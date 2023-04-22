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Последний «Зенит», который не выиграл чемпионство. Где они сейчас?

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5-е место Манчини, Паредеса и других аргентинцев.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. В последний раз клуб из Санкт-Петербурга не добирался до титула РПЛ в 2018 году, когда Роберто Манчини и его команда заняли всего лишь 5-е место. «Локомотив» Юрия Семина выиграл золото как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.

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Фото: РИА Новости; Gettyimages.ru; East News; globallookpress.com; fc-zenit.ru

85 комментариев

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theDoctor
И вот с ними Семак взял золото, выиграв оба круга у топового Локо Палыча, с Крыховяком, Жоао Марио и двумя Миранчуками.
+150
-20
+130
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master_of_dzen
Грустно Жулиано в списке видеть, такой топарь (( так ярко начал и уже через полгода затух
+82
-1
+81
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rarog
Я в какой уже раз хочу повторить- я уверен, что тогда, в 17 году, Семака брали с одной единственной целью- предотвратить полный распад команды и полное отчуждение с болельщиками, ни о каком большом результате не было и речи.
Но как то так вышло что "нетренер" Семак за сезон прошерстил этот винегрет , закупавшийся широко говоря под трех разных тренеров и смог сделать из них команду -чемпиона
+69
-3
+66
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FNT
Ответ Максим Максюша
«С ними», это ты имеешь в виду с составом аргентинцев, закупленным на 100 лямов евро?????
С кем "с ними"?

Во-первых, 100 там не было. Во-вторых, Паредес уехал посреди первого сезона Семака, а Маммана лечился. Какая разница, сколько игроки стоят, если одного уже нет в клубе (продали с большим плюсом, кстати), а второй лечится? И как это проблема Семака, если на момент покупки этих игроков он даже не работал в клубе?

Оставались на тот момент Дриусси (играл отлично), Краневиттер (8 млн) и Ригони (9 млн). Ну трындец, 8 и 9 миллионов. Ни один клуб РПЛ в 2018 году себе такое позволить, конечно, не мог. Спартак ПедРошу за 12 купил и Ханни за те же 8, например.

*****, *****.
+65
-6
+59
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theDoctor
Ответ Максим Максюша
«С ними», это ты имеешь в виду с составом аргентинцев, закупленным на 100 лямов евро?????
Да, сбродом с пятого места, на котором попилил физрук манчини
+67
-15
+52
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Роберт Дауни-средний
Жулиано был неплох в своё время
+17
0
+17
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Павел Светлов
Какой же крутой Кришито! Возобновить карьеру для того, чтобы выйти в сериал из серии Б с родной командой это круто.
+15
-1
+14
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a.k.a. DRAGON0928
Улыбнуло))
+11
-3
+8
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Иван Грозный
Ответ rarog
Я в какой уже раз хочу повторить- я уверен, что тогда, в 17 году, Семака брали с одной единственной целью- предотвратить полный распад команды и полное отчуждение с болельщиками, ни о каком большом результате не было и речи. Но как то так вышло что "нетренер" Семак за сезон прошерстил этот винегрет , закупавшийся широко говоря под трех разных тренеров и смог сделать из них команду -чемпиона
Еще Бубнов говорил, что Семак будет большим тренером.
+8
0
+8
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AntonIQ
Чемпионство нельзя "выиграть". Можно стать чемпионом, можно выиграть чемпионат
+9
-2
+7
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mahurat
Ответ Максим Максюша
«С ними», это ты имеешь в виду с составом аргентинцев, закупленным на 100 лямов евро?????
Плюс топовые по российским меркам закупки в начале 19-года: Ракицкий - Барриос - Азмун.
+11
-4
+7
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Юрий Кечко
Ответ Андрей Чехов
Дриусси и, возможно, Ригони, могли соответствовать уровню Зенита, если бы им нашли правильное применение.
Ригони в группе ле 6 голов забил
Ну он игрок для контратак сугубо просто
+6
-1
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Gaiar
Ответ Юлия Закаблукова
эрнани , дриусси , кран , нето, ригони просто не уровень зенита , а так же терентьев ,мевля , туда же
Дриусси и Ригони вполне себе уровень. Просто не подошли
+6
-2
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theDoctor
Ответ Vitto
Азмун, Барриос и Ракицкий рядом стояли?
Азмун до Семака был посредственным напом, который никому в РПЛ нужен не был. Ракицкий - возрамный дэф из шахты, который там уже терял место в основе. Барриос - ноунейм с пляжа. Их выбор, покупка и встраивание это уже заслуга Семака как тренера.
+13
-9
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sad_fan
Ответ theDoctor
Азмун до Семака был посредственным напом, который никому в РПЛ нужен не был. Ракицкий - возрамный дэф из шахты, который там уже терял место в основе. Барриос - ноунейм с пляжа. Их выбор, покупка и встраивание это уже заслуга Семака как тренера.
Если для вас основной игрок финалиста кубка Либертадорес и околотоповой сборной - ноунейм с пляжа, то даже и не знаю, вы футболом вообще интересуетесь?
Возрастной деф в 29 лет, почти конец карьеры считай.
Трансфер Азмуна в целом рискованная история, нестабильный нап, который рисковал стать вечно перспективным, тут согласен, повезло.
Кстати, за этих игроков Зенит отвалил, если не ошибаюсь, 30 миллионов?

