85 комментариев

5-е место Манчини, Паредеса и других аргентинцев.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. В последний раз клуб из Санкт-Петербурга не добирался до титула РПЛ в 2018 году, когда Роберто Манчини и его команда заняли всего лишь 5-е место. «Локомотив» Юрия Семина выиграл золото как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.

Где сейчас футболисты, которые играли за «Зенит» РПЛ-2017/18?

Фото: РИА Новости; Gettyimages.ru; East News; globallookpress.com; fc-zenit.ru