«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты
Ryanair о дне рождения Артеты: наконец-то он что-то празднует.
В лоукостере Ryanair с юмором отреагировали на пост «Арсенала» о дне рождения Микеля Артеты.
Сегодня главному тренеру лондонской команды исполнилось 44 года. Клуб поздравил испанца.
«Наконец-то что-то празднуют», – говорится в сообщении авиакомпании.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков после 31 тура. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 9 баллов при матче в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ryanair
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавцы, несколько слов и такая реклама, а то все полеты от 20 евро
🤣
Что у них против Арсенала?
ну неплохо так-то
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем