  • «Наполи» вырвал ничью с «Ромой» – 2:2. Мален сделал дубль, Сантос и Спинаццола забили
17

«Наполи» поделил очки с «Ромой».

«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дониэлл Мален открыл счет на 7-й минуте. Леонардо Спинаццола забил ответный мяч на 40-й. На 71-й Мален реализовал пенальти. Алиссон Сантос на 82-й вновь сравнял счет.

Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
Политано   Маццокки
85’
  Сантос
82’
Вергара   Жиоване
79’
Элмаз   Гилмор
79’
72’
Мален   Вас
72’
Франса   Цимикас
71’
  Мален
Спинаццола   Оливера
70’
Ррахмани   Сантос
70’
Ррахмани
68’
65’
Пеллегрини   Вентурино
65’
Пизилли   Эль-Энауи
46’
Сарагоса   Соуле
2тайм
Перерыв
  Спинаццола
40’
26’
Манчини
7’
  Мален
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Вергара, Политано, Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Лоботка, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Мерет, Гилмор, Сантос, Контини-Барановский, Оливера, Маццокки, Лукаку, Жиоване
1тайм
Рома:
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Пизилли, Мален
Запасные: Эль-Энауи, Голлини, Анхелиньо, Ренсх, Соуле, Вентурино, Цимикас, Делла Рокка, Вас, Де Марци, Зелковски
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Старый щас из Малена слепит "Ван Бастена"
Форца Рома 🐺💛❤️
Мален с места в карьер! Как и Сарагоса!
А Малена можно обратно выпустить ?
Как в хоккее ? ))
Ну, Ромушка, не подведи. Нужно +3 от проклятого ю-са и место в ЛЧ, а ю-ус на хрен с пляжа.
Ответ Е.Р.
Ну, Ромушка, не подведи. Нужно +3 от проклятого ю-са и место в ЛЧ, а ю-ус на хрен с пляжа.
ЮВЕ лучший!!!
Вот это Спинацолла забил, конечно
Отличный удар

Upd. Там рикошет, но неплохо получилось
Ответ King_X
Вот это Спинацолла забил, конечно Отличный удар Upd. Там рикошет, но неплохо получилось
С камеры главного арбитра тоже здорово смотрелось!
Держись, Рома!🙏🏻
мален что ты такое
Важнейшее очко для Наполи, позволившее сохранить небольшой, но все же отрыв от основного конкурента в борьбе за место в ЛЧ
