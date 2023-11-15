📸Фаджоли запостил фотографию с продления контракта с «Юве». В комментарии пришел неожиданный игрок 🤔

Скоро могли бы встретиться на поле.

Вчера Николо Фаджоли продлил контракт с «Ювентусом» до июня 2028 года. Его заработная плата выросла с 1,85 млн евро за сезон до 2,78 млн евро. И это несмотря на то, что до мая он дисквалифицирован.

Хавбек бьянконери отметил это событие в социальных сетях, запостив фотографию с подписания контракта. Внезапно в комментарии пришел игрок «Интера» Хакан Чалханоглу.

«Поздравляю, брат, люблю тебя», − написал турок. «Я тоже», − ответил ему итальянец.

Красивый жест от игрока из команды, считающейся извечным соперником «Ювентуса». 26 ноября нерадзурри и бьянконери встретятся на «Ювентус Стэдиум», чтобы выяснить, кто более достоин занимать первую строку в чемпионате.