Кордоба признан игроком сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ». У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате
Кордобу признали лучшим игроком сезона РПЛ.
Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ.
Нападающий «Краснодара» получил награду в рамках премии «WINLINE Герои РПЛ», опередив Данила Кругового, Матвея Кисляка (оба – ЦСКА), Мингияна Бевеева («Балтика»), Эсекиэля Барко («Спартак»), Эдуарда Сперцяна, Станислава Агкацева (оба – «Краснодар»), Максима Глушенкова («Зенит»), Константина Тюкавина («Динамо») и Алексея Батракова («Локомотив»).
В прошедшем сезоне Премьер-лиги колумбиец провел 28 матчей, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала38796 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: страница РПЛ во «Вконтакте»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Огромную пользу Краснодару приносил
К слову, Ваши комментарии обладают аналогичным титулом на сайте sports.ru