Адские тренировки Яковенко: кто-то плакал, кого-то рвало, беглецов ловила полиция

Гонял четыре раза в день.

Павел Яковенко – легендарная фигура. В девяностых и нулевых он тренировал «Уралан», «Химки», «Кубань», чуть-чуть «Ростов». И запомнился жесткими тренировками: давал такие нагрузки, что игроки вспоминают о них до сих пор.

Что это вообще было? Откуда Яковенко взял такую методику? Как футболисты выживали? Глеб Чернявский рассказывает об эксклюзивном стиле украинского тренера.

Что такое сборы Яковенко? Четыре тренировки в день – с шести утра и до позднего вечера

«Я не хотел переходить в «Химки», но уговорил агент, – говорит Sports.ru Руслан Нахушев. – Перед вылетом на сборы к Яковенко пообщался с Сашей Заруцким, который играл в «Таврии» и знал особенности моего нового тренера. Он сказал: «Ты чего, реально к нему на сборы?! Да прямо там и умрешь».

В Турции Яковенко напутствовал команду: «Начинаем предсезонную работу. Она будет фундаментальной, а фундамент надо заложить на целый сезон. Настраивайтесь на четыре тренировки в день».

Если коротко, то план выглядел так:

Первая тренировка перед завтраком – либо бег по песку, либо долгое жонглирование. В первом случае Яковенко вел команду на море, где игроки бежали по песку от 5 до 8 рывков по 800 метров. Интересно, что перед этим футболисты выпивали по стаканчику персикового сока. Во втором варианте надо просто чеканить мяч. Кажется легкой задачей, но после раннего подъема и накопленной усталости мяч совсем не слушался. А Яковенко внимательно следил, чтобы никто не халтурил.

«После мы завтракали, а дальше шли спать, – говорит Нахушев. – Я как сейчас помню, что ложился в кровать прямо в форме».

Вторая тренировка – скоростно-силовая. Тоже два варианта: либо просто ускорения в лошадиных количествах (50 раз по 100 метров, 30 по 200, 10 по 500), либо ускорения с утяжелением. Яковенко устраивал тренажерный зал прямо на поле: выносил штанги, гири и другое оборудование. Круг такой: приседаешь со штангой пять раз, бросаешь ее, делаешь челноки, бежишь к мячу и бьешь по воротам.

«Я последние три-четыре удара думал уже только о том, как по мячу попасть, – говорит Нахушев. – Не по воротам, а просто по мячу. Потому что теряешь ориентацию в пространстве после такой нагрузки».

Иногда на второй тренировке делали прыжковые упражнения. Сочнее всего их описывал Алексей Смертин, который играл у Яковенко в «Уралане».

«Легендарные лягушки – это когда с низкого приседа выпрыгиваешь вверх и чуть вперед. Тренер по физподготовке говорил, что надо прыгать недолго, а то мышцы совсем забьются, но Яковенко с ним не согласился: «Да они в хорошей форме, пусть прыгают через все поле».

Третья тренировка – более-менее похожа на игровую. Футбольные упражнения, удары по воротам, отработка стандартов.

Четвертая тренировка после ужина – либо восстановительное плавание в бассейне, либо растяжка.

«Мы к третьей тренировке относились уже как к отдыху, – говорит Нахушев. – А четвертая… Кто-то скажет, что это вообще не тренировка, а просто восстановление, но не соглашусь. Обычно после ужина свободное время, а тут надо опять переодеваться, выходить, что-то делать по команде. Психологически непросто. Да и вообще морально было даже сложнее, чем физически. Чтобы выдерживать сборы Яковенко, нужно постоянно поддерживать определенный настрой. Усталость копится, с каждым днем все меньше сил. Реально выживал только сильнейший».

У Яковенко был помощник, которого футболисты назвали Шреком из-за схожести с героем мультфильма. А еще потому, что его ненавидели. Он ходил по номерам и будил на первую тренировку, которая начиналась в шесть утра.

