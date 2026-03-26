  • «Атлетико» вспомнил двухматчевую дисквалификацию Сансета из «Атлетика», комментируя одноматчевый бан Вальверде: «Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔»
«Атлетико» считает решения о дисквалификациях в Испании непоследовательными.

В «Атлетико» отреагировали на одноматчевую дисквалификацию  Федерико Вальверде.

Полузащитник «Реала» получил красную карточку за удар по ноге Алексу Баэне во время дерби в 29-м туре Ла Лиги. Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал уругвайца на одну игру. 

В заключении комитета говорится, что Вальверде был удален «за удар по ноге соперника с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч». 

«Атлетико» привел в пример удаление полузащитника «Атлетика» Ойана Сансета в игре против «Барселоны» 22 ноября (0:4) – он ударил сзади по ногам Фермину Лопесу. 

В случае с Сансетом комитет по соревнованиям тоже заявил, что тот получил красную карточку «за удар по ноге соперника с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч». Однако футболист клуба из Бильбао был дисквалифицирован не на один матч, а на два – из-за этого он не смог сыграть с «Реалом». 

«Футбольные болельщики могут спокойно отправиться в отпуск, зная, что цвет футболки и шумиха в СМИ не повлияют на решения спортивной судебной системы.

Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔», – говорится в посте «Атлетико». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Атлетико»
Никогда такого не было и вот опять.
https://www.instagram.com/reel/DWNLvcqglRK/?igsh=ejZxcnF2enN6ency

А кому-то даже КК не дают)
здесь на 2 красные фол + дисквы матчей на 5
Левандовски за аплодисменты 3 матча дали, а тут намеренно пытался травмировать соперника, лютейшее позорище:)
Странно, судьям платит Барса, а тащат всегда Реал. Парадокс
неймару дали 3 матча за аплодисменты, а Леве дали 3 матча за то, что потрогал нос
Тот же комитет, тот же кабинет
А вот это хорошо прям было
риял самый позорный клуб в мире
Понял, Атлетико из Эстонии, до них наконец-то дошло, что Реал тащат за уши.
Это риал детка, ему можно все 👍
У Яна Виргили из Мальорки был тот же текст - тоже два матча
Комментарий удален модератором
4 последних коммента только по теме нарушения Вальверде у тебя, но возбудилась сливотня ахахахахахахахахахахахах, чудо в перьях
Рекомендуем
Главные новости
Италия – Северная Ирландия. Кин, Тонали, Димарко играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Квалификация ЧМ-2026. Плей-офф. 1/2 финала. Италия против Северной Ирландии, Украина играет со Швецией, Польша принимает Албанию, Турция прошла Румынию
16 минут назадLive
Президент «Атлетико» о судействе в дерби: «Мы подадим жалобу, но разговоры ничего не решат. ВАР плохо влияет на судей – это будет сложно исправить»
43 минуты назад
Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану – потрясающие профессионалы, а он таковым не был»
51 минуту назад
Карпин о возвращении России: «У меня нет дополнительных ощущений, что это произодет в ближайшее время. Есть надежда»
сегодня, 19:00
Товарищеские матчи. Бразилия встретится с Францией в США, Колумбия – с Хорватией, Беларусь победила Кипр, Грузия сыграла вничью с Израилем
сегодня, 18:56
Журналист Орнстейн: «Ливерпуль» рассчитывает на Слота и не думает о смене тренера. Их цель – дать Арне команду, которая добьется успеха»
сегодня, 18:52
Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»
сегодня, 18:31
Карпин не возглавил бы женскую сборную: «Не разбираюсь в женском футболе. В мужском‑то я с трудом разбираюсь»
сегодня, 18:00
Пройдите футбольный лабиринт и выиграйте ретроджерси легенд или Nintendo Switch 2
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
2 минуты назад
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
3 минуты назад
Судьи АПЛ допустили 54 ошибки за 30 туров – на 10 больше, чем в предыдущем сезоне
8 минут назад
Франсишку Консейсау о невызове Роналду на матчи с Мексикой и США: «Любой сборной не хватало бы Криштиану с его голами и лидерскими качествами. Но мы заполним эту пустоту»
15 минут назад
Ловчев о Сперцяне: «Столько людей думали: «Поеду в Европу, я такой великий» – и все закончилось. Захарян уехал – дальше что? От добра добра не ищут»
32 минуты назад
Лига наций. Стыковые матчи. Люксембург обыграл Мальту, Латвия победила Гибралтар
52 минуты назад
Экс-арбитр Николаев о новых правилах: «Мы понимаем, что люди хотят смотреть футбол, а не затяжки времени. Было интереснее, когда не было ВАР – была романтика»
сегодня, 18:53
Хвича сделал дубль в матче с Израилем и идет вторым среди бомбардиров сборной Грузии с 22 голами. До рекорда Арвеладзе – 4 мяча
сегодня, 18:41
«Наконец-то что-то празднуют». Лоукостер Ryanair об «Арсенале» и дне рождения Артеты
сегодня, 18:12
Сафонов об уровне сборной по сравнению с отбором на ЧМ-2022: «Состав омолодился, поменялся типаж игроков. Мы можем многого добиться, но нужны международные матчи»
сегодня, 18:09
Рекомендуем