Семак топ конечно, я не принижаю его заслуг, но и не надо делать вид, будто Зенит стал чемпионом со сбродом инвалидов вопреки всему.
+8
-4
+4
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Евгений Якутов
"Сборная Бразилии" посильнее "Сборной Аргентины" будет)))
+3
0
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Александр Жердин
Ответ Павел Светлов
Какой же крутой Кришито! Возобновить карьеру для того, чтобы выйти в сериал из серии Б с родной командой это круто.
По мне, самый сильный левый защитник Зенита. Сантос не плохой, даже хороший, но Ммимо - сильней.
+3
0
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theDoctor
Ответ Vitto
Вот эта троица и помогла взять чемпионство, но о ней ты умолчал. Заслуга Семака как тренера - это выступление в Европе, особенно на выезде. PS Неизвестно как бы закончили сезон без этой троицы, при Манчини меньше проиграли матчей, меньше пропустили, только вот много ничьих и проблем внутри коллектива у Манчини.
Зачем мне о ней говорить, если эта троица уже часть работы Семака. Повторяю - первый круг он тоже выиграл и без них. В Европе в том сезоне он вышел с первого места в группе ЛЕ, это я тоже помню
+5
-2
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Alex Alex
зенит тот до ноября и того, когда Манчини стал сливаться - самый сильный после Спалетти и Боаша.
+4
-2
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Гекдениз Кардениз
Насколько молодежь не реализовала себя тот же Панюков неплох был временами , ну когда за паспорт накинули пару норм контрактов доигрался до Славии Мозырь
+2
0
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Daniel
Только после первого круга Зенит выигрывал всего 5 очков, а зимой добавились Барриос, Азмун (который забил 9 за весну) и Ракицкий
А так все те же, конечно
+4
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Юрий Кечко
Ответ Поцелуй Оздоева
До травмы Кокорина Зенит уже посыпался и осенью-зимой одержал аж две победы в 10 матчах. Над Уралом и Тосно. Кайф.
Значит мне отложилось в памяти по другому , но Кокорин проводил выдающийся сезон , единственный где его ставили цн а не вингера, и забил 17 с учётом лиги Европы за неполный сезон

Ну и показательно что даже в такой провальный сезон Спартак все равно свою пятёрку получил в Питере ))))
+1
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Nerazzurri-88
Ох, помню как Нету все ругали) Что у Петербурга защиты Нету.
+1
0
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Поцелуй Оздоева
Ответ Андрей Чехов
Дриусси и, возможно, Ригони, могли соответствовать уровню Зенита, если бы им нашли правильное применение.
Дриусси и нашли применение — оно ему не понравилось.
+1
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BolxoB
Ответ theDoctor
И вот с ними Семак взял золото, выиграв оба круга у топового Локо Палыча, с Крыховяком, Жоао Марио и двумя Миранчуками.
Зимнее окно того сезона вы предпочли забыть?)
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