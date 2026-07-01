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  4. УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал «Ювентус» на 20 млн евро условно, из которых 7 млн – обязательный платеж, «Астон Виллу» – на 22,5 млн, «Ньюкасл» – на 10 млн

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УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал «Ювентус» на 20 млн евро условно, из которых 7 млн – обязательный платеж, «Астон Виллу» – на 22,5 млн, «Ньюкасл» – на 10 млн
УЕФА оштрафовал ряд клубов из АПЛ, Серии А и других лиг за нарушение правил ФФП.

УЕФА завершил финансовый мониторинг клубов по итогам сезона-2025/26 и наложил штрафы на ряд клубов. 

По результатам проверки было установлено, что «Ньюкасл», «Ювентус», «Ницца», «Санта-Клара», «Астана» и «Партизан» не выполнили требования, касающиеся футбольных доходов за трехлетний период. Проверка охватывала финансовые годы, завершившиеся в 2023, 2024 и 2025 годах.

При оценке соответствия правилу было уделено внимание сделкам, связанным с продажей материальных или нематериальных активов, обменам игроков и трансферам между связанными сторонами. Клубы были обязаны внести корректировки, поскольку поступления от таких сделок не признаются в качестве соответствующего дохода.

Клубы заключили соглашения о приведении деятельности в соответствие с регламентом УЕФА в течение трех сезонов и обязались уплатить штрафы общей суммой от 100 тысяч евро до 20 млн евро. 

Самое крупное наказание – у «Ювентуса». Туринцы оштрафованы на 20 млн евро условно, из которых 14 млн – условный платеж, который взыскивается только в случае повторного нарушения. «Ньюкасл» получил штраф в 10 млн, из которых 7 млн – условная часть.

«Ницца» и «Санта-Клара» сумели доказать, что их нарушение носило временный характер. Французский клуб оштрафован на 2 млн евро, португальский – на 1 млн евро. При этом 1,7 млн и 850 тысяч евро соответственно являются условными и будут взысканы только в случае повторного нарушения. 

«Астана» и «Партизан» допустили незначительные нарушения и получили штрафы в размере 100 тысяч и 200 тысяч евро соответственно.

Также УЕФА установил, что «Астон Вилла», «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем», «Ницца», «Страсбур», АЕК, «Фиорентина» и «Фенербахче» нарушили правило расходов на состав в сравнении с доходами, превысив допустимый показатель в 70% по итогам 2025 календарного года.

«Страсбур» оштрафован на 25 млн евро (12 млн подлежат выплате при повторном нарушении), «Астон Вилла» – на 22,5 млн евро (15 млн), «Фенербахче» – 7 млн, «Фиорентина» – 6 млн, «Челси» – 3 млн, «Ньюкасл Юнайтед» – 3 млн, «Ноттингем» – 2,5 млн, АЕК – 500 тысяч, «Ницца» – 450 тысяч. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
logoСанта-Клара
logoПартизан
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Комментарии

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Этот ФФП ничего не даёт, кроме того что футбол монополизировали 10-20 клубов, и разыгрывают турниры между собой, не допуская конкуренции, при этом вертят этими правилами как хотят. Завидую тем, кто застал времена, когда ЛЧ (КЕЧ) брали клубы вроде Абердина или Стяуа
ОтветCR7 - G.O.A.T
Этот ФФП ничего не даёт, кроме того что футбол монополизировали 10-20 клубов, и разыгрывают турниры между собой, не допуская конкуренции, при этом вертят этими правилами как хотят. Завидую тем, кто застал времена, когда ЛЧ (КЕЧ) брали клубы вроде Абердина или Стяуа
Абердин не брал КЕЧ, только КК - простейших из трех тогда существовавших еврокубков.
ОтветCR7 - G.O.A.T
Этот ФФП ничего не даёт, кроме того что футбол монополизировали 10-20 клубов, и разыгрывают турниры между собой, не допуская конкуренции, при этом вертят этими правилами как хотят. Завидую тем, кто застал времена, когда ЛЧ (КЕЧ) брали клубы вроде Абердина или Стяуа
FFP разный у EUFA, EPL & LaLiga

Конкретно этот самый разумный - регулирует фонд зарплат, который в нормальной компании не превышает 50-60%. У Астон-Виллы 3 года назад было более 90%. у Комо в 2023-24 - больше 250% от дохода. - это ненормально
Захватившая футбольную власть в Европе кучка чинуш неплохо наполняет карманы
Лудогорец пребывает в недоумении в связи с непопаданием в этот список...
>>допустимый показатель в 70%

Астон-Вила ещё легко отделалась - в сезоне 2023 у неё были дикие 92%. Интересно, что будет с Комо, которые умудрялись в 2024м(в Серии В ещё) тратить на зарплату более 200% дохода.
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