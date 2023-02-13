Огненный Супербоул! Гениальный Махоумс выжил с травмой, взял второй титул и снял многолетнее проклятье

Шоу с шикарным сюжетом и летающей Рианной.

«Канзас-Сити Чифс» выиграли Супербоул! Получилось ярко и не без проблем.

После равного начала все уходило из-под контроля «Канзаса» во второй четверти. И дело не только в двух пропущенных тачдаунах и -10 за этот отрезок.

Страшновато стало за Патрика Махоумса – квотербеку, главной звезде Супербоула и всего сезона было очень больно после единоборства. Его зацепили за больную ногу.

Патрик прилично хромал, а на скамейке страдал . Три недели назад в дивизиональном раунде плей-офф Махоумс получил сильное растяжение связок голеностопа – как раз эту ногу атаковали и сейчас.

Но во второй половине ничего о повреждении уже не напоминало.

После матча он признался, что голеностоп беспокоил и дальше, болел. «Но им нужно было сделать что-то посерьезнее, чтобы заставить меня уйти с поля», – уже почти издевался Патрик.

Вообще у многих были проблемы с устойчивостью: похоже, что из-за газона скользили и одни, и другие.

Ключевой тачдаун в начале четвертой четверти «Канзас» занес благодаря гениям Патрика Махоумса и принимающего Кадериуса Тоуни , который исполнил шикарный маршрут: обманул защитника и остался совсем один на правом краю атаки. А Махоумс просто проигнорировал, что давить его выбросились пол-«Филадельфии», восемь игроков, отдал идеальный пас партнеру и обеспечил преимущество.

А в следующем же владении Тоуни роскошно вернул пант «Филадельфии» – соперник выбил мяч далеко от своей зачетной зоны, чтобы «Канзас» начинал свое владение далеко, но Кадериус протащил мяч на 65 ярдов, и «Чифс» начали критически близко к зачетке «Филадельфии» – всего с пяти ярдов на чужой половине. При третьей попытке – зеркальное повторение предыдущего тачдауна: принимающий Скай Мур остался один на левом краю, принял пас от Махоумса и обеспечил «Канзасу» солидное преимущество.

«Иглс» хоть и отыгрались, но уже не владели ситуацией в концовке, а «Чифс» идеально воспользовались последней атакой – провели долгое владение, умело сожгли время и реализовали филд-гол.

«Канзас» – снова чемпион!

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Шоу в перерыве – отдельное событие, которого обычно ждут не меньше самого матча. На этот раз сольно зажигала Рианна.

Umbrella, конечно, была – ближе к концу, в коротенькой версии, как и другие хиты.

Главное, что впечатлило – полеты Рианны. Она провела почти все шоу на платформе, которая то поднималась на десяток метров, то опускалась поближе к газону – и снова взмывала.

(А еще многие нашли в образе Рианны признаки того, что она ждет ребенка).

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Как тебе такое, Илон Маск?

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Титул «Чифс» – подтверждение, что это их эпоха.

• «Канзас» выиграл Супербоул третий раз в истории и второй – в современную эпоху. У них был титул в сезоне-1969, потом ждали 50 лет, до Супербоула-2019 (сыгранного в феврале 2020-го), а новый перерыв между титулами так сильно уже не затянулся.

• Камбэк по пути к победе в Супербоуле – почерк «Чифс». В 2019-м они выдавали грандиозную четвертую четверть: тогда выиграли ее 21:0, теперь вторая половина – 24:11.

• Патрик Махоумс выиграл второй Супербоул в течение четырех лет, еще прочнее утвердился как кандидат на лучшего квотербека в истории НФЛ, а кроме того прервал многолетнее проклятье . Накануне Супербоула его признали MVP сезона, а до этого самый ценный игрок не брал титул аж с 1999-го! По два раза пытались даже Том Брэди и Пейтон Мэннинг – не вышло, а Махоумсу удалось.

У него теперь два MVP сезона, два MVP Супербоулов – и два титула!

К тому же в матче с одним из лучших сюжетов за последние несколько сезонов.

Супербоул, который мы запомним надолго!

Супербоул, 13 февраля 2023-го

Филадельфия – Канзас-Сити – 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)