85 комментариев

Последний «Зенит», который не выиграл чемпионство. Где они сейчас?
5-е место Манчини, Паредеса и других аргентинцев.
«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. В последний раз клуб из Санкт-Петербурга не добирался до титула РПЛ в 2018 году, когда Роберто Манчини и его команда заняли всего лишь 5-е место. «Локомотив» Юрия Семина выиграл золото как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.
Где сейчас футболисты, которые играли за «Зенит» РПЛ-2017/18?
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Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка
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Фото: РИА Новости; Gettyimages.ru; East News; globallookpress.com; fc-zenit.ru
Но как то так вышло что "нетренер" Семак за сезон прошерстил этот винегрет , закупавшийся широко говоря под трех разных тренеров и смог сделать из них команду -чемпиона
Во-первых, 100 там не было. Во-вторых, Паредес уехал посреди первого сезона Семака, а Маммана лечился. Какая разница, сколько игроки стоят, если одного уже нет в клубе (продали с большим плюсом, кстати), а второй лечится? И как это проблема Семака, если на момент покупки этих игроков он даже не работал в клубе?
Оставались на тот момент Дриусси (играл отлично), Краневиттер (8 млн) и Ригони (9 млн). Ну трындец, 8 и 9 миллионов. Ни один клуб РПЛ в 2018 году себе такое позволить, конечно, не мог. Спартак ПедРошу за 12 купил и Ханни за те же 8, например.
*****, *****.
Ну он игрок для контратак сугубо просто
Возрастной деф в 29 лет, почти конец карьеры считай.
Трансфер Азмуна в целом рискованная история, нестабильный нап, который рисковал стать вечно перспективным, тут согласен, повезло.
Кстати, за этих игроков Зенит отвалил, если не ошибаюсь, 30 миллионов?
Семак топ конечно, я не принижаю его заслуг, но и не надо делать вид, будто Зенит стал чемпионом со сбродом инвалидов вопреки всему.
А так все те же, конечно
Ну и показательно что даже в такой провальный сезон Спартак все равно свою пятёрку получил в Питере ))))