«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты

Ryanair о дне рождения Артеты: наконец-то он что-то празднует.

В лоукостере Ryanair с юмором отреагировали на пост «Арсенала» о дне рождения Микеля Артеты.

Сегодня главному тренеру лондонской команды исполнилось 44 года. Клуб поздравил испанца. 

«Наконец-то что-то празднуют», – говорится в сообщении авиакомпании. 

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков после 31 тура. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 9 баллов при матче в запасе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ryanair
Красавцы, несколько слов и такая реклама, а то все полеты от 20 евро
Что у них против Арсенала?
«Атлетико» вспомнил двухматчевую дисквалификацию Сансета из «Атлетика», комментируя одноматчевый бан Вальверде: «Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔»
15 минут назад
Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»
17 минут назад
Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»
48 минут назад
Пройдите футбольный лабиринт и выиграйте ретроджерси легенд или Nintendo Switch 2
48 минут назадТесты и игры
«Атлетико» готов сделать Альвареса самым высокооплачиваемым игроком команды, повысив ему зарплату до 9+1 млн евро в год. Форвард интересен «Барселоне» и «Арсеналу» (Marca)
58 минут назад
Сборная России еще не перенесла в MAX командный чат, сообщил Карпин: «Пока по старинке»
сегодня, 17:17
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
сегодня, 17:09
Пресняков-старший об инфаркте: «Спартак» проиграл «Тосно» по пенальти в Кубке – дальше скорая, десять дней в реанимации, операция. Сейчас только матчи с «Зенитом» побаиваюсь смотреть»
сегодня, 17:03
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина сыграет со Швецией, Польша примет Албанию, Турция – Румыния
сегодня, 17:00Live
Товарищеские матчи. Беларусь в гостях у Кипра, Грузия против Израиля, в США Бразилия сыграет с Францией, Колумбия – с Хорватией
сегодня, 17:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
7 минут назад
Италия – Северная Ирландия. Кин, Тонали, Димарко играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
24 минуты назад
Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»
39 минут назад
Экс-вратарь США Келлер о том, может ли Роналду сниматься в кино: «Не думаю, что ему это очень интересно. Если бы хотел, он бы занялся этим, а не поехал в Саудовскую Аравию»
58 минут назад
Гарначо оштрафовали на 660 фунтов за превышение скорости на 10 миль в час летом
сегодня, 17:37
Глава «Балтики» о лимите: «Примут правила – будем по ним жить. Тренер будет ставить сильных – кто бы мог предположить, что будет играть Беликов, а не Мурид или Ковач? Сейчас у нас хороший симбиоз»
сегодня, 17:33
Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
сегодня, 17:16
Хенесс о ВАР: «Технологии усложнили работу судей, на них оказывается давление. Если кто-то находится в трехсантиметровом офсайде, преимущества у него нет»
сегодня, 17:02
Лига наций. Стыковые матчи. Мальта против Люксембурга, Латвия в гостях у Гибралтара
сегодня, 17:00Live
Магуайр о возможном вызове на ЧМ-2026: «Чувствую, что все еще могу быть важной частью сборной. Буду я играть по одной минуте или в каждом матче – сделаю все, чтобы Англия добилась успеха»
сегодня, 16:15
Рекомендуем