«Обычно звонят, а он ходил и стучал всем в дверь, – говорит Нахушев. – Причем с такой силой и громкостью, что я слышал стук еще за пять номеров до меня. Но была и особенность: пару раз за сборы Яковенко каждому давал выходной от первой тренировки, но с вечера никогда не предупреждал. Ты лежишь полусонный и надеешься, что сегодня тебе не постучат. Два раза действительно не стучали – это было счастье».

Три самых невыносимых упражнения Яковенко

1. Бывший защитник киевского «Динамо» Александр Яценко рассказывал, что на сборах Яковенко бывало и по пять тренировок. Между игровой и бассейном добавлялся тренажерный зал. А еще игрок вспоминал удивительный тест Купера.

«12‑минутный бег, сродни тесту Купера, только с мячом в ногах, при этом касание мяча на каждый шаг. Где-то на четвертой или пятой минуте уже было ощущение, что обе икроножные мышцы покусали собаки – все, невозможно бежать, спущенные колеса! Но мы терпели».

2. Руслан Нахушев рассказывает про другое изнурительное упражнение – тоже с мячом.

«Яковенко ставил штук 100 или 200 конусов, надо было без перерыва по кругу обводить их. Все идем друг за другом, в одном темпе, сбиваться нельзя, на полной концентрации. Под конец я не чувствовал ни икр, ни голеностопов, они будто отваливались».

3. Алексей Смертин с ужасом вспоминает набивание мяча – от лицевой до лицевой.

«Яковенко требовал, чтобы мы это делали по-разному: правой ногой, левой, коленями, головой. И постоянно кричал, что нужно держать линию. Когда я был неопытным, очень трепетно к относился к задаче и приходил последним, потому что выполнять упражнение идеально почти невозможно: сбивается темп, дыхание, нервы на пределе.

Но со временем я перенял способ украинского полузащитника Юры Грицына: он подбивал мяч вперед и продолжал жонглировать, когда тот отскакивал от земли. Мы поняли, что намного важнее держать скорость и линию, а не мяч в воздухе».

* * *

Яковенко не любил ветеранов: они не выдерживали нагрузки, из-за этого создавали токсичную атмосферу и вредили процессу. Так, например, он не особенно ждал Андрея Тихонова в «Химках».

Легенду привез Андрей Червиченко без ведома тренера, но Тихонов не подвел. В 35 пахал как 20-летние, ни на что не жаловался и заслужил респект Яковенко. А когда Тихонов видел, что кто-то сдается, говорил так: «Если тебе тяжело на тренировке – посмотри на наших вратарей».

Их действительно гоняли хлеще полевых. Бывший голкипер «Химок» Анатолий Рожков рассказывал, что от нечеловеческих нагрузок тренера вратарей Сергея Краковского у него кубики пресса выросли даже на спине.

А бывший вратарь «Спартака» Георгий Ломая даже отказывался продолжать тренировку. Вот классная история от Олега Иванова.

«Когда нам, полевым, становилось совсем тяжко, смотрели на вратарей и понимали – им еще сложнее. Краковский гонял парней так, что их и мутило, и тошнило. Андрюха Сидельников однажды вообще в обморок рухнул. А Жора Ломая долго скакал через все поле в присяде как лягушка. Затем подошел к Краковскому, показал большие пальцы на руках и выдал со страшным акцентом: «Все, трэнэр, нэ могу! У меня уот этот палец болит и уот этот, только нэ здесь – на ногах...»

Побеги со сборов Яковенко: иногда удавались, иногда игроков ловила полиция

Про атмосферу тренировочного лагеря (а по-другому и не назвать) Яковенко ярко рассказывает Тимур Гурцкая – в середине 2000-х он был спортивным директором «Химок».

«Было такое, что в Турции на сборах ливень и ураган, никакие команды ни из каких стран не тренируются, а «Химки» все равно на поле. Яковенко тренировал и готовил их как спецназ, – говорит Гурцкая. – Есть легендарная история про Константина Скрыльникова – помните крайка такого? Он бегал по флангам как лошадь Пржевальского, Паша поэтому его и захотел. Мы Скрыльникова привезли на зимний сбор, он провел три тренировки, проблевался и уехал. Сказал, что не готов к таким нагрузкам. Казалось бы, выражение «блюет от тренировок» всего лишь условное, но я видел у Паши это в реальности».

