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Огненный Супербоул! Гениальный Махоумс выжил с травмой, взял второй титул и снял многолетнее проклятье

Патрик Махоумс Патрик Махоумс
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Американский футбол Американский футбол

Шоу с шикарным сюжетом и летающей Рианной.

«Канзас-Сити Чифс» выиграли Супербоул! Получилось ярко и не без проблем.

После равного начала все уходило из-под контроля «Канзаса» во второй четверти. И дело не только в двух пропущенных тачдаунах и -10 за этот отрезок.

Страшновато стало за Патрика Махоумса – квотербеку, главной звезде Супербоула и всего сезона было очень больно после единоборства. Его зацепили за больную ногу.

Патрик прилично хромал, а на скамейке страдал. Три недели назад в дивизиональном раунде плей-офф Махоумс получил сильное растяжение связок голеностопа – как раз эту ногу атаковали и сейчас.

Но во второй половине ничего о повреждении уже не напоминало.

После матча он признался, что голеностоп беспокоил и дальше, болел. «Но им нужно было сделать что-то посерьезнее, чтобы заставить меня уйти с поля», – уже почти издевался Патрик.

Вообще у многих были проблемы с устойчивостью: похоже, что из-за газона скользили и одни, и другие.

 

Ключевой тачдаун в начале четвертой четверти «Канзас» занес благодаря гениям Патрика Махоумса и принимающего Кадериуса Тоуни, который исполнил шикарный маршрут: обманул защитника и остался совсем один на правом краю атаки. А Махоумс просто проигнорировал, что давить его выбросились пол-«Филадельфии», восемь игроков, отдал идеальный пас партнеру и обеспечил преимущество. 

А в следующем же владении Тоуни роскошно вернул пант «Филадельфии» – соперник выбил мяч далеко от своей зачетной зоны, чтобы «Канзас» начинал свое владение далеко, но Кадериус протащил мяч на 65 ярдов, и «Чифс» начали критически близко к зачетке «Филадельфии» – всего с пяти ярдов на чужой половине. При третьей попытке – зеркальное повторение предыдущего тачдауна: принимающий Скай Мур остался один на левом краю, принял пас от Махоумса и обеспечил «Канзасу» солидное преимущество.

«Иглс» хоть и отыгрались, но уже не владели ситуацией в концовке, а «Чифс» идеально воспользовались последней атакой – провели долгое владение, умело сожгли время и реализовали филд-гол.

«Канзас» – снова чемпион! 

***

Шоу в перерыве – отдельное событие, которого обычно ждут не меньше самого матча. На этот раз сольно зажигала Рианна.

Umbrella, конечно, была – ближе к концу, в коротенькой версии, как и другие хиты.

Главное, что впечатлило – полеты Рианны. Она провела почти все шоу на платформе, которая то поднималась на десяток метров, то опускалась поближе к газону – и снова взмывала.

(А еще многие нашли в образе Рианны признаки того, что она ждет ребенка).

***

Как тебе такое, Илон Маск?

***

Титул «Чифс» – подтверждение, что это их эпоха.

• «Канзас» выиграл Супербоул третий раз в истории и второй – в современную эпоху. У них был титул в сезоне-1969, потом ждали 50 лет, до Супербоула-2019 (сыгранного в феврале 2020-го), а новый перерыв между титулами так сильно уже не затянулся.

• Камбэк по пути к победе в Супербоуле – почерк «Чифс». В 2019-м они выдавали грандиозную четвертую четверть: тогда выиграли ее 21:0, теперь вторая половина – 24:11.

Патрик Махоумс выиграл второй Супербоул в течение четырех лет, еще прочнее утвердился как кандидат на лучшего квотербека в истории НФЛ, а кроме того прервал многолетнее проклятье. Накануне Супербоула его признали MVP сезона, а до этого самый ценный игрок не брал титул аж с 1999-го! По два раза пытались даже Том Брэди и Пейтон Мэннинг – не вышло, а Махоумсу удалось.

У него теперь два MVP сезона, два MVP Супербоулов – и два титула!

К тому же в матче с одним из лучших сюжетов за последние несколько сезонов.

Супербоул, который мы запомним надолго!

Супербоул, 13 февраля 2023-го

Филадельфия – Канзас-Сити – 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)

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16 комментариев

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server34
Посмотрел только первую минуту и последние 5. Рад победе Чифс. Трансвеститы победили гетеросексуалов! Победа Чифс - это победа ЛГБТ! У Чифс играет первый игрок трансексуал! Филадельфия cа cа ть! Это Вам за ту читерскую победу над Патриотами в 2018-м. Надеюсь Брэди вернётся. Матчи против Брэди были самыми сложными для Махоумса. Сначала ему проиграл в финале конфы(Патриотам), потом в супербоуле(Тампе). Очень надеялся, что в этом году Тампа выйдет в финал. Хотелось бы видеть ещё один СуперБоул Махоумс против Брэди. Всё-таки именно Брэди был лицом американского футбола долгие годы.
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TR31HK
Хороший матч, после первой половины казалось Иглс легко выигрывают. Потом Чифс перевернули. А в последней четверти Иглс почти перевернули снова. Поздравляю всех с хорошей игрой!
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blackdeath
Про это даже читать скушно
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Серый Кот
Ответ Игорь Трофимов
Такой холдинг в такой концовке могут давать только люди с мусорным баком вместо сердца
А не надо нарушать. )
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Илья Савчук
Концовка от судей это явно не уровень супербола, а так игра была очень хороша. Махоумс даже с подбитой ногой это машина.
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Olga Lalalalala
Лучший квотербек а истории - его Величество Том Бреди. Махоумес пока только претендент и один из 3-4 самых крутых.

Жаль Филу, судей отправить в Канаду.
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Пугливый Кот
Ответ John Smith
Автор ты смотрел игру? Что угодно было шикарным кроме развязки в этом супербоуле, такие развязки могут понравится только фанатам судей или зенита
И ведь плюсует кто-то эту ересь....
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Илья Савчук
Ответ John Smith
Автор ты смотрел игру? Что угодно было шикарным кроме развязки в этом супербоуле, такие развязки могут понравится только фанатам судей или зенита
молодец, приплел Зенит, возьми с полки пирожок и дополнительные плюсики от себе подобных носителей красного шнобеля
+5
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See what
Кадариус Тони зажег, не зря Гиганты в прошлом году потратили на него 1-й пик драфта
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Андрей Федоров
это футбол!
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vladimirmonomah
Нелепое название. Матч то хороший и Махоумс гений, но филд гол с 10 ярдов после спорного свистка в развязке - это точно не огненно. Да и Рианна не Кэти Пэрри.
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Игорь Трофимов
Такой холдинг в такой концовке могут давать только люди с мусорным баком вместо сердца
+3
-2
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DENbright
Ответ John Smith
Автор ты смотрел игру? Что угодно было шикарным кроме развязки в этом супербоуле, такие развязки могут понравится только фанатам судей или зенита
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-10
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Alex Nobilius
Само Провидение было на стороне Канзаса в концовке этой игры! Вы даже не упомянули возврат через все поле после которого оставалось всего несколько ярдов до зачетной зоны и нелепейший штраф Иглз в самой концовке который вернул первый даун Чифз в той же зоне. После всего этого, даже сравняв счет каким то невероятным усилием, Орлы уже все понимали и выглядели в конце абсолютно обреченными.
С победой Чифз и спасибо обоим командам за прекрасное зрелище!
+7
-2
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John Smith
Автор ты смотрел игру? Что угодно было шикарным кроме развязки в этом супербоуле, такие развязки могут понравится только фанатам судей или зенита
+16
-13
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Это лучший СБ с 2018 года, а вот шоу в перерыве не зашло. Прошлогоднее ностальжи или Джей Ло с Шакирой понравились куда больше. Да и Weeknd был поинтереснее. Свой "Зонтик" Рианна исполнила. Этого достаточно
+10
-2
+8
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