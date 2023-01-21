«Добро пожаловать в цирк». Реакция болельщиков «Юве» на снятие 15 очков из-за дела о финансовых махинациях

«Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Сегодня в Италии прошел суд по делу о финансовых махинациях. Изначально прокуратура требовала снять с туринцев девять очков. Однако суд принял более радикальное решение – «бьянконери» будут лишены 15-ти очков в Серии А.

Примечательно, что другие клубы, проходившие по делу, были оправданы. «Юве» может подать апелляцию, вероятно, клуб так и поступит. Если решение суда останется в силе, туринцы опустятся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Болельщиков «Ювентуса» такое вердикт возмутил. Вот как они отреагировали на решение суда:

💭 «С сегодняшнего дня все игроки «Ювентуса» должны уйти из футбола».

💭 «Это финиш. «Ювентусу» пора согласиться на Суперлигу и забыть о Серии А, как о страшном сне».

💭 «Я бы еще понял, если бы другие клубы тоже были оштрафованы. Но ведь оправдали все команды, кроме «Юве». Как после такого смотреть Серию А?»

💭 «Сейчас все фанаты должны бойкотировать Серию А. Мы не должны даже смотреть трансляции матчей. Посмотрим, как они запоют, когда перестанут получать от нас доход».

💭 «Добро пожаловать в цирк!»

💭 «Шутки в сторону. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Я ожидаю решительного ответа «Ювентуса». Этот суд унизителен и несправедлив, глупо отрицать очевидное».

💭 «У меня даже слов нет. Позор».

💭 «Они так сильно боятся «Ювентуса», что пытаются столь унизительным способом лишить нас возможности взять титул? Эта клоунада мне осточертела».

💭 «Прокурор говорил, что «Юве» должен финишировать ниже «Ромы». Такой откровенный фаворитизм говорит ярче любых штрафов. Лишите нас девяти очков, заберите все 15, мы все равно останемся величайшим клубом этой страны. А вам с этим позорным решением придется до конца ваших дней пытаться очистить свою испорченную репутацию».

Как считаете, «Ювентусу» удастся добиться отмены решения суда? Делитесь эмоциями в комментариях.