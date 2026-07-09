Кордоба признан игроком сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ». У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате

Кордобу признали лучшим игроком сезона РПЛ.

Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ.

Нападающий «Краснодара » получил награду в рамках премии «WINLINE Герои РПЛ», опередив Данила Кругового, Матвея Кисляка (оба – ЦСКА ), Мингияна Бевеева («Балтика »), Эсекиэля Барко («Спартак»), Эдуарда Сперцяна, Станислава Агкацева (оба – «Краснодар»), Максима Глушенкова («Зенит»), Константина Тюкавина («Динамо») и Алексея Батракова («Локомотив»).

В прошедшем сезоне Премьер-лиги колумбиец провел 28 матчей, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.