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Сборная России U-17, выигравшая Евро-2006. Защитник Бобровский стал судьей – а где остальные?

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Ян Бобровский Ян Бобровский
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В РПЛ никто не играет.

Матч РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо» стал дебютным в высшем дивизионе для 32-летнего судьи Яна Бобровского. Если пропустили: это тот самый Ян Бобровский, который в 2006-м выиграл Евро U-17. 

Он загулял в «Зените» и закончил в 23

Бобровский в интервью «СЭ» вспоминает, что перед Евро в победу верил только Игорь Колыванов: 

«Он все время нас настраивал: «Вы ничем не хуже других, у вас тоже две ноги, две руки, голова. Делайте то, что зависит от вас, а там жизнь покажет». И жизнь показала, что он был прав».

Мотивированная команда Колыванова обыграла в группе Люксембург с Миралемом Пьяничем и Венгрию с Петером Гулачи, проиграв только Испании. 

Дальше – полуфинал с Германией и голом Прудникова. В финале Россию ждала не Испания, а Чехия. 

Финал получился ярким: 120 минут завершились ничьей 2:2, хотя Россия дважды вела в счете.

«Последний угловой и в голову закрадывалась мысль: «Не дай бог, сейчас последний угловой и как обидно будет». Так и получилось. В дополнительное время мы опять повели в счете и потом опять пропустили. Тема Самсонов, по-моему, чуть слезу не пустил, упал на газон со словами: «Ну как так можно? Как это вообще возможно, два раза? Так все было близко!» Мы встряхнулись и в серии пенальти удача к нам повернулась»

Несмотря на выдающийся результат, из той команды никто не может похвастаться большой карьерой. Бобровский выделяет сразу несколько причин.

«Нюансов очень много. Где-то голова закружилась от успехов. Думаю, у многих такое было в 16 лет: бешеное внимание, новые финансовые возможности... Тяжело устоять от соблазнов, требования к себе снижаются. Вторая причина – травмы. Если я не ошибаюсь, 12 из 18 футболистов того состава рвали крестообразные связки, в том числе я. Еще одна из возможных причин – недостаток доверия при переходе из детского футбола в юношеский и из юношеского во взрослый», – объяснял Ян в интервью «СЭ».

Бобровский стал судьей. А где остальные победители того Евро?

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев

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