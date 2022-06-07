«Барса» вводит жесткий потолок зарплат: 10 млн евро, игроков поделят на уровни. Даже Левандовски готов зарабатывать в 3 раза меньше

Но Хави зря мечтает о восьми новичках.

У Хави большие планы на лето-2022 – хочет, чтобы «Барса» усилилась аж восемью новичками. Выглядит очень красиво, но реальность намного строже из-за финансовых ограничений – внутриклубную экономику каталонцы пока только понемногу улучшают, проблем по-прежнему полно.

Кого так хочет видеть Хави?

По данным Catalunya Ràdio, в списке полузащитник «Милана» Франк Кессиэ, защитники «Челси» Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, звезда «Баварии» Роберт Левандовски, вингер «Лидса» Рафинья, защитник «Севильи» Жюль Кунде и герой «Ман Сити» Бернарду Силва.

Вот выглядит «Барселона» мечты по версии Хави, если внедрить в стартовый состав весь виш-лист.

Что с контрактами этих игроков и шансами оказаться в «Барсе»?

Некоторые правда близки к переезду.

• Судя по слухам, «Барса» уже договорилась с Франком Кессиэ и Андреасом Кристенсеном – они согласны прийти как свободные агенты. Правда, сложность – в регистрации: как пишет Diario Sport, «Барсе» нужно показать рост доходов, чтобы получить добро на новых футболистов от контролирующих органов.

Кстати, с аналогичными проблемами каталонцы сталкивались и зимой. Тогда «Барса» долго не могла зарегистрировать Феррана Торреса, перешедшего из «Ман Сити». Но его его, как и трех остальных новичков, все-таки успели внести в заявку – помогла разгрузка зарплатной ведомости: уход Коутиньо, грустное расставание с Агуэро и сниженные запросы Обамеянга с Дани Алвесом.

А еще клуб выбил удобные условия: платят за Феррана четыре года, первый транш – только этим летом

С другими игроками, которых Хави хочет, сложнее.

• У Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо еще по году в контрактах с «Челси». Надежный Фабрицио Романо писал, что оба хотят вернуться в Испанию, но все же предстоят переговоры с лондонским клубом. Непредсказуемо.

• У Роберта Левандовского тоже год действующего контракта, хоть он уже и открыто требует трансфера из «Баварии». Мюнхенцы не рады и не стремятся отдавать главную звезду. По данным Diario Sport, даже если «Барса» найдет возможность предложить 30 млн евро плюс бонусы, немецкий клуб не расстанется с поляком просто так: им важно как минимум подписать замену – готовы отпустить, только если подпишут Мане и Калайджича в атаку.

• За Кунде пристально следит «Челси», но «Барса» рядом. Правда, «Севилья» просит за него почти 70 млн евро – всего 23 года, топ-форма и контракт до 2024-го позволяют взвинчивать цену. Такая дорогая покупка для каталонцев сейчас – неподъемно.

• По информации инсайдера Жерара Морено, Бернарду Силва хотел бы играть за «Барсу», но все будет зависеть от экономической ситуации. Переход тоже выглядит нереальным.

• После того как «Лидс» все-таки сохранил место в АПЛ, цена на Рафинью не упадет: «Лидс» требует минимум 55 млн евро (Фабрицио Романо), поэтому приход бразильца в клуб все менее вероятен.

Итого: из восьмерых Хави реально может рассчитывать максимум на троих – Левандовского (за счет острого желания поляка перейти и нежелания оставаться в «Баварии»), Кессиэ и Кристенсена (благодаря их статусу свободных агентов).

Как вообще «Барса» собирается кого-то подписывать?

Основные направления по оздоровлению экономики обозначил вице-президент Эдуарду Ромеу: в клубе планируют резать зарплаты и подписать еще один выгодный партнерский контракт.

«Фонд заработной платы в этом сезоне – 560 миллионов евро, это на 260 миллионов больше, чем у «Баварии», и на 160 больше, чем у «Реала». Мы будем вести переговоры с игроками об индивидуальном сокращении заработной платы .

К тому же у нас есть предложение на 270 млн евро по Barça Licensing & Merchandising (клуб готов продать 49,9% дочерней компании, которая занимается монетизацией бренда – Sports.ru), но мы хотим больше. Клуб работает над увеличением доходов и сокращением расходов, просим терпения. Нужно от 2 до 5 лет, чтобы восстановиться», – рассказал Ромеу.

Кроме того, у «Барселоны» есть варианты заполучить еще 540 млн евро: половину суммы – как беспроцентный кредит при ратификации сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC (изначально клуб был против, потому что по условиям фонд потом в течение 50 лет будет забирать 8,2% прибыли от реализации медиаправ), еще столько же – по договоренности с банком Goldman Sachs, ее детали пока неизвестны.

В клубе вводят потолок зарплат и градацию по значимости игроков. Левандовски готов получать почти в 3 раза меньше

Сокращения зарплат – потенциально самый болезненный процесс, он затронет действительно многих. Срезать хотят суммарно 160 млн евро – причем за счет самых жирных контрактов. По данным As, президент Жоан Лапорта то ли планирует, то ли уже ввел жесткий потолок зарплат: максимум 10 млн евро в год чистыми .

Чтобы вписаться, игрокам будут предлагать снижения. Если нужно – вплоть до половины зарплаты. Точно не вписываются несколько лидеров: Жерар Пике, Самюэль Умтити, Серхи Бускетс, Френки де Йонг – которому, скорее всего, как раз придется ужиматься почти вдвое с нынешнего заработка в 19 млн.

As пишет, что новички и те, кто переподписывал контракты уже при Лапорте, соответствуют потолку – проблема с соглашениями от предыдущего руководства.

Теперь «Барса» хочет структурировать состав, разделить всех на три категории: лидеры с зарплатами в 6-8 млн евро, средний класс – 4-5 млн, самые молодые – 2-3 млн . Для ориентира уже сейчас молодых Ансу Фати и Педри в этой иерархии считают средним классом. Чтобы соответствовать новой идеологии, Роберт Левандовски, например, готов подписать трехлетний контракт на 9 млн евро в год – будет самым высокооплачиваемым в «Барсе», но в сравнении с 24 млн евро за сезон в «Баварии» это снижение почти в три раза.

Уже есть и первый тревожный сигнал: Diario Sport говорит, что 17-летнего Гави пока относят к низшей категории, а он и его окружение считают, что заслужили большего. Источник добавляет, что агенты игрока знают, о каких суммах ведут переговоры с потенциальными новичками Кессиэ и Кристенсеном, поэтому настаивают на увеличении и для таланта-воспитанника.

Продажи – тоже метод. Например, «Ман Юнайтед» интересуется Де Йонгом: хоть с ним и может быть связано будущее каталонцев, продажа за 80 млн евро очень поможет решить острые актуальные проблемы, и это соблазняет боссов. Правда, голландец хочет играть в Лиге чемпионов – а с «МЮ» в следующем сезоне не получится, это может стать преградой.

Межсезонная работа «Барселоны» снова превращается в большой сериал: год назад следили за эпопеей с Лео Месси, теперь – новый многогранный боевик.

Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero, Frank Hoermann / SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alex Caparros