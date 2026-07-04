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  4. Кабо-Верде дошло до экстра-таймов в дебютном матче плей-офф ЧМ – против Аргентины. Команда ни разу не проиграла в основное время в 4 играх – ни чемпионам мира, ни победителям Евро

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Кабо-Верде дошло до экстра-таймов в дебютном матче плей-офф ЧМ – против Аргентины. Команда ни разу не проиграла в основное время в 4 играх – ни чемпионам мира, ни победителям Евро
Кабо-Верде ни разу не проиграло в основное время на ЧМ-2026.

Сборная Кабо-Верде дошла до дополнительного времени в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2, овертайм).

В основное время команды сыграли со счетом 1:1.

Таким образом, команда тренера Бубишты в дебютной игре в плей-офф чемпионата мира дошла до овертайма.

В четырех матчах турнира сборная Кабо-Верде ни разу не проиграла в основное время. До этого было три ничьих – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11339 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoБубишта
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Вердийцев встретят на родине как героев они это заслужили👍🤗👍👏👏👏
ОтветDiana1324
Вердийцев встретят на родине как героев они это заслужили👍🤗👍👏👏👏
а как еще встречать победителей ЧМ?
ОтветDiana1324
Вердийцев встретят на родине как героев они это заслужили👍🤗👍👏👏👏
Если они вдруг приедут на "Родину")
Мне вот вспоминаются высказывания наших недалеких футбольных ветеранов - что, мы хуже что ли Кабо-Верде? Ребята, хуже и в разы!
ОтветЕбздрогыч
Мне вот вспоминаются высказывания наших недалеких футбольных ветеранов - что, мы хуже что ли Кабо-Верде? Ребята, хуже и в разы!
Да ну это дикий фарт, увидите, через 4 года они никуда не попадут, а на ближайшем КА ответят. Это как сказать, что после Евро 08 мы лучше Голландии или Италии
ОтветЕбздрогыч
Мне вот вспоминаются высказывания наших недалеких футбольных ветеранов - что, мы хуже что ли Кабо-Верде? Ребята, хуже и в разы!
Как ты это понял?
Просто невероятно ребята играют, а какой голешник шикарный!
В основное время кабовердяне никому не проиграли на ЧМ, а ведь играли с действующими чемпионами Европы и Мира, топ-1 и топ-2 сборными в рейтинге ФИФА. Вау.
Ну что за мужчины. Герои своей страны.
Настоящие герои не носят плащей. Они носят футболки Кабо- Верде
Что они творят,Кабо-ВЕРДЕ,вы настоящие красавчики
Одна из худших команд на бумаге, играла на равных в плей офф с действующим чемпионом мира, а в конце даже дожимала, будто это Франция какая та с Мега звездами! Кабо Верде не проиграли ни одного матча на этом ЧМ в основное время, ни действующим чемпионам Европы, ни мира. Это наверное самая крутая недооцененная команда, которую я в целом видел на мировых первенствах.
Это что-то невероятное, у меня нет слов(болею за аргов).
Кабо-Верде на нынешнем ЧМ мне напоминает Коста-Рику в 2014
Это очень качественная команда, я думаю главное открытие этого ЧМ.
Ну и ждём некоторых игроков в более именитых клубах, после ЧМ явно будут трансферы
ОтветUkus Suareza
Это очень качественная команда, я думаю главное открытие этого ЧМ. Ну и ждём некоторых игроков в более именитых клубах, после ЧМ явно будут трансферы
Очень качественная не мог обыграть саудию😁, проигоа бы уругвая если не муслера
ОтветMake77777
Очень качественная не мог обыграть саудию😁, проигоа бы уругвая если не муслера
Саудитам в Катаре Аргентина проиграла
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