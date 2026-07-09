Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»

Министр спорта Франции осудила сожжение чучела Мбаппе в Парагвае.

Министр спорта Франции Марина Феррари отреагировала на сожжение чучела Килиана Мбаппе в Парагвае.

Сборная Парагвая проиграла команде Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 . Мбаппе забил единственный гол с пенальти. После игры французский форвард отказался пожать руку парагвайскому вратарю Орландо Хилю, в результате чего стал объектом нападок, в том числе со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Традиционный обряд на фестивале Сан-Хуан под названием Judas Kái («сожженный Иуда» – Спортс’‘) включает использование сатирической куклы, изображающей неприятную для общественности фигуру или озорного персонажа. Ее проносят по улицам, а затем сжигают в конце мероприятия, что символизирует очищение и возрождение. Слово «каи» на языке гуарани означает «сожженный», а образ Иуды отсылает к Иуде Искариоту, известному своим предательством Иисуса Христа. В этом году парагвайцы задействовали тряпичную куклу с табличкой, на которой было написано имя Мбаппе .

«Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость.

Спорт несет ценности уважения. Он никогда не должен становиться предлогом для подобных сцен.

Выражаю полную поддержку Килиану Мбаппе, выдающемуся чемпиону, которым восхищаются во всем мире и который продолжает проявлять выдающееся достоинство и образцовое поведение, столкнувшись с ненавистью», – написала Феррари.