигр, которая не помогала режиму. 

Дембеле достал «Барсу»: постоянно опаздывает, рубится в игры и забивает на тренировки

•‎ Но и тренеры не святые. Дембеле рассказывал, что часто его выпускали неготовым: «У меня были непростые периоды, травмы, я переболел коронавирусом. Тренер просил меня сыграть, даже если я не провел ни одной тренировки, и я всегда соглашался. Так было всегда, потому что в этом моя страсть. Я прекрасно понимаю, как мне повезло заниматься лучшей работой в мире».

•‎ Эрнесто Вальверде в марте 2019-го подтверждал слова Усмана:

«Дембеле чувствовал дискомфорт перед игрой с «Лионом», но я решил рискнуть, так как это был важный матч. Я выпустил Дембеле, руководствуясь счетом на табло, хотя теперь мы потеряли его на 3-4 недели». 

•‎ В ноябре 2021-го вышел на замену в матче с киевским «Динамо» – повредил заднюю поверхность бедра и вылетел на месяц. По информации Diario Sport, врачи рекомендовали либо вообще не выпускать Дембеле на поле, либо дать ему сыграть не больше 15 минут. Однако исполняющий обязанности тренера Серхи Бархуан выпустил француза за 25 минут до конца – тоже из-за счета на табло (0:0). 

Но все равно количество травм сократилось. В феврале 2020-го Дембеле сделал операцию на левом бедре, летом 2021-го − на правом (травма в Киеве случилась во время восстановления). Прооперировали его одни из лучших специалистов в области спортивной травмы. С этой финской клиникой «Барса» давно сотрудничает и советует друзьям.

Этот сезон показывает, что восстановившийся Усман играет почти 70% игрового времени. Мог бы больше, но Хави регулярно заменяет француза в середине второго тайма, чтобы не перегрузить.

Летом Дембеле подписал новый контракт: 12 млн вместо 20. The Athletic писал, что это заслуга Хави: тренер постоянно разговаривал с игроком, просил остаться и дал важную роль на поле – француз влюбился в Хави и полностью разделяет его амбиции. Сравните это с отношением предыдущих тренеров. 

«Барселона» продлила Дембеле и будет платить ему на 40% меньше. Похоже, это победа Хави

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Eric Alonso; globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz

21 комментарий

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Zombieset
Смотрю, здесь еще и ребята с медицинскими познаниями "хорошими" сидят. Коронавирус в профессиональные травмы записывают, и на картинке в центр мозга размещают.
Коронавирус головного мозга!
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bengalsckyzh
Маху дал Дешам. С ним и Жиру. Оба провалили финал с Аргентиной.
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Даши Будаев
Ответ Jack Slater
Бесполезный кусок черного мяса.
Я понимаю твой уровень интеллекта, но ты, наверное, будешь удивлен, что у тебя такой цвет мяса, как и этого Дембеле
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Jack Slater
Бесполезный кусок черного мяса.
+4
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Max Tulenev
Главный указатель травм на инфографике забыли: отсутствие мозгов. Отсюда все остальные точки на картинке...
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Эвребë
Ответ LLiriKK
Самая дорогая больничная койка в футболе.
Скорее ты про Азара. Этот мешок вообще с больничной койки не слезает
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Falsegoalkeeper
Ответ aslvowk@mail.ru
Хуже всего, что только продали Депая за смешные деньги. Так бы хоть мог поиграть
Он же левый вингер. Да и все забыли как он играет. Постоянно мяч передерживает и теряет в половине случаев, идя в дриблинг в стиле Неймара с перевесом в 5 кг
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Falsegoalkeeper
Ответ Костя Киреев
Дембеле футболист хороший, но только когда здоров. А здоров он бывает редко. Для барсы оптимальный вариант скинуть его летом, пока есть спрос.
Если что он год не травмировался. И кто на его месте будет играть? Он один из лучших дриблеров в мире
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Костя Киреев
Дембеле футболист хороший, но только когда здоров. А здоров он бывает редко. Для барсы оптимальный вариант скинуть его летом, пока есть спрос.
+1
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Кайрат Кырбасов
Коронавирус головы????
У него новая разновидность что ли появилась? Просто думал, респираторное заболевание бьёт по лёгким, горлу, бронхам
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Alexlagodny
Ответ LLiriKK
Самая дорогая больничная койка в футболе.
Да ладно, до Азара ему еще далеко.
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Алексей Матыгин
дорогой лазарет в Барсе....
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dutch74
40 млн - неплохая пенсия по инвалидности
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Эль Иберико
Нужно уже принципиально продавать этого уголька, футболист-погода.
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aslvowk@mail.ru
Хуже всего, что только продали Депая за смешные деньги. Так бы хоть мог поиграть
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LLiriKK
Самая дорогая больничная койка в футболе.
+16
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Гласящий Истину!
Давно надо было дать ему пинка, под его черный зад! 120 лямов за переход в Барсу, 90 лямов - зарплата, один Бог знает сколько лямов, ушло на лечение этого придурка! Еще сотню лямов Барса не досчиталась по контракту с Rakuten, из-за этого мудилы...
Да можно было построить новый стадион, на сэкономленные деньги, если бы не подписали этого охламона!
+17
-4
+13
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Ramil Usmanov
Рафинья теперь обязан отработать по полной.
+17
-2
+15
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прощай Роналду
Красавчик 🌹
+3
-3
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Vlad
Что за напасть. Менди Алаба Дембеле - не смогут играть ни в ЛЧ и ЛЕ ни в ЛЛ.
+5
0
+5
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ЧИКО
Да. последнее время он исправился и прибавил игру. В некоторых матчах был даже лучшим, но он Дембеле и может уже хватит с него? Самое плохое то, что в такое время выбил, когда и купить замену невозможно. В прошлом году надо было покупать нормального нападающего, За те деньги, что заплатили за Рафинью, можно было лучшего купить…. Вот сейчас, пусть Рафинья и вкалывает….
+20
-4
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