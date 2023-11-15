Туринская Старушка
Блог

📸Фаджоли запостил фотографию с продления контракта с «Юве». В комментарии пришел неожиданный игрок 🤔

Клубы Клубы
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу
Футбол Футбол

Скоро могли бы встретиться на поле.

Вчера Николо Фаджоли продлил контракт с «Ювентусом» до июня 2028 года. Его заработная плата выросла с 1,85 млн евро за сезон до 2,78 млн евро. И это несмотря на то, что до мая он дисквалифицирован.

Хавбек бьянконери отметил это событие в социальных сетях, запостив фотографию с подписания контракта. Внезапно в комментарии пришел игрок «Интера» Хакан Чалханоглу.

«Поздравляю, брат, люблю тебя», − написал турок. «Я тоже», − ответил ему итальянец.

Красивый жест от игрока из команды, считающейся извечным соперником «Ювентуса». 26 ноября нерадзурри и бьянконери встретятся на «Ювентус Стэдиум», чтобы выяснить, кто более достоин занимать первую строку в чемпионате.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Durdy turkmen
Я думал Тонали😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий