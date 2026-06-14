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Адвокат прослезился перед первым матчем Кюрасао в истории ЧМ. Сборная уступила Германии – 1:7
Адвокат не сдержал слез перед дебютом Кюрасао на ЧМ.

Сборная Кюрасао под руководством Дика Адвоката провела первый матч на чемпионате мира в истории. 

Команда крупно уступила Германии со счетом 1:7 в 1-м туре ЧМ-2026

Перед началом матча 78-летний нидерландец, также возглавлявший «Зенит» и сборную России, прослезился на скамейке команды. 

Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ. 

Фото: кадр из трансляции DAZN

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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logoСборная России по футболу
logoСборная Кюрасао по футболу
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Комментарии

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Эхххх.были времёна....
Сложилось впечатление что он плакал почти весь матч и даже во время интервью. То ли лицо такое, то ли сентиментальным дед стал🤷🏻‍♂️
ОтветМитрандир цвета хаки
Сложилось впечатление что он плакал почти весь матч и даже во время интервью. То ли лицо такое, то ли сентиментальным дед стал🤷🏻‍♂️
Там на самом деле драматичная история, у него дочь болеет раком, и он ушел с поста незадолго до окончания квалификации, чтобы заботиться о ней. Дочери стало лучше через 3 месяца, и его уговорили вернуться.
Ответmed-a-lion
Там на самом деле драматичная история, у него дочь болеет раком, и он ушел с поста незадолго до окончания квалификации, чтобы заботиться о ней. Дочери стало лучше через 3 месяца, и его уговорили вернуться.
Спасибо за инфу. Пожелаем дочери Адвоката здоровья, ну а деду удачи вместе со сборной!
Что общего между сборными Бразилии и Кюрасао))
Ответche kaif
Что общего между сборными Бразилии и Кюрасао))
Комментарий скрыт
Ответche kaif
Что общего между сборными Бразилии и Кюрасао))
Цвет кожи
Интересная у него карьера, конечно, на старости лет, привезти Кюрасао на чемпионат мира...гигант.
Респект.
Да и после тоже, думаю
Возраст, а что вы хотели.
А где звание почетного жителя Кюросао Дику Адвокату за выход на ЧМ?
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