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  4. Кордоба признан игроком сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ». У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате

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Кордоба признан игроком сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ». У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате
Кордобу признали лучшим игроком сезона РПЛ.

Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ.

Нападающий «Краснодара» получил награду в рамках премии «WINLINE Герои РПЛ», опередив Данила Кругового, Матвея Кисляка (оба – ЦСКА), Мингияна Бевеева («Балтика»), Эсекиэля Барко («Спартак»), Эдуарда Сперцяна, Станислава Агкацева (оба – «Краснодар»), Максима Глушенкова («Зенит»), Константина Тюкавина («Динамо») и Алексея Батракова («Локомотив»).

В прошедшем сезоне Премьер-лиги колумбиец провел 28 матчей, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. 

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ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: страница РПЛ во «Вконтакте»
logoМаксим Глушенков
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoМингиян Бевеев
logoМатвей Кисляк
logoСтанислав Агкацев
logoКонстантин Тюкавин
logoЭсекиэль Барко
logoЭдуард Сперцян
logoАлексей Батраков
logoДжон Кордоба
logoЗенит
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoСпартак
logoКраснодар

Комментарии

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Тут по делу
Огромную пользу Краснодару приносил
Согласен. Без Сперцяна ещё можно представить Краснодар в лидерах а вот без Кордобы боролись бы за место в пятёрке.
ОтветМаксим Прокофьев
Согласен. Без Сперцяна ещё можно представить Краснодар в лидерах а вот без Кордобы боролись бы за место в пятёрке.
Учитывая что в будущем сезоне не будет ни первого , ни второго , бороться за золото будет ещё сложнее
ОтветЗлой Руся
Учитывая что в будущем сезоне не будет ни первого , ни второго , бороться за золото будет ещё сложнее
а с Кордобой что?
Нравится игра Кордобы. Поэтому заслуживает
Кордоба- красавчик, это мотор Краснодара! То что Краснодар боролся за 1 место в ПЛ, думаю в этом большая заслуга именно Кордобы. Жаль получил травму на ЧМ, желаю скорейшего восстановления.
Жаль Колумбии со Швейцарией не помог. А так игрок сильный. Убери его и Сперцяна, и нет Краснодара!
Комментарий удален модератором
ОтветGroznyi2024
Комментарий удален модератором
Главная мерзость РПЛ — у Вас на аватаре.
К слову, Ваши комментарии обладают аналогичным титулом на сайте sports.ru
С отрывом лучший нападающий в рпл, даже несмотря на лояльность со стороны судей и бесконечное нытье, лучший по борьбе, хорошо бежит, отлично бьёт.
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29 мая, 00:22
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