«Атлетико» вспомнил двухматчевую дисквалификацию Сансета из «Атлетика», комментируя одноматчевый бан Вальверде: «Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔»

«Атлетико» считает решения о дисквалификациях в Испании непоследовательными.

В «Атлетико» отреагировали на одноматчевую дисквалификацию Федерико Вальверде .

Полузащитник «Реала » получил красную карточку за удар по ноге Алексу Баэне во время дерби в 29-м туре Ла Лиги . Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал уругвайца на одну игру.

В заключении комитета говорится, что Вальверде был удален «за удар по ноге соперника с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч».

«Атлетико» привел в пример удаление полузащитника «Атлетика» Ойана Сансета в игре против «Барселоны» 22 ноября (0:4) – он ударил сзади по ногам Фермину Лопесу.

В случае с Сансетом комитет по соревнованиям тоже заявил, что тот получил красную карточку «за удар по ноге соперника с применением чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч». Однако футболист клуба из Бильбао был дисквалифицирован не на один матч, а на два – из-за этого он не смог сыграть с «Реалом».

«Футбольные болельщики могут спокойно отправиться в отпуск, зная, что цвет футболки и шумиха в СМИ не повлияют на решения спортивной судебной системы.

Тот же комитет. Тот же текст в протоколе. Разные критерии 🤔», – говорится в посте «Атлетико».