Еще один такой случай произошел с Сергеем Кормильцевым, но пораньше – еще в «Уралане». По словам свидетелей, в «Химках» и «Кубани» Яковенко стал гораздо лояльнее, а вот в «Уралане» в 90-х был максимально суров. Например, вывозил команду на сборы на 3 месяца на Кипр!

«В «Уралане» мы из тренажерного зала не вылезали, – рассказывал Кормильцев. – Я был такой хилый, что штангу поднять не мог. Прыжки на батуте, которые обожал Яковенко, тоже давались с трудом. Из «Уралана» я дважды пытался сбежать. Первый раз – со сборов. Исчез по-английски, оставив в гостинице записку: «Извините, не выдержал нагрузок. Уезжаю домой».

Через месяц Кормильцев вернулся, а Яковенко его даже простил. Второй побег был уже после поражения в чемпионате. Кормильцев на этот раз сбежал с двумя партнерами. Футболисты поймали такси, чтобы добраться из Элисты до Волгограда, но их вычислили.

«Доехали до первого поста ГАИ. Там нас развернули, – вспоминал Кормильцев. – Ума не приложу, как в клубе обо всем прознали. Успели с милицией связаться, которая перекрыла дороги».

Еще пара любопытных деталей:

1. В первую неделю сборов Яковенко забирал приставки и ноутбуки, чтобы футболисты по ночам спали. На вторую неделю возвращал – потому что сил на игры и фильмы уже не оставалось.

Забавную историю рассказывал тот же Кормильцев: «Саша Игнатьев (брал бронзу с «Торпедо»-2000) приехал в «Уралан» на смотрины, спрашивает: «Вечером в картишки перекинемся?» «Саня, – отвечаем. – Ты до вечера сперва доживи». И действительно, после третьей за день тренировки ему было не до карт. В восемь вечера уже спал как убитый».

2. После домашних игр женатые могли ехать домой, а неженатые отправлялись на базу. Яковенко переживал, что вместо восстановления они поедут тусить в ночные клубы. Чтобы больше бывать дома, бразилец Джефтон в «Кубани» даже всерьез думал жениться.

«Я снял квартиру на год, а потом даже посчитал: за 365 дней в ней ночевал раз 40, остальное время – на базе», – вспоминает Нахушев.

Яковенко требовал пить десятки таблеток в день. Игроки их выбрасывали в унитаз и закапывали в горшки с кактусами

Еще одна из фишек Яковенко – обязательный прием таблеток/витаминов, без которых, по его словам, можно не выдержать нагрузки. Об этом как об ужастике рассказывал бывший игрок «Кубани» Андрей Топчу.

«Я набрал семь кило мышечной массы. Вот такая была фармподдержка. Пытались не есть таблетки. Получали их, уходили в комнату, выкидывали. Хотя без витаминов приходилось еще тяжелее при тех колоссальных нагрузках. Доктора увидели это дело – завели именные стаканчики с лейкопластырем и фамилией на нем. Приходишь – там таблетки. Выпил, помощник тренера тебе в рот заглянул, убедился, – свободен. Ленгиел и Петков хотели смыть в унитаз, а они не смываются. Прилипли к сантехнике, даже ершиком не отдерешь. Представляете, что у нас в желудках творилось? Бегали как бройлерные цыплята, гора мышц».

Впрочем, Нахушев не верит в теорию про запрещенные препараты.

«Яковенко давал обычные таблетки, – говорит он. – Например, «Рибоксин», стандартный препарат союзных времен. Витамин Б, магний, что-то для мышц, для печени. Потому что под такими нагрузками можно печень посадить. Под роспись за раз давали горсть, штук по 8-9.

