Кабо-Верде дошло до экстра-таймов в дебютном матче плей-офф ЧМ – против Аргентины. Команда ни разу не проиграла в основное время в 4 играх – ни чемпионам мира, ни победителям Евро

Кабо-Верде ни разу не проиграло в основное время на ЧМ-2026.

Сборная Кабо-Верде дошла до дополнительного времени в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2, овертайм).

В основное время команды сыграли со счетом 1:1.

Таким образом, команда тренера Бубишты в дебютной игре в плей-офф чемпионата мира дошла до овертайма.

В четырех матчах турнира сборная Кабо-Верде ни разу не проиграла в основное время. До этого было три ничьих – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).