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  4. Глава РФС Дюков: «Более 70 млн россиян интересуются футболом – самым массовым и популярным видом спорта в России»

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Глава РФС Дюков: «Более 70 млн россиян интересуются футболом, более 2,5 млн занимается им, более 6,5 млн посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне»
Дюков: более 70 млн россиян интересуются футболом.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что более 70 миллионов россиян интересуются футболом.

«Футбол является самым массовым и популярным видом спорта в России, футболом занимается более 2,5 миллиона человек.

По нашим замерам, мы превысили уровень удовлетворенности граждан в 70% занимающихся футболом. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом, более 6,5 миллиона граждан посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне», – сказал Дюков.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoМатч ТВ

Комментарии

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Россиян все меньше, а болельщиков все больше.
Куда не приди - максимум уровень "смотрю когда сборная играет".
Всех домохозяек посчитали. Какие 70 миллионов?)
Т.е. футболом интересуется половина населения, включая женщин, стариков и младенцев)) Ну вот зачем настолько врать-то? Чтобы над тобой смеялись?
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