УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал «Ювентус» на 20 млн евро условно, из которых 7 млн – обязательный платеж, «Астон Виллу» – на 22,5 млн, «Ньюкасл» – на 10 млн

УЕФА оштрафовал ряд клубов из АПЛ, Серии А и других лиг за нарушение правил ФФП.

УЕФА завершил финансовый мониторинг клубов по итогам сезона-2025/26 и наложил штрафы на ряд клубов.

По результатам проверки было установлено, что «Ньюкасл», «Ювентус », «Ницца», «Санта-Клара », «Астана » и «Партизан » не выполнили требования, касающиеся футбольных доходов за трехлетний период. Проверка охватывала финансовые годы, завершившиеся в 2023, 2024 и 2025 годах.

При оценке соответствия правилу было уделено внимание сделкам, связанным с продажей материальных или нематериальных активов, обменам игроков и трансферам между связанными сторонами. Клубы были обязаны внести корректировки, поскольку поступления от таких сделок не признаются в качестве соответствующего дохода.

Клубы заключили соглашения о приведении деятельности в соответствие с регламентом УЕФА в течение трех сезонов и обязались уплатить штрафы общей суммой от 100 тысяч евро до 20 млн евро.

Самое крупное наказание – у «Ювентуса ». Туринцы оштрафованы на 20 млн евро условно, из которых 14 млн – условный платеж, который взыскивается только в случае повторного нарушения. «Ньюкасл» получил штраф в 10 млн, из которых 7 млн – условная часть.

«Ницца» и «Санта-Клара » сумели доказать, что их нарушение носило временный характер. Французский клуб оштрафован на 2 млн евро, португальский – на 1 млн евро. При этом 1,7 млн и 850 тысяч евро соответственно являются условными и будут взысканы только в случае повторного нарушения.

«Астана » и «Партизан » допустили незначительные нарушения и получили штрафы в размере 100 тысяч и 200 тысяч евро соответственно.

Также УЕФА установил, что «Астон Вилла», «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем», «Ницца», «Страсбур», АЕК, «Фиорентина» и «Фенербахче» нарушили правило расходов на состав в сравнении с доходами, превысив допустимый показатель в 70% по итогам 2025 календарного года.

«Страсбур » оштрафован на 25 млн евро (12 млн подлежат выплате при повторном нарушении), «Астон Вилла » – на 22,5 млн евро (15 млн), «Фенербахче» – 7 млн, «Фиорентина» – 6 млн, «Челси» – 3 млн, «Ньюкасл Юнайтед» – 3 млн, «Ноттингем» – 2,5 млн, АЕК – 500 тысяч, «Ницца» – 450 тысяч.