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Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Ленинградцем», «Локомотив» против «Родины», «Динамо» встречается с «Торпедо»
Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи перед стартом сезона.

Российские клубы проводят товарищеские матчи перед началом сезона-2026/27.

Товарищеские матчи

«Динамо» Москва – «Торпедо» – 0:0 (первый тайм)

«Зенит» – «Ленинградец» – 0:0 (первый тайм)

«Зенит»: Москвичев, Караваев, Андраде, Вега, Михайлов, Мусаев, Касаджиков, Бардачев, Джон Джон, Педро, Соболев. 

«Локомотив» – «Родина» – 0:0 (первый тайм)

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Фассон, Погостнов, Коваленко, Бакаев, Пиняев, Вера, Раков, Воробьев.

«Родина»: Айдаров, Шадринцев, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Юдинцев, Гарибян, Сиссоко.

«Ахмат» – «ОФК» – 19:00

Примечание: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Как в старые добрые времена интересно будет посмотреть матч Динамо Москва с Торпедо!!!
Таварищ Лакомотив, пройдемте!
игра Зенита пройдет на клубной базе и будет в закрытом режиме.
Зенит – Ленинградец.
ЧПХ.
чисто питерская х.. (фигня)
какие весёлые матчи
Сталинец сыграет с Ленинградцем
Москвичев
Караваев Андраде Бардачев Вега
Михайлов Мусаев Педро
Касаджиков 🐬 Джон2
----
Одоевский Мантуан Нино Горшков Ерохин Кондаков Васильев Волков ду Кейрос Шумихин
«Локомотив» против «Родины»...
Вот и доигрались...
Сегодня ты играешь джаз(в мяч),
А завтра Родину продашь...
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