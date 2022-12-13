Прилетит ли Погба в Катар на финал ЧМ? Решение «Ювентуса» разозлило болельщиков клуба
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы травмированные игроки сборной посетили финал чемпионата мира в Катаре. Это относится и к Полю Погба.
Итальянский журналист Джованни Альбанезе сообщил, что «Ювентус» отпустит Погба в Лусаил на финал Мундиаля, если сам игрок откликнется на приглашение своей сборной.
Болельщикам «Ювентуса» эта новость совсем не понравилась. Погба не сыграл за «бьянконери» ни минуты в официальных матчах. Его восстановление двигается ужасно медленно, на пути возвращения француза в строй вечно встают осложнения травмы.
Вот что фанаты «Юве» пишут в соцсетях о ситуации с Погба:
💭 «Помню, как некоторые болельщики были расстроены новостью о возвращении Погба в «Ювентус». Теперь я их отлично понимаю».
💭 «Очередное идиотское решение нашего руководства».
💭 «Да, конечно, давайте еще разрешим Полю прыгнуть с парашютом и полететь в космос».
💭 «Извините, но я желаю Погба всего самого плохого. Надоело, с меня хватит».
💭 «Погба стал самим воплощением позора. Нужно срочно расторгнуть с ним контракт».
💭 «Если Погба поедет в Катар, пусть там и остается».
💭 «Черт, для Погба «Ювентус» стал какой-то детской площадкой. Он тут просто развлекается. Он не заслуживает носить эмблему этого клуба на свое груди».
Что думаете вы? Стоит ли «Ювентусу» отпустить Поля в Катар?
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