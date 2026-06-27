Дюков: более 70 млн россиян интересуются футболом.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что более 70 миллионов россиян интересуются футболом.

«Футбол является самым массовым и популярным видом спорта в России, футболом занимается более 2,5 миллиона человек.

По нашим замерам, мы превысили уровень удовлетворенности граждан в 70% занимающихся футболом. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом, более 6,5 миллиона граждан посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне», – сказал Дюков.