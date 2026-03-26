Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»

Матвей Сафонов: эта сборная может многого добиться, но нужны международные матчи.

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов считает, что потенциал национальной команды можно раскрыть только в условиях официальных матчей.

– Карпин сказал, что, по его мнению, нынешняя сборная сильнее той, что играла с Хорватией на отборочном турнире ЧМ‑2022. Как вы оцените нынешнюю сборную?

– Тяжело сравнивать с командой, которая играла в отборочных, на международных соревнованиях. Тот состав был опытным, ребята много повидали. Сейчас же много молодых, каждый раз появляются новые лица. Мы омолодились. Сейчас типаж футболистов поменялся по сравнению с тем, что был раньше.

Мое мнение, что с этой сборной мы многого можем добиться, но нам нужны международные матчи. И сравнивать можно лишь тогда, когда мы будем в боевых условиях, – сказал Сафонов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
На эту сборную смотреть вообще нет никакого желания
Сейчас кстати матчи международнее некуда
