Мбаппе – лучший бомбардир 2022-го. Кого он обогнал и какое место занял в XXI веке?
Килиан Мбаппе закончил 2022 год с космическим показателем: в среднем ровно 1 гол за игру. 56 матчей = 56 голов.
• В 2022-м Мбаппе сделал 5 хет-триков (один из них – в финале ЧМ) и 10 дублей.
• Из топа бомбардиров только у Эрлинга Холанда средняя результативность выше (1,07).
А где ударный 2022-й от Мбаппе в рейтинге лучших бомбардиров XXI века по годам?
• Килиан делит 9-10 место с Харри Кейном-2017 – выше Роналду (4 раза), Месси (3) и Левандовски-2021.
Рекорд аргентинца (91 гол за календарный 2012 год) выглядит непокоримым. Но у Мбаппе есть время попробовать.
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