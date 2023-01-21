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С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

Маурицио Арривабене Маурицио Арривабене
Андреа Аньелли Андреа Аньелли
Фабио Паратичи
Ювентус Ювентус
Федерико Керубини
деньги
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Павел Недвед Павел Недвед
Футбол Футбол

Но Серия B не грозит.

В пятницу вечером стало известно, что суд Федерации футбола Италии согласился с требованием прокурора наказать «Ювентус» за финансовые махинации.

У команды вычтут 15 очков прямо сейчас, в актуальной таблице Серии А. Вот как она теперь выглядит.

При этом требованием прокурора было наказание на девять очков, но после рассмотрения дела суд увеличил штраф до 15 баллов. 

За что? Что «Ювентус» такого сделал?

Коротко – о главных туринских проблемах.

«Юве» взяли в разработку еще осенью 2020-го. Сейчас дело рассматривается только в гражданском суде, поэтому в Серию В никого не сошлют. В спортивном суде разбирательства закончились весной 2022-го. Клуб тогда полностью оправдали.

«Ювентус» проходил по четырем статьям.

Нарушения сводятся к игре с цифрами и приросту капитала. «Юве» заигрывал с амортизацией (прибыль от продажи игроков фиксируется в отчете сразу и полностью, а убыток от покупки делится на весь срок контракта) и цепочкой взаимообменов генерировал несуществующую прибыль. Она создавала иллюзию здорового актива, пока Аньелли вливал реальные деньги через рыночные механизмы – 700 миллионов евро за последние годы.

Прирост капитала позволил туринцам пережить коронакризис и выровнять баланс, раздавленный зарплатой Роналду. Клуб тратил больше, чем зарабатывал. Но делал вид, что все обстоит иначе.

Вдобавок предполагается, что «Юве» обманул с отказом от зарплат во время пандемии – якобы на самом деле команда не отказалась от денег, а получила их в конвертах мимо кассы. (А еще и Криштиану Роналду готов судиться за свои 19 млн евро, якобы положенные по тайному ковидному соглашению).

• В октябре 2022-го прокуратура потребовала ареста Аньелли и всех его денег, но получила отказ. Потом на судью вновь надавили – безуспешно: он посчитал, что прирост капитала – распространенная практика к футболе, а пандемию назвал смягчающим обстоятельством.

И только в январе «Юве» понес первые (и, вероятно, последние) потери в очках. Акционеры уже утвердили новый совет директоров. Он почти целиком состоит из экономистов и аудиторов – профессионалов, которые займутся оздоровлением клуба.

У «Ювентуса», само собой, есть право подать апелляцию.

Все детали происходившего – в двух подробных материалах от Андрея Клещенка. Тут – подробности о самих махинациях, а здесь – больше нюансов о руководителях.

А что с боссами, которые все это делали?

Бывших топ-менеджеров клуба, ушедших в отставку в конце прошлого года на фоне разбирательств, тоже наказали. У них дисквалификации разной длительности, все должности – «экс»:

Андреа Аньелли, президент – 2 года

Маурицио Арривабене, гендиректор – 2 года

Павел Недвед, вице-президент – 8 месяцев

Фабио Паратичи, управляющий директор – 2,5 года (сейчас работает в «Тоттенхэме»)

Кроме того, действующий спортивный директор Федерико Керубини забанен на 16 месяцев.

Новая таблица Серии А: «Юве» упал из топ-3 на 10-е место из-за штрафа в 15 очков

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro; East News/Marco BERTORELLO / AFP

74 комментария

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Vy_Ao
Ответ sebastian1410
Джон Элканн
Если Элканн хотел избавиться от Аньелли, то он мог просто его уволить, что, собственно и произошло ещё раньше, чем этот вердикт появился. И даже будь это так, но зачем тогда Элканну нужны 15 очков, из-за которых максимально затруднительно попадание в ЛЧ? Это не простая цифра ведь, она заточена исключительно под то, чтобы оставить Юве за бортом ЛЧ и разделить таким образом УЕФАшные деньги, кому это выгодно кроме Милана, Интера и Ромы?
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dmitryGoose
Позорное продажное итальянское «правосудие» во всей красе

Что там со сделками Наполи? Нормально ноунеймового Осимхена они купили за 80? 🤡🤡🤡
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sebastian1410
Ответ Vy_Ao
Я в курсе об этом, так у меня и вопрос: почему прокуратура Турина подала, а прокуратура Неаполя забила болт? И кто помог прокуратуре Турина с этой подачей, а также кто помог судьям дать наказание больше, чем когда бы то ни было за подобные дела?
Джон Элканн
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Graf Cagliostro
Ответ Игорь Новиков
Типичный Юве.
Типичный Новиков
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Marduhai
Ответ Vy_Ao
Что важно? Что продажные, бездушные судьи - это отличный инструмент для давления заинтересованных лиц, и в таком случае они могут легко трактовать законы как хотят, применять новые и изменять старые под конкретный случай.
Конечно же ты прав, на практике именно к судьям поступают заказухи, причем они могут исходить как от клубов так и от руководства РФС.
Проблема привлечения судей к ответственности заключается в том, что крайне сложно определить - где была просто ошибка, а где ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО СУДЬИ. Ведь именно от ответа на этот вопрос должно различаться наказание; в первом случае временное отстранение, а во втором - пожизненное изгнание из футбола.
Повторюсь, просто безобразие, что в борьбе с футбольной коррупцией в РФ совершенно не участвуют правоохранительные органы. Именно они должны, используя Закон об оперативной деятельности, внедрять агентуру в клубы и РФС, а также широко применять прослушки, наружное наблюдение и т.п.
Западная практика, в том числе операция "Чистые руки" показала, что только так можно выявлять футбольную коррупцию...
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geoo9
Ответ people people
Эммм, ну вроде этой схеймой все клубы пользуются, странно как-то
Не пользуется никто в адекватных клубах , обмен игроками очень редкая ситуация
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dmitryGoose
Ответ Kira Graponova
Помнится, болелы старой пердуньи посмеивались и были уверены, что никакого наказания не будет. Да и вообще, нарушения на их взгляд не было. Пора этот позорный клуб в серию Z отправить на перевоспитание. Уже который раз у клуба тюремной формы не всё чисто, а они продолжают и продолжают махинации
В серию Z среди бордельной лиги надо сослать твою мамашу, раз не смогла воспитать умеющего сложить 2 и 2 человечка))
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Бгг, будто к моему разбану новостей хороших подогнали
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Vy_Ao
Ответ Гриззли
Это абсолютно нелепое, какое-то детское оправдание. Когда тебя поймали за руку на краже, говорить, что Вася из соседнего подъезда украл больше.
Детское оправдание, это когда поймали и тебя, и Васю, только Вася - сын местного прокурора и его нельзя наказывать, а тебя ненавидит полподъезда)
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Vy_Ao
Ответ sebastian1410
Они проходили в спортивном суде и как Юве были оправданы. Но сейчас гражданский суд. На Юве подала прокуратура Турина. Неаполь не входит в юрисдикцию прокуратуры Турина.
Я в курсе об этом, так у меня и вопрос: почему прокуратура Турина подала, а прокуратура Неаполя забила болт? И кто помог прокуратуре Турина с этой подачей, а также кто помог судьям дать наказание больше, чем когда бы то ни было за подобные дела?
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Balt
Если будут идти тем же темпов в 20 оставшихся турах что и в предудщих 18, то за 7-е еврокубковое место вполне реально зацепиться.
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Гриззли
Ответ Vy_Ao
В серию Б тогда половину Серии А ссылай, с "миланскими гегемонами" в том числе. Таких, типа, приростов у каждого клуба можно найти, особенно во времена пандемии.
Это абсолютно нелепое, какое-то детское оправдание. Когда тебя поймали за руку на краже, говорить, что Вася из соседнего подъезда украл больше.
+1
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sebastian1410
Ответ Vy_Ao
Так тот же Наполи проходил по похожему "приросту" и получил оправдание. В статьях Клещенка это указывается. Суд рассматривал многие топ клубы Европы, и Интер, и Ман Сити и Барсу, как пример, у всех там какие-то свои мутки с капиталом было. Но только Ювентус упорно тянули до конца, чтобы выдать эти нереальные 15 очков, хотя то же Кьево всего -3 получил, прокурор просил -9)). Это смешно даже комментировать, такой сюр.
Они проходили в спортивном суде и как Юве были оправданы. Но сейчас гражданский суд. На Юве подала прокуратура Турина. Неаполь не входит в юрисдикцию прокуратуры Турина.
+1
0
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Vy_Ao
Ответ sebastian1410
Так дело было против Юве. Обвинения были выдвинуты против Юве. В рамках дела против Юве не могут снять очки с условного Наполи. Для этого нужно завести отдельное дело и предъявить обвинения против Наполи и далее в соответствии с законом.
Так тот же Наполи проходил по похожему "приросту" и получил оправдание. В статьях Клещенка это указывается. Суд рассматривал многие топ клубы Европы, и Интер, и Ман Сити и Барсу, как пример, у всех там какие-то свои мутки с капиталом было. Но только Ювентус упорно тянули до конца, чтобы выдать эти нереальные 15 очков, хотя то же Кьево всего -3 получил, прокурор просил -9)). Это смешно даже комментировать, такой сюр.
0
-1
-1
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ArdaTuran
Годы идут, одни сажают деревья, другие - строят дом, третьи - растят сына, но одно остается неизменным: Ювентус и Кальчополи.
+3
-2
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Vy_Ao
Ответ Биодудь
Что ты несёшь? Другие клубы живут по законодательству своих стран. Если Ювентус не может соблюдать Итальянское законодательство, то это вопрос к руководству Ювентуса.
Так как соблюдать итальянское законодательство, когда по одному и тому же закону все клубы оправдывают, а Ювентус топят)) что это за законодательство такое, аххаха, сами то думайте что несете
+1
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-4
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Вася И
)) старая сеньора ну сколько можно
0
-1
-1
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people people
Эммм, ну вроде этой схеймой все клубы пользуются, странно как-то
+1
0
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Vy_Ao
Ответ Ruslan Kadiev
Мерда , ваш выход . Плюсуйте .
да у них сегодня праздник, ты что) для них поражение Юве слаще собственного успеха, на то это и мерда: это их стиль жизни
0
-3
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sebastian1410
Ответ Vy_Ao
Да причём тут Кьево пару лет назад. Конкретно сейчас: почему кого-то оправдали, а Ювентус завалили? В чём смысл, это что за маразм с двойными стандартами?
Так дело было против Юве. Обвинения были выдвинуты против Юве. В рамках дела против Юве не могут снять очки с условного Наполи. Для этого нужно завести отдельное дело и предъявить обвинения против Наполи и далее в соответствии с законом.
+1
0
+1
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Vy_Ao
Ответ Marduhai
Что в этом итальянском опыте важно для России и российского футбола ? Прежде всего, ответственность за наличку помимо кассы. Примеров был вагон ина российском жаргоне это именуется премиальными. Необходимо также повысить прозрачность, в частности, по вопросам контрактов. У нас копии контрактов игроков с клубами отсуствуют даже в РФС. В случаях споров их начинают истребовать и выясняется, что многочисленные суммы выплат производятся не по контрактам, а по так называемым "приложениям" к ним. И это творится в Общественной организации, которой является РФС, причем при полном невмешательстве налоговиков и прокуратуры.
Что важно? Что продажные, бездушные судьи - это отличный инструмент для давления заинтересованных лиц, и в таком случае они могут легко трактовать законы как хотят, применять новые и изменять старые под конкретный случай.
+3
-1
+2
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Биодудь
Ответ Vy_Ao
Убийство футбола на ваших глазах. Коррупция делает свое дело, страдают лучшие, так было всегда. Ничего страшного, с такой игрой за чемпионство всё равно не побороться, а в ЛЧ даже с -15 легко попадем. Ну либо Аллегри уволят)
Ахахаха, легко попадёте конечно. Ювентус же эталонную игру показывает.
+1
-1
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Биодудь
Ответ Павел Аникеев
Итальянская клоунада. Если Юве виновен, то ссылайте его в низшую серию, как уже было раньше. Если не виновен, отстаньте от него (у других клубов рыльце то же в пуху). Здесь же вроде наказали, а вроде и нет. 12 очков до ЛЧ и 20 матчей впереди с огромной мотивацией. Будут в четверке без проблем.
Если виновен расстрелять, если вы невиновен отпустить. Других наказаний же не существует.
+1
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Marduhai
Что в этом итальянском опыте важно для России и российского футбола ?
Прежде всего, ответственность за наличку помимо кассы. Примеров был вагон ина российском жаргоне это именуется премиальными. Необходимо также повысить прозрачность, в частности, по вопросам контрактов. У нас копии контрактов игроков с клубами отсуствуют даже в РФС. В случаях споров их начинают истребовать и выясняется, что многочисленные суммы выплат производятся не по контрактам, а по так называемым "приложениям" к ним. И это творится в Общественной организации, которой является РФС, причем при полном невмешательстве налоговиков и прокуратуры.
+1
0
+1
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Vy_Ao
Ответ sebastian1410
Кьево пару лет назад судили. Штраф и минус 3 очка. 15 очков это совсем дикость.
Да причём тут Кьево пару лет назад. Конкретно сейчас: почему кого-то оправдали, а Ювентус завалили? В чём смысл, это что за маразм с двойными стандартами?
0
-1
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