«Милан» выиграл чемпионство – впервые с 2011-го! А где были нынешние звезды 11 лет назад?

Половина состава только начинала в молодежках, а Златан тащил «Милан».

«Милан» обыграл «Сассуоло» и выиграл Серию А! Примерно вот таким составом – по крайней мере, заканчивали именно так.

В прошлый раз «Милан» становился чемпионом в 2011-м. Дальше была девятилетняя гегемония «Ювентуса» и чемпионство «Интера» в прошлом году.

У «Милана» достаточно молодая команда: средний возраст команды Пиоли – 26,8 лет (11-е место в Серии А и самая молодая среди топ-5), да и то во многом благодаря 40-летнему Златану Ибрагимовичу и 35-летнему Оливье Жиру.

Но даже если считать в среднем, в 2011-м многие футболисты чемпиона Италии еще не дебютировали в профессиональном футболе. А что они делали?

Чиприан Тэтэрушану

Лет в 2011-м: 25

Сехон-2010/11 – один из лучших в «Стяуа» для Чиприана. Взял первый трофей в карьере (Кубок Румынии) и в одиночку вытащил команду в групповой этап Лиги Европы: отбил два пенальти в серии против «Грассхоппера».

Летом 2011-го «Наполи» предлагал за румына 3 млн евро, но он остался в «Стяуа».

Алессандро Флоренци

Лет в 2011-м: 20

Атакующий полузащитник «Ромы» дебютировал в последнем матче сезона: вышел на 4 минуты вместо самого Франческо Тотти. А летом уехал в аренду в «Кротоне» из Серии В.

Симон Кьер

Лет в 2011-м: 22

«Палермо» занял рекордное 5-е место в Серии А, и за игроками выскочки открыли охоту. Самым дорогим трансфером на выход летом 2010-го стал Кьер: «Вольфбург» заплатил 12,5 млн евро. С датчанином «Вольфсбург» чуть не вылетел (15-е место), поэтому его на всякий случай отправили в аренду в «Рому».

Алессио Романьоли

Лет в 2011-м: 16

Один из главных талантов молодежки «Ромы», который с детства в клубе (хотя попрощался с римлянами фотографией в форме «Лацио»).

До дебюта во взрослом футболе остается меньше года.

Фоде Балло-Туре

Лет в 2011-м: 14

Вместе со старым другом Преснелем Кимпембе (детьми ходили в «Эраньи») играет за юношеские команды «ПСЖ». Но не рядом в защите: Балло-Туре чаще используют как левого вингера.

Исмаэль Беннасер

Лет в 2011-м: 13

Занимается в академии «Арль-Авиньон», откуда его потом перехватит «Арсенал». В 2010-м «Арль» как раз вышел в Лигу 1, но позже быстро скатился в любители.

Тьемуэ Бакайоко

Лет в 2011-м: 16

Выступает за молодежку «Ренна» и Францию U-17. В марте 2011-го вместе с мощной компанией (Аллер, Зума, Менди, Лапорт) разобрал Беларусь (9:0).

Тьемуэ вышел на замену и оформил два ассиста.

Раде Крунич

Лет в 2011-м: 17

Уже дебютировал за родную «Сутьеску» из второго дивизиона Боснии и Герцеговины.

Жуниор Мессиас

Лет в 2011-м: 20

Переехал в Италию на заработки – здесь уже работал брат. Устроился на стройплощадку – за центы чистил и шлифовал кирпичи, остававшиеся после разрушенных зданий.

Анте Ребич

Лет в 2011-м: 17

Летом перебрался в академию «Сплита» и уже в мае 2011-го дебютировал в чемпионате.

Златан Ибрагимович

Лет в 2011-м: 29

Приехал в «Милан» из «Барселоны» (аренда, которая трансформировалась в трансфер) и сразу помог взять чемпионство. Лучший по голевым действиям в команде (14+12) и лучший игрок Серии А-2010/11.

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Mihailescu/EuroFootball, Dino Panato, Thomas Starke/Bongarts, Giuseppe Bellini, Marco Luzzani; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com; ledauphine.com; Stade Rennais F.C.; instagram.com/krunicrade_33