«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?

Половина состава только начинала в молодежках, а Златан тащил «Милан».
«Милан» обыграл «Сассуоло» и выиграл Серию А! Примерно вот таким составом – по крайней мере, заканчивали именно так.
В прошлый раз «Милан» становился чемпионом в 2011-м. Дальше была девятилетняя гегемония «Ювентуса» и чемпионство «Интера» в прошлом году.
У «Милана» достаточно молодая команда: средний возраст команды Пиоли – 26,8 лет (11-е место в Серии А и самая молодая среди топ-5), да и то во многом благодаря 40-летнему Златану Ибрагимовичу и 35-летнему Оливье Жиру.
Но даже если считать в среднем, в 2011-м многие футболисты чемпиона Италии еще не дебютировали в профессиональном футболе. А что они делали?
Чиприан Тэтэрушану
Лет в 2011-м: 25
Сехон-2010/11 – один из лучших в «Стяуа» для Чиприана. Взял первый трофей в карьере (Кубок Румынии) и в одиночку вытащил команду в групповой этап Лиги Европы: отбил два пенальти в серии против «Грассхоппера».
Летом 2011-го «Наполи» предлагал за румына 3 млн евро, но он остался в «Стяуа».
Алессандро Флоренци
Лет в 2011-м: 20
Атакующий полузащитник «Ромы» дебютировал в последнем матче сезона: вышел на 4 минуты вместо самого Франческо Тотти. А летом уехал в аренду в «Кротоне» из Серии В.
Симон Кьер
Лет в 2011-м: 22
«Палермо» занял рекордное 5-е место в Серии А, и за игроками выскочки открыли охоту. Самым дорогим трансфером на выход летом 2010-го стал Кьер: «Вольфбург» заплатил 12,5 млн евро. С датчанином «Вольфсбург» чуть не вылетел (15-е место), поэтому его на всякий случай отправили в аренду в «Рому».
Алессио Романьоли
Лет в 2011-м: 16
Один из главных талантов молодежки «Ромы», который с детства в клубе (хотя попрощался с римлянами фотографией в форме «Лацио»).
До дебюта во взрослом футболе остается меньше года.
Фоде Балло-Туре
Лет в 2011-м: 14
Вместе со старым другом Преснелем Кимпембе (детьми ходили в «Эраньи») играет за юношеские команды «ПСЖ». Но не рядом в защите: Балло-Туре чаще используют как левого вингера.
Исмаэль Беннасер
Лет в 2011-м: 13
Занимается в академии «Арль-Авиньон», откуда его потом перехватит «Арсенал». В 2010-м «Арль» как раз вышел в Лигу 1, но позже быстро скатился в любители.
Тьемуэ Бакайоко
Лет в 2011-м: 16
Выступает за молодежку «Ренна» и Францию U-17. В марте 2011-го вместе с мощной компанией (Аллер, Зума, Менди, Лапорт) разобрал Беларусь (9:0).
Тьемуэ вышел на замену и оформил два ассиста.
Раде Крунич
Лет в 2011-м: 17
Уже дебютировал за родную «Сутьеску» из второго дивизиона Боснии и Герцеговины.
Жуниор Мессиас
Лет в 2011-м: 20
Переехал в Италию на заработки – здесь уже работал брат. Устроился на стройплощадку – за центы чистил и шлифовал кирпичи, остававшиеся после разрушенных зданий.
Анте Ребич
Лет в 2011-м: 17
Летом перебрался в академию «Сплита» и уже в мае 2011-го дебютировал в чемпионате.
Златан Ибрагимович
Лет в 2011-м: 29
Приехал в «Милан» из «Барселоны» (аренда, которая трансформировалась в трансфер) и сразу помог взять чемпионство. Лучший по голевым действиям в команде (14+12) и лучший игрок Серии А-2010/11.
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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Mihailescu/EuroFootball, Dino Panato, Thomas Starke/Bongarts, Giuseppe Bellini, Marco Luzzani; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; ledauphine.com; Stade Rennais F.C.; instagram.com/krunicrade_33
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