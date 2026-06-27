Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Ленинградцем», «Локомотив» против «Родины», «Динамо» встречается с «Торпедо»
Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи перед стартом сезона.
Российские клубы проводят товарищеские матчи перед началом сезона-2026/27.
Товарищеские матчи
«Динамо» Москва – «Торпедо» – 0:0 (первый тайм)
«Зенит» – «Ленинградец» – 0:0 (первый тайм)
«Зенит»: Москвичев, Караваев, Андраде, Вега, Михайлов, Мусаев, Касаджиков, Бардачев, Джон Джон, Педро, Соболев.
«Локомотив» – «Родина» – 0:0 (первый тайм)
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Фассон, Погостнов, Коваленко, Бакаев, Пиняев, Вера, Раков, Воробьев.
«Родина»: Айдаров, Шадринцев, Мещанинов, Крижан, Бессмертный, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Юдинцев, Гарибян, Сиссоко.
«Ахмат» – «ОФК» – 19:00
Примечание: время начала матча – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура41452 голоса
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Бразилия
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Спортс’’
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ЧПХ.
чисто питерская х.. (фигня)
Караваев Андраде Бардачев Вега
Михайлов Мусаев Педро
Касаджиков 🐬 Джон2
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Одоевский Мантуан Нино Горшков Ерохин Кондаков Васильев Волков ду Кейрос Шумихин
Вот и доигрались...
Сегодня ты играешь джаз(в мяч),
А завтра Родину продашь...