  • Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»
Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: «Абсурд, атака на футбол. Если футбольный мир с этим смирится, следующего чемпиона мира определят в кабинетах»

Юрист Сенегала о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: это атака на футбол.

Юрист Сейду Диань, представляющий интересы Сенегала в CAS по делу о Кубке Африки, раскритиковал порядок слушания в апелляционной комиссии.

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Абсурдное и иррациональное решение. Председатель задал нам два вопроса, как и марокканской стороне. Затем нам сказали, что нас отведут в комнату ожидания. Слушание не возобновилось. О его окончании нам сообщили именно марокканцы, которые разъехались по домам. Это было невероятно. Вот так нарушались права федерации.

Это не просто решение суда – это атака на право защиты, на футбол, на спортивную дисциплину. Так нагло нарушать правила – это посягательство на саму дисциплину. Если футбольный мир смирится с этим, следующего чемпиона мира будут определять в кабинетах. Больше нет смысла создавать тренировочные центры – просто готовьте отличных юристов, чтобы они украшали ваши футболки звездами.

Ни одно решение не требует возврата трофеев и медалей», – сказал Диань.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Сенегал чемпион!
Почему только следующего? А до сих пор не определяли?
Почему только следующего? А до сих пор не определяли?
Четыре года назад тоньше сработали. Тянули аргов за уши, но обошлись без технических поражений оппонентам.
Четыре года назад тоньше сработали. Тянули аргов за уши, но обошлись без технических поражений оппонентам.
До сих пор обидно да , что Франции даже те две пенки не помогли выиграть ту ЧМ?) 🤭
Они ещё не в курсе, как за уши тянут дитя Газпрома
Я больше скажу, предыдущего чемпиона мира определили в кабинетах
Следующий чемпион мира сидит в Овальном кабинете, судя по всему.
Я больше скажу, предыдущего чемпиона мира определили в кабинетах
Я больше скажу, предыдущего чемпиона мира определили в кабинетах
