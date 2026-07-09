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  4. ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)

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ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)
ФИФА не накажет Аргентину за песню о Фолклендских орстровах.

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, футболисты спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor. Видео было опубликовано в соцсетях команды.

В тексте песни упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США, а также Фолклендские острова: «Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео».

По информации Daily Mail, ФИФА не планирует предпринимать какие-либо действия против Аргентины. Таким образом, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнется с какими-либо штрафными санкциями.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между странами продлился со 2 апреля по 14 июня 1982 года и завершился поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала50686 голосов
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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Если вы - британский пенсионер и вам звонят с неизвестного номера, говорят с непривычным акцентом и просят перевести средства на безопасный счет, ваши действия просты. Спрашиваете у собеседника «Чьи Фолкленды?» и мошенник бросит трубку
)))
ОтветXavIniesta2008-2015
Если вы - британский пенсионер и вам звонят с неизвестного номера, говорят с непривычным акцентом и просят перевести средства на безопасный счет, ваши действия просты. Спрашиваете у собеседника «Чьи Фолкленды?» и мошенник бросит трубку )))
А звонивший оказывается Нигерийцем, Индусом или Пакистанцем
Ответopusmode_1117251832
А звонивший оказывается Нигерийцем, Индусом или Пакистанцем
Да все они в Днепропетровске сидят🤣
В чём новость? Настоящей новостью станет, если Аргентину накажут хотя бы за что-нибудь.
Ответsintenced
В чём новость? Настоящей новостью станет, если Аргентину накажут хотя бы за что-нибудь.
А за что?
Ответsintenced
В чём новость? Настоящей новостью станет, если Аргентину накажут хотя бы за что-нибудь.
Как не новость ?
Не видать теперь Египту Фолклендских островов !
А какое отношение Египет имеет к Британии?
Уже больше века прошло
ОтветDark.Babysitter
А какое отношение Египет имеет к Британии? Уже больше века прошло
Отвечает смотритель Британского Музея
Просто закинут Месси на миротворец и все.
А за что наказывать. Фифа уже себя дискредитировала настолько, что пусть играют и поют что хотят.
а почему вообще должны наказывать за какую-то песню, кстати, волне безобидную, в раздевалке? у мессифобов совсем уже крыша поехала?))

причем пишут это фанаты Криштиану, которого за красную карточке в матче с Ирландией дисквалифицировали четко на то количество матчей, чтобы не пропустить ни одного на ЧМ))
ФИФА не накажет Аргентину. Никогда. Ни за что.
ОтветRDaniel
ФИФА не накажет Аргентину. Никогда. Ни за что.
Не за что)
ОтветКефтеме
Не за что)
Аргентина: спасибо.
Фифа: не за что)
а если б Аргентина спела "Крым наш"?)
Ответlightrip
а если б Аргентина спела "Крым наш"?)
На "Братский кубок" пригласили бы тогда
Забавно что видео с этим пением выложила сама аргентинская федерация. Неужели не понимали что этим они мотивируют англичан?
ОтветЕвгений Викто
Забавно что видео с этим пением выложила сама аргентинская федерация. Неужели не понимали что этим они мотивируют англичан?
у англичан половина сборной не похожа на англичан 🤣🤣🤣 им вообще пофиг
Ну есть же нормальная песня Аргентина -Ямайка 5:0
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