Просто психологически сложно было их постоянно пить. Ладно, одну-две, а тут сразу девять несколько раз в день и круглый год. В какой-то момент уже не лезло, поэтому начали хитрить. В Новогорске на этажах стояли в горшках всякие кактусы и деревья. Забираешь таблетки, выходишь с водичкой, землю разрыхляешь, закапываешь их. Наверное, там растения-мутанты дальше вырастали.

Потом доктор то ли увидел, то ли ему кто-то рассказал. Поставил в курс дела Яковенко, он нас отругали. Говорит: «Кучу денег тратим на медикаменты, чтобы вы не загнулись и не болело ничего, а в итоге такое». Да, после этого доктор просил при нем все пить».

На сборах футболисты обычно дают интервью, но Яковенко не переносил прессу. Его выступления легендарны

Слово – бывшему пресс-атташе «Кубани» Вячеславу Иванову, который работал в Краснодаре с Яковенко в 2006-м и 2007-м, когда команда поднялась в Премьер-лигу.

«Во время первой встречи Яковенко кивнул головой и пожал мне руку – знакомство состоялось. На следующий день перед утренней тренировкой главный тренер подозвал меня и сказал команде: «Разрешение общаться с посторонними теперь в клубе могут дать только два человека: пресс-атташе или я». Никто и не спорил.

После тренировки Павел Александрович специально для меня расширил трактовку этой мысли: «Любые контакты исключить. На тренировках никаких представителей прессы. Нас ничего не должно отвлекать. Никаких встреч и телефонных бесед. Информация для всех только одна: мы сосредоточены на подготовке к сезону».

После выхода в РПЛ тренер смягчил требования. Помогло руководство лиги, которое объяснило важность общения. Яковенко назначал игроков на интервью по каким-то своим критериям: просили Олега Иванова, а он давал Александра Орехова или Аслана Засеева. Но хотя бы сам начал немного разговаривать.

Лучший диалог Яковенко с медиа получился еще в «Уралане» в 99-м после поражения от ЦСКА – третьего подряд в первых трех турах. Наслаждайтесь.

– Дайте оценку игре.

– В сегодняшней встрече победил сильнейший.

– Три поражения на старте – не многовато?

– Надеюсь, мы выберемся из этой ситуации.

– Видите ли вы прогресс в игре своей команды?

– Огромный.

– У вас есть резерв для усиления игры?

– Есть.

– Говорят, что в «Уралане» не все в порядке с финансированием.

– Я отказываюсь давать комментарий на эту тему.

Откуда вообще появился Яковенко и почему его приглашали в российские клубы, если было столько жалоб?

Павел Яковенко – очень заслуженный футболист. В составе киевского «Динамо» трехкратный чемпион СССР и победитель Кубка Кубков. В Якоевенко удивительным образом сочетались и физика, и техника. А еще он запомнился бешеной работоспособностью. Вероятно, из каждого футболиста Яковенко хотел сделать копию себя.

Важно отметить, что с себя он спрашивал не меньше, чем с футболистов. Во всех клубах контролировал вообще все, а каждую тренировку отрабатывал на максимум. Впрочем, его тренерские успехи все же поскромнее.

Брал бронзу со сборной Украины U19 на молодежном Евро-2004, выводил «Уралан»-1997 и «Кубань»-2006 в РПЛ, с «Химками-2005» (команда была в Первой лиге) доходил до финала Кубка России.

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Тот молодежный Евро-2004 в Швейцарии и открыл Россию для Яковенко второй раз. На турнире оказались Андрей Червиченко и Тимур Гурцкая, которые тогда искали тренера для «Химок».

«Они заняли третье место, с Алиевым и Милевским просто выносили там всех физикой, очень впечатлили, – говорит Гурцкая. – Андрей мне сказал: «Вот бы его тренером в «Химки». Через Ахрика Цвейбу вышли на Яковенко, он довольно легко отозвался и согласился встретиться.

Конечно, легенды ходили, что он хуже Лобановского по требовательности. Но это же все слова, ты в эти истории сначала не веришь, думаешь, что все преувеличено – потому что такого ну просто не может быть. Короче, мы понимали, что футболистам у него сложно, но не до такой же степени! Олег Иванов натурально плакал, что это не тