Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: это атака на футбол.

Юрист Сейду Диань, представляющий интересы Сенегала в CAS по делу о Кубке Африки, раскритиковал порядок слушания в апелляционной комиссии.

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Абсурдное и иррациональное решение. Председатель задал нам два вопроса, как и марокканской стороне. Затем нам сказали, что нас отведут в комнату ожидания. Слушание не возобновилось. О его окончании нам сообщили именно марокканцы, которые разъехались по домам. Это было невероятно. Вот так нарушались права федерации.

Это не просто решение суда – это атака на право защиты, на футбол, на спортивную дисциплину. Так нагло нарушать правила – это посягательство на саму дисциплину. Если футбольный мир смирится с этим, следующего чемпиона мира будут определять в кабинетах. Больше нет смысла создавать тренировочные центры – просто готовьте отличных юристов, чтобы они украшали ваши футболки звездами.

Ни одно решение не требует возврата трофеев и медалей», – сказал Диань.