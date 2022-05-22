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«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?

Симон Кьер Симон Кьер
Фикайо Томори Фикайо Томори
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Оливье Жиру Оливье Жиру
Фоде Балло-Туре Фоде Балло-Туре
Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци
Раде Крунич Раде Крунич
Алексис Салемакерс Алексис Салемакерс
Сандро Тонали Сандро Тонали
Алессио Романьоли Алессио Романьоли
Пьер Калулу Пьер Калулу
Браим Диас Браим Диас
Исмаэль Беннасер Исмаэль Беннасер
Жуниор Мессиас Жуниор Мессиас
Анте Ребич Анте Ребич
Тьемуэ Бакайоко Тьемуэ Бакайоко
Майк Меньян Майк Меньян
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Давиде Калабрия Давиде Калабрия
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
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Рафаэл Леау Рафаэл Леау
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Половина состава только начинала в молодежках, а Златан тащил «Милан».

«Милан» обыграл «Сассуоло» и выиграл Серию А! Примерно вот таким составом – по крайней мере, заканчивали именно так.

В прошлый раз «Милан» становился чемпионом в 2011-м. Дальше была девятилетняя гегемония «Ювентуса» и чемпионство «Интера» в прошлом году.

У «Милана» достаточно молодая команда: средний возраст команды Пиоли – 26,8 лет (11-е место в Серии А и самая молодая среди топ-5), да и то во многом благодаря 40-летнему Златану Ибрагимовичу и 35-летнему Оливье Жиру.

Но даже если считать в среднем, в 2011-м многие футболисты чемпиона Италии еще не дебютировали в профессиональном футболе. А что они делали?

Чиприан Тэтэрушану

Лет в 2011-м: 25

Сехон-2010/11 – один из лучших в «Стяуа» для Чиприана. Взял первый трофей в карьере (Кубок Румынии) и в одиночку вытащил команду в групповой этап Лиги Европы: отбил два пенальти в серии против «Грассхоппера».

Летом 2011-го «Наполи» предлагал за румына 3 млн евро, но он остался в «Стяуа».

Алессандро Флоренци

Лет в 2011-м: 20

Атакующий полузащитник «Ромы» дебютировал в последнем матче сезона: вышел на 4 минуты вместо самого Франческо Тотти. А летом уехал в аренду в «Кротоне» из Серии В.

Симон Кьер

Лет в 2011-м: 22

«Палермо» занял рекордное 5-е место в Серии А, и за игроками выскочки открыли охоту. Самым дорогим трансфером на выход летом 2010-го стал Кьер: «Вольфбург» заплатил 12,5 млн евро. С датчанином «Вольфсбург» чуть не вылетел (15-е место), поэтому его на всякий случай отправили в аренду в «Рому». 

Алессио Романьоли

Лет в 2011-м: 16

Один из главных талантов молодежки «Ромы», который с детства в клубе (хотя попрощался с римлянами фотографией в форме «Лацио»).

До дебюта во взрослом футболе остается меньше года.

Фоде Балло-Туре

Лет в 2011-м: 14

Вместе со старым другом Преснелем Кимпембе (детьми ходили в «Эраньи») играет за юношеские команды «ПСЖ». Но не рядом в защите: Балло-Туре чаще используют как левого вингера.

Исмаэль Беннасер

Лет в 2011-м: 13

Занимается в академии «Арль-Авиньон», откуда его потом перехватит «Арсенал». В 2010-м «Арль» как раз вышел в Лигу 1, но позже быстро скатился в любители.

Тьемуэ Бакайоко

Лет в 2011-м: 16

Выступает за молодежку «Ренна» и Францию U-17. В марте 2011-го вместе с мощной компанией (Аллер, Зума, Менди, Лапорт) разобрал Беларусь (9:0). 

Тьемуэ вышел на замену и оформил два ассиста. 

Раде Крунич

Лет в 2011-м: 17

Уже дебютировал за родную «Сутьеску» из второго дивизиона Боснии и Герцеговины.

Жуниор Мессиас

Лет в 2011-м: 20

Переехал в Италию на заработки – здесь уже работал брат. Устроился на стройплощадку – за центы чистил и шлифовал кирпичи, остававшиеся после разрушенных зданий.

Анте Ребич

Лет в 2011-м: 17

Летом перебрался в академию «Сплита» и уже в мае 2011-го дебютировал в чемпионате.

Златан Ибрагимович

Лет в 2011-м: 29

Приехал в «Милан» из «Барселоны» (аренда, которая трансформировалась в трансфер) и сразу помог взять чемпионство. Лучший по голевым действиям в команде (14+12) и лучший игрок Серии А-2010/11. 

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Mihailescu/EuroFootball, Dino Panato, Thomas Starke/Bongarts, Giuseppe Bellini, Marco Luzzani; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; ledauphine.com; Stade Rennais F.C.; instagram.com/krunicrade_33

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