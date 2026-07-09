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  4. Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»

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Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»
Министр спорта Франции осудила сожжение чучела Мбаппе в Парагвае.

Министр спорта Франции Марина Феррари отреагировала на сожжение чучела Килиана Мбаппе в Парагвае. 

Сборная Парагвая проиграла команде Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026. Мбаппе забил единственный гол с пенальти. После игры французский форвард отказался пожать руку парагвайскому вратарю Орландо Хилю, в результате чего стал объектом нападок, в том числе со стороны парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Традиционный обряд на фестивале Сан-Хуан под названием Judas Kái («сожженный Иуда» – Спортс’‘) включает использование сатирической куклы, изображающей неприятную для общественности фигуру или озорного персонажа. Ее проносят по улицам, а затем сжигают в конце мероприятия, что символизирует очищение и возрождение. Слово «каи» на языке гуарани означает «сожженный», а образ Иуды отсылает к Иуде Искариоту, известному своим предательством Иисуса Христа. В этом году парагвайцы задействовали тряпичную куклу с табличкой, на которой было написано имя Мбаппе.

«Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость.

Спорт несет ценности уважения. Он никогда не должен становиться предлогом для подобных сцен.

Выражаю полную поддержку Килиану Мбаппе, выдающемуся чемпиону, которым восхищаются во всем мире и который продолжает проявлять выдающееся достоинство и образцовое поведение, столкнувшись с ненавистью», – написала Феррари.

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МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марины Феррари
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Комментарии

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То ли дело Жанна Д’арк ☝️
Ответcatcher69
То ли дело Жанна Д’арк ☝️
Браво!
ОтветКондуктор Локки
Браво!
😁😁😁😋🤝
А то, что памятники солдатам-освободителям рушат, нормально? А здесь просто куклу сожгли. Двойные стандарты в действии.
ОтветВалерий Ярославцев
А то, что памятники солдатам-освободителям рушат, нормально? А здесь просто куклу сожгли. Двойные стандарты в действии.
где, во Франции или в Парагвае?
ОтветВалерий Ярославцев
А то, что памятники солдатам-освободителям рушат, нормально? А здесь просто куклу сожгли. Двойные стандарты в действии.
Дед, ты наверно перепутал маленько. Это не Одноклассники, а Спортс.ру.
В музеях Франции на показ выставляют черепа убитых лидеров альжирского сопротивления....
Министр в курсе, она там бывала не раз ...
Очень чуткая женщина.
ОтветКондуктор Локки
В музеях Франции на показ выставляют черепа убитых лидеров альжирского сопротивления.... Министр в курсе, она там бывала не раз ... Очень чуткая женщина.
Британские музеи гуманнее. Там просто выставляют награбленные ценности из Египта.
ОтветБегемотик
Британские музеи гуманнее. Там просто выставляют награбленные ценности из Египта.
да, хорошо, что ценности Египта сохранились хотя бы в британских музеях
А по моему весело было. Масленица)
Какая неслыханная жестокость (с) ☝️
Ответcatcher69
Какая неслыханная жестокость (с) ☝️
Все кукольные правительства Европы в шоке просто!
ОтветКондуктор Локки
Все кукольные правительства Европы в шоке просто!
Кукольдные
Передайте этому столоначальнику, что сожгли чучело, а не самого диктатора.
Жестокость))
Она может начать акцию "#Я чучело!"
Какой ранимый курица
Молодцы парагвайцы
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