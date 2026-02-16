«Наполи» вырвал ничью с «Ромой» – 2:2. Мален сделал дубль, Сантос и Спинаццола забили

«Наполи» поделил очки с «Ромой».

«Наполи » сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в 25-м туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дониэлл Мален открыл счет на 7-й минуте. Леонардо Спинаццола забил ответный мяч на 40-й. На 71-й Мален реализовал пенальти. Алиссон Сантос на 82-й вновь сравнял счет.

