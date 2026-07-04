Кабо-Верде дошло до экстра-таймов в дебютном матче плей-офф ЧМ – против Аргентины. Команда ни разу не проиграла в основное время в 4 играх – ни чемпионам мира, ни победителям Евро
Кабо-Верде ни разу не проиграло в основное время на ЧМ-2026.
Сборная Кабо-Верде дошла до дополнительного времени в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2, овертайм).
В основное время команды сыграли со счетом 1:1.
Таким образом, команда тренера Бубишты в дебютной игре в плей-офф чемпионата мира дошла до овертайма.
В четырех матчах турнира сборная Кабо-Верде ни разу не проиграла в основное время. До этого было три ничьих – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11339 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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