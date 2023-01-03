Мбаппе – лучший бомбардир 2022-го. Кого он обогнал и какое место занял в XXI веке?

Килиан Мбаппе закончил 2022 год с космическим показателем: в среднем ровно 1 гол за игру. 56 матчей = 56 голов.

• В 2022-м Мбаппе сделал 5 хет-триков (один из них – в финале ЧМ) и 10 дублей.

•‎ Из топа бомбардиров только у Эрлинга Холанда средняя результативность выше (1,07).

А где ударный 2022-й от Мбаппе в рейтинге лучших бомбардиров XXI века по годам?

• Килиан делит 9-10 место с Харри Кейном-2017 – выше Роналду (4 раза), Месси (3) и Левандовски-2021.

Рекорд аргентинца (91 гол за календарный 2012 год) выглядит непокоримым. Но у Мбаппе есть время попробовать.