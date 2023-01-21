С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

Но Серия B не грозит.

В пятницу вечером стало известно, что суд Федерации футбола Италии согласился с требованием прокурора наказать «Ювентус» за финансовые махинации.

У команды вычтут 15 очков прямо сейчас, в актуальной таблице Серии А. Вот как она теперь выглядит.

При этом требованием прокурора было наказание на девять очков, но после рассмотрения дела суд увеличил штраф до 15 баллов.

За что? Что «Ювентус» такого сделал?

Коротко – о главных туринских проблемах.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В никого не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го. Клуб тогда полностью оправдали.

«Ювентус» проходил по четырем статьям.

Нарушения сводятся к игре с цифрами и приросту капитала. «Юве» заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксируется в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делится на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль . Она создавала иллюзию здорового актива, пока Аньелли вливал реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы.

Прирост капитала позволил туринцам пережить коронакризис и выровнять баланс, раздавленный зарплатой Роналду. Клуб тратил больше, чем зарабатывал. Но делал вид, что все обстоит иначе.

Вдобавок предполагается, что «Юве» обманул с отказом от зарплат во время пандемии – якобы на самом деле команда не отказалась от денег, а получила их в конвертах мимо кассы . (А еще и Криштиану Роналду готов судиться за свои 19 млн евро, якобы положенные по тайному ковидному соглашению).

• В октябре 2022-го прокуратура потребовала ареста Аньелли и всех его денег, но получила отказ. Потом на судью вновь надавили – безуспешно: он посчитал, что прирост капитала – распространенная практика к футболе, а пандемию назвал смягчающим обстоятельством.

И только в январе «Юве» понес первые (и, вероятно, последние) потери в очках. Акционеры уже утвердили новый совет директоров. Он почти целиком состоит из экономистов и аудиторов – профессионалов, которые займутся оздоровлением клуба.

У «Ювентуса», само собой, есть право подать апелляцию.

Все детали происходившего – в двух подробных материалах от Андрея Клещенка. Тут – подробности о самих махинациях, а здесь – больше нюансов о руководителях.

А что с боссами, которые все это делали?

Бывших топ-менеджеров клуба, ушедших в отставку в конце прошлого года на фоне разбирательств, тоже наказали. У них дисквалификации разной длительности, все должности – «экс»:

Андреа Аньелли, президент – 2 года

Маурицио Арривабене, гендиректор – 2 года

Павел Недвед, вице-президент – 8 месяцев

Фабио Паратичи, управляющий директор – 2,5 года (сейчас работает в «Тоттенхэме»)

Кроме того, действующий спортивный директор Федерико Керубини забанен на 16 месяцев.

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; East News/Marco BERTORELLO / AFP