Эпоха Федуна в «Спартаке» за 19 фото. Титулы Карреры, долгожданный стадион, Зарема и пачка серебряных медалей

Главная новость начала недели – контуры возможного ухода Леонида Федуна из «Спартака». Уже обсуждаются детали того, как будут передавать власть, кому.

В недавнем рейтинге 50 важнейших людей в истории «Спартака» мы поставили Федуна на 13-е место, ведь он руководит клубом аж 18 лет из 100. Давайте вспомним – как это было.

В начале нулевых «Спартак» столкнулся с серьезным кризисом. В сезоне-2002/03 клуб провел худший евросезон, проиграв в группе ЛЧ во всех шести матчах – с общим счетом 1:18. Чемпионат-2003 команда завершила на 10-м месте, единственным светлым пятном стала победа в Кубке (прямо как в этом году!) 45-летний Федун подхватил проблемный «Спартак» весной 2004-го, когда купил контрольный пакет акций у Андрея Червиченко.

После Евро-2004 главным тренером «Спартака» стал Александр Старков, впечатливший со сборной Латвии, а как капитана вернули Дмитрия Аленичева. Сезон-2004 спасти не удалось (команда финишировала 8-й), но уже на следующий год москвичи заняли второе место.

В апреле 2006-го между теми самыми капитаном и главным тренером произошел конфликт: Аленичев в интервью резко раскритиковал работу Старкова. Федуну пришлось выбирать, руководители поддержали тренера, но в итоге клуб покинули оба.

«Спартак» второй год подряд взял серебряные медали (на этот раз под руководством Владимира Федотова). В Кубке команда дошла до финала, но и здесь осталась второй.

При Федуне остановки в шаге от трофея станут почти традицией.

По ходу сезона-2007 владелец позвал возглавить команду Станислав Черчесова. Какое место она заняла?

Правильно, второе.

В августе 2008-го Федун назначил генеральным директором Валерия Карпина. Тот убрал Черчесова, порекомендовал пригласить Микаэля Лаудрупа, сам же его уволил (за 8-е место в первый сезон и слабый старт нового), а затем лично возглавил команду. Леониду Арнольдовичу оставалось креститься и молиться.

Карпин, не имевший на тот момент тренерского опыта, сходу вернул «Спартак» на второе место. Казалось, наступает время стабильности и спокойствия, Федун как будто бы мог довериться новому молодому менеджеру.

В 2012-м командой недолго порулил Унаи Эмери, после чего руководство вновь вернуло Карпина. Понадобилось посмотреть на ситуацию иначе.

Перед стартом нового сезона Федун заявил: «Карпин назначен на должность главного тренера с контрактом на полтора года. В течение этого срока перед ним поставлена задача выиграть один из трех трофеев – чемпионат, Кубок или еврокубковый турнир. При этом Карпин покидает пост генерального директора, который занимал в течение четырех с лишним лет».

Леонид Арнольдович уже вовсю строил новый стадион в Тушино и хотел переехать туда уже с успешной командой.

Не получилось. В марте 2014-го Карпина уволили, а Федун позже объяснял решение так: «Карпин за время пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

В сентябре 2014-го новый стадион открылся, и как минимум за появление собственного дома болельщики «Спартака» Федуну теперь всегда благодарны.

Сезон-2014/15 для красно-белых получился неудачным: да, появилась «Открытие Арена», а Роман Асхабадзе привез в Россию Квинси Промеса, но вот с игрой все было не очень: вылет в 1/8 финала Кубка, заранее приговоренный Якин и итоговое шестое место.

Через несколько дней после первого дерби с ЦСКА на новом стадионе, где «Спартак» получил 0:4, Федун заявил об отходе от руководства клубом. Но в итоге летом 2015-го в совет директоров вошли Федун, Александр Жирков, Александр Матыцын, Сергей Михайлов, Сергей Родионов и брат Андрей Федун. А Родионов еще и сменил Асхабадзе как генеральный директор. А Федун сохранил пост председателя – и остается в «Спартаке» в этом качестве до сих пор.

Перед сезоном-2016/17 вместо Дмитрия Ананко помощником Аленичева стал Массимо Каррера – решения Федуна и его окружения принято считать импульсивными, и вот это был главный положительный импульс.

Вы прекрасно знаете, к чему это привело. Итальянец возглавил команду после ранней отставки Аленичева, захватил лидерство в чемпионате с 4-го тура и привел «Спартак» к долгожданному чемпионству.

Первый титул за 16 лет и первый трофей после 13-летней паузы – так Леонид Федун перестал быть Нольтрофеичем. Пришлось подождать!

Это чемпионство так и остается единственным в эпоху Федуна. Клуб при нем шесть раз финишировал вторым, один раз – третьим, а также по разу брал Кубок и Суперкубок России.

Суперкубок «Спартак» как раз впервые в истории завоевал в 2017-м, сразу после чемпионства – вероятно, это самый счастливый отрезок Федуна-владельца.

Праздник получился недолгим: 2018-й запомнился игровым кризисом после продажи Промеса, скандалом с отстранением Глушакова и увольнением Карреры.

А еще уже тогда – например, на матчах чемпионата мира – рядом с Леонидом Арнольдовичем можно было заметить спутницу. Правда, в тот момент на Зарему Салихову мало кто обратил внимание.

В январе 2019-го появилась информация о том, что фактический владелец «Спартака» – Вагит Алекперов. Его доля в акциях клуба – 36,7%, в то время как у Федуна – 32,7%.

При этом чуть ли не все перестановки в «Спартаке» того периода уже приписывали супруге Федуна Зареме Салиховой: увольнение Томаса Цорна, назначение Шамиля Газизова, подписание Джордана Ларссона. Поспособствовало то, что Зарема стала публичной персоной.

В январе 2021-го она вошла в совет директоров, но вскоре сама же ушла. И продолжила поджигать в медиа.

В 2021-м Руй Витория, с выбором которого не была согласна Салихова, выдал худший старт на посту главного тренера «Спартака» за последние 45 лет. Португалец после назначения проиграл 6 из 10 матчей. В декабре расстались, а нового тренера приводили уже при участии Заремы. Ее влияние на Федуна никогда не формализовывалось и не объяснялось, но точно росло.

В год столетия клуб финишировал только на 10-м месте – провальный сезон сгладила лишь победа в Кубке.

Зато этот сезон-2022/23 команда начала уверенно: лучший старт за четыре года, семь очков за три стартовых тура не набирали со времен Карреры.

Что дальще – пока загадка.