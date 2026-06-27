Глава РФС Дюков: «Более 70 млн россиян интересуются футболом, более 2,5 млн занимается им, более 6,5 млн посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне»
Дюков: более 70 млн россиян интересуются футболом.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что более 70 миллионов россиян интересуются футболом.
«Футбол является самым массовым и популярным видом спорта в России, футболом занимается более 2,5 миллиона человек.
По нашим замерам, мы превысили уровень удовлетворенности граждан в 70% занимающихся футболом. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом, более 6,5 миллиона граждан посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне», – сказал Дюков.
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