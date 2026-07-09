ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)

ФИФА не накажет Аргентину за песню о Фолклендских орстровах.

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026 , в котором аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, футболисты спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor. Видео было опубликовано в соцсетях команды.

В тексте песни упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США, а также Фолклендские острова: «Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео» .

По информации Daily Mail, ФИФА не планирует предпринимать какие-либо действия против Аргентины. Таким образом, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнется с какими-либо штрафными санкциями.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами продлился со 2 апреля по 14 июня 1982 года и завершился поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.