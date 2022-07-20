Безумные цифры Левандовского в «Баварии»: побил вечный рекорд Мюллера и стал лучшим бомбардиром в ЛЧ

Итоги 8 лет.

Роберт Левандовски отправился за новым вызовом в «Барселону» после 8 лет в «Баварии». Поляк уезжает из Мюнхена главным бомбардиром клуба в XXI веке, но все-таки не добравшись до цифр Герда Мюллера по голам за клуб (правда, один его рекорд все-таки рухнул).

Мы посчитали все. Начнем с простого – как обстоят дела с трофеями?

Восемь побед в чемпионате выглядят солидно – но в списке рекордсменов Бундеслиги он с трудом пробрался бы в топ-10 (на самом деле Роберт делит второе место, но только за счет двух чемпионств с «Боруссией»).

Ну а по голам первый? Почти: чтобы догнать Герда Мюллера, нужно было забивать в таком же темпе еще 238 игр – то есть примерно пять сезонов!

У Роберта невероятная стабильность, но он вытянул результативность за счет последних трех сезонов: 55, 48 и 50 соответственно.‎

Это видно по победам в бомбардирской гонке Бундеслиги: у поляка одна победа в первых трех сезонах в «Баварии» – а дальше пять побед подряд. В 1970-х как раз Мюллер забивал больше всех три года кряду.

А что с голами в Лиге чемпионов? Здесь рекорд.

Четвертая часть голов Левандовского пришлась всего на пять клубов – ух, бедная «Боруссия».

Левандовски забил «Вольфсбургу» 21 гол – пять прилетело в одном матче.

С «Барселоной» Левандовски подписал контракт до 2025-го с возможностью продления еще на год. Сколько рекордов каталонского клуба он успеет побить за 4 сезона?

Фото: globallookpress.com/ Frank Hoermann