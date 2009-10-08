Болельщики «Милана» вывели хэштег #PioliOut в мировые тренды твиттера. Тренера еще даже не назначили

Болельщики недовольны потенциальным назначением на пост главного тренера .

Фанаты «россонери» вывели в общемировые тренды твиттера хэштег #PioliOut (Пиоли – вон).

Возле офиса «Милана» собрались болельщики клуба с протестами и плакатами. Один из них: «Терпение лопнуло. Бобан, Массара, Мальдини, Эллиотт, Газидис, Скарони: Клуб идиотов. ######### (убирайтесь) отсюда».

Напомним, что «Милан» намерен уволить и назначить вместо него Стефано Пиоли. Сообщалось, что в обед пройдет решающий раунд переговоров.

«Милан» при Джампаоло проиграл четыре матча в Серии А и одержал три победы. Команда набрала 9 очков и занимает 10-е место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.