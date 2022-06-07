На матче Австрии и Дании выключили электричество. Фанаты скрасили ожидание ярким шоу

Красота!

Матч Австрии и Дании в Лиге наций немного задержали – прямо перед стартовым свистком стадион остался без электричества. И не только стадион: проблемы были и в районе Вены, где находится стадион «Эрнст Хаппель».

Пока футболисты и тренеры болтали около подтрибунки.

Марко Арнаутович развлекал себя баскетбольными трюками. Джордан в здании!

Болельщики тоже не унывали – нашли, чем себя повеселить.

Песни и зажженные фонарики на телефонах – что может быть приятнее в такой ситуации?

Шоу удалось!

Фото: Gettyimages.ru/Christian Hofer / Stringer; REUTERS/Lisa Leutner