«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты

Ryanair о дне рождения Артеты: наконец-то он что-то празднует.

В лоукостере Ryanair с юмором отреагировали на пост «Арсенала » о дне рождения Микеля Артеты .

Сегодня главному тренеру лондонской команды исполнилось 44 года. Клуб поздравил испанца.

«Наконец-то что-то празднуют», – говорится в сообщении авиакомпании.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ , набрав 70 очков после 31 тура. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 9 баллов при матче в запасе.