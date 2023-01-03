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Мбаппе – лучший бомбардир 2022-го. Кого он обогнал и какое место занял в XXI веке?

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе закончил 2022 год с космическим показателем: в среднем ровно 1 гол за игру. 56 матчей = 56 голов.

• В 2022-м Мбаппе сделал 5 хет-триков (один из них – в финале ЧМ) и 10 дублей.

•‎ Из топа бомбардиров только у Эрлинга Холанда средняя результативность выше (1,07).

А где ударный 2022-й от Мбаппе в рейтинге лучших бомбардиров XXI века по годам?

• Килиан делит 9-10 место с Харри Кейном-2017 – выше Роналду (4 раза), Месси (3) и Левандовски-2021.

Рекорд аргентинца (91 гол за календарный 2012 год) выглядит непокоримым. Но у Мбаппе есть время попробовать.

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29 комментариев

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Рашпель793
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Учитывая чемпионаты, уровни команд и сборных, у Холанда стата более впечатляющая.
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Yri Yrov
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Не не, ЗМ получит Месси скриньте. Пенки забивал знатно как никто
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Yri Yrov
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
Рекорд Месси пал
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Гекдениз Кардениз
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
При том что в 2007 у Кина было 34)
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дамир дугаров
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
И ничего не выиграла кстати, потому что Реал Моуринью с Кришем был на головок сильнее. Должны были требовать тогда брать, не повезло в пенальти с Баварией. Но ЗМ все равно аргентинец получил, вот несправедливо то было
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Dr Gonzo
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Ответ Айлин 1990
91 гол, думаю не получится не у Мбапе и у Холанда.
Я подозреваю, что 91 гол (и 113 по гол+пас) вообще никому не покорится в обозримом будущем. Во всяком случае до радикального изменения правил.
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Евгений Квасников
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Уверен,новое противостояние Мбаппе/Холанд будет очень интересное!!!
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Имя Фамилия
Мбаппе, Неймар, Холанн и Нкунку лучшие игроки прошедшего года. Гол+пас у Мбаппе почти как в лучшие сезоны Роналду.
Лучший игрок прошедшего года это тот, кто тебя постоянно обламывает 😁
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Александр Богданов
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Ответ Shuller18
И по иронии судьбы Барса тогда ничего серьезного не выиграла.
кстати да, фанбои Месси на такие рекорды Роналду любят отвечать тем, что он набил себе стату в ущерб команде)
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
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А можно такой же но про лучших ассистентов
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Николай Иванов
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Мбаппе-сегодня лучший,чем Месси и Роналду!Он достойный наследник Пеле!И у него еще немало рекордов будет впереди!
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
Ну и какой смысл в них,если Барселона в том сезоне ничего не выиграла?
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Shuller18
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
И по иронии судьбы Барса тогда ничего серьезного не выиграла.
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crispymousse
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
За календарный год нашлепать 91 мяч. Это просто космические, нереальные, фантастические цифры. Я не знаю, каким словом это назвать
Теперь у Мбаппе, как у Овечкина, будет погоня за вечностью))
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Direct free kick
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Ответ Имя Фамилия
Мбаппе, Неймар, Холанн и Нкунку лучшие игроки прошедшего года. Гол+пас у Мбаппе почти как в лучшие сезоны Роналду.
Мбаппе получил эстафету от Роналду, но не должен повторить его ошибок - перейти дорогу сионистам. Иначе они и его уничтожат в угоду дряхлому пешему
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Direct free kick
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Лучший игрок мира
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Кавабунга Шреддоголовый
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За календарный год нашлепать 91 мяч. Это просто космические, нереальные, фантастические цифры. Я не знаю, каким словом это назвать
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aibar Meyramov
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Ответ Имя Фамилия
А зачем Мбаппе и Холанну шакалить личную статистику, если они более командные игроки и не станут мешать своим партнёрам в угоду своему тщеславию. Они забьют 60, но и их клубы возьмут трофеи, меси нашакалил 91, его команда разгромно слилась изо всех турниров.
Заслуженный минус
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ak_
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Новая дуэль современности: Мбаппе vs Холланд
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nookie1985
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Ответ Игорь Нижник
91 гол за год это космос 🚀
И ещё 22 голевые.
+18
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Игорь Нижник
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91 гол за год это космос 🚀
+76
-5
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Todo
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Лео и Криш <3
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Kas91
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Ответ Имя Фамилия
А зачем Мбаппе и Холанну шакалить личную статистику, если они более командные игроки и не станут мешать своим партнёрам в угоду своему тщеславию. Они забьют 60, но и их клубы возьмут трофеи, меси нашакалил 91, его команда разгромно слилась изо всех турниров.
что ты несешь бездарь?это Мбаппе командный игрок который никому пас не даёт?или Месси не командный который намного больше голевых отдает всегда?фанатики Криша такие жалкие
+33
-12
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Pb-SE
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Сегодня цифры из нулевых смотрятся, конечно, нереально. А тогда казалось норм.
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Имя Фамилия
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Мбаппе, Неймар, Холанн и Нкунку лучшие игроки прошедшего года. Гол+пас у Мбаппе почти как в лучшие сезоны Роналду.
+3
-8
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