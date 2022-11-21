Таймлайн доминирования Испании и Германии. В XXI веке они выиграли все

29 трофеев за 22 года.

Матч Испании и Германии не только важнейший в группе Е, но и максимально символичный: на поле встретятся две самые доминирующие футбольные страны XXI века.

Лучший способ отразить тотальное превосходство – зафиксировать победы сборных или команд из этих стран в четырех главных турнирах: чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

•‎ Испания или Германия (сборная или клуб из страны) пропустили только три года: не выигрывали ничего в 2003-м («Реал» вылетел в 1/2 ЛЧ), 2005-м («Бавария» дошла до 1/4 ЛЧ, «Вильярреал» − 1/4 Кубка УЕФА) и 2019-м (полуфинал ЛЧ «Барсы», полуфинал ЛЕ «Валенсии»).

•‎ В XXI веке клубы из Испании и Германии выиграли 13 ЛЧ из 22. C Кубком УЕФА/Лигой Европы ситуация похожая – 12 побед в 22 розыгрышах.

•‎ 2014-й – пиковый год, когда все главные трофеи оказались в Испании и Германии. Испанские клубы доминировали в еврокубках, а чемпионат мира выиграли немцы.

•‎ Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а почему Германия, а не Италия? У итальянцев в XXI веке есть победа на ЧМ, Евро и три кубка ЛЧ у клубов из Серии А. Все верно, но нельзя забывать, что последний еврокубок итальянский клуб выиграл в сезоне-2009/10 (ЛЧ взял «Интер» Моуринью), а сборная Италии не отобралась на два последних ЧМ, проиграв в стыках Швеции и Северной Македонии.

•‎ У сборной Германии помимо победы на ЧМ-2014 есть серебро ЧМ-2002 и две бронзы – в 2006-м и 2010-м. Чемпионат Европы немцы в в XXI веке не выигрывали, но есть серебро в 2008-м и две бронзы – за 2012-й и 2016-й.

Теперь визуализируем победы чуть иначе и осознаем масштаб доминирования еще раз.

Кто победит сегодня?

Фото: globallookpress.com/Yang Lei/XINHUA, ZUMAPRESS.com