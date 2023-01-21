Туринская Старушка
Блог

«Добро пожаловать в цирк». Реакция болельщиков «Юве» на снятие 15 очков из-за дела о финансовых махинациях

серия А Италия серия А Италия
Андреа Аньелли Андреа Аньелли
Павел Недвед Павел Недвед
Ювентус Ювентус
Фабио Паратичи
Клубы
Футбол Футбол

«Ювентус» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

FourFourTweet on Twitter:

Сегодня в Италии прошел суд по делу о финансовых махинациях. Изначально прокуратура требовала снять с туринцев девять очков. Однако суд принял более радикальное решение – «бьянконери» будут лишены 15-ти очков в Серии А. 

Примечательно, что другие клубы, проходившие по делу, были оправданы. «Юве» может подать апелляцию, вероятно, клуб так и поступит. Если решение суда останется в силе, туринцы опустятся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. 

Болельщиков «Ювентуса» такое вердикт возмутил. Вот как они отреагировали на решение суда:

💭 «С сегодняшнего дня все игроки «Ювентуса» должны уйти из футбола».

💭 «Это финиш. «Ювентусу» пора согласиться на Суперлигу и забыть о Серии А, как о страшном сне».

💭 «Я бы еще понял, если бы другие клубы тоже были оштрафованы. Но ведь оправдали все команды, кроме «Юве». Как после такого смотреть Серию А?»

💭 «Сейчас все фанаты должны бойкотировать Серию А. Мы не должны даже смотреть трансляции матчей. Посмотрим, как они запоют, когда перестанут получать от нас доход».

💭 «Добро пожаловать в цирк!»

💭 «Шутки в сторону. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Я ожидаю решительного ответа «Ювентуса». Этот суд унизителен и несправедлив, глупо отрицать очевидное».

💭 «У меня даже слов нет. Позор».

💭 «Они так сильно боятся «Ювентуса», что пытаются столь унизительным способом лишить нас возможности взять титул? Эта клоунада мне осточертела».

💭 «Прокурор говорил, что «Юве» должен финишировать ниже «Ромы». Такой откровенный фаворитизм говорит ярче любых штрафов. Лишите нас девяти очков, заберите все 15, мы все равно останемся величайшим клубом этой страны. А вам с этим позорным решением придется до конца ваших дней пытаться очистить свою испорченную репутацию».

Как считаете, «Ювентусу» удастся добиться отмены решения суда?  Делитесь эмоциями в комментариях.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
Ответ d.xoxlov
Да, апелляция будет, конечно, не сомневаюсь. Для чего бы ещё такую компанию в руководство было звать.
Теперь я хочу посмотреть, как наш клуб будут защищать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Дмитрий Шмелев
Не ну я понимаю что все понесли наказание ну почему один юве, объяснили бы хоть..
А кого ещё нужно наказать за финансовые махинации Юве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Не пойму чем возмущаются, взяли каких-то отдельных истеричек из болельщиков Юве, далеко не все так с ума сходят и понимают наказание по делу. Обсуждать по телефону уход от налогов и "скрытые" контракты. Какое же шапито там внутри клуба было
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Ответ Digart
У Юве есть 30 дней на апелляцию. Если я правильно понял, Спортивный суд не может изменить решение по пунктам, он может либо подтвердить этот приговор, либо полностью его отклонить, но последнее очень маловероятно.
Да, апелляция будет, конечно, не сомневаюсь. Для чего бы ещё такую компанию в руководство было звать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
Ответ d.xoxlov
Видать, как раз от организаторов этого турнира и прилетело.
У Юве есть 30 дней на апелляцию. Если я правильно понял, Спортивный суд не может изменить решение по пунктам, он может либо подтвердить этот приговор, либо полностью его отклонить, но последнее очень маловероятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Ответ Digart
Что ж, пришло время выиграть Лигу Европы.
Видать, как раз от организаторов этого турнира и прилетело.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ascar Shatmanov
Ну ничего. Вернемся сильными. Пару лет демпинга в игре будет, но следующее десятилетие снова за Юве. Форца Юве🤍🖤
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Digart
Ответ d.xoxlov
Настолько белыми нитками даже в Уганде какой-нибудь наверно не шьют.
Что ж, пришло время выиграть Лигу Европы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
John Gotti
Ответ vel
Надо выходить протестовать! Представляете, если миллионы болел Юве выйдут на улицу! Совсем охерели, казлы..
Выходи, начинай прямо сейчас!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Настолько белыми нитками даже в Уганде какой-нибудь наверно не шьют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
Надо выходить протестовать!
Представляете, если миллионы болел Юве выйдут на улицу!
Совсем охерели, казлы..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Шмелев
Не ну я понимаю что все понесли наказание ну почему один юве, объяснили бы хоть..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий