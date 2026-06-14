Адвокат прослезился перед первым матчем Кюрасао в истории ЧМ. Сборная уступила Германии – 1:7

Адвокат не сдержал слез перед дебютом Кюрасао на ЧМ.

Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката провела первый матч на чемпионате мира в истории.

Команда крупно уступила Германии со счетом 1:7 в 1-м туре ЧМ-2026 .

Перед началом матча 78-летний нидерландец, также возглавлявший «Зенит » и сборную России, прослезился на скамейке команды.

Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ.

Фото: кадр из трансляции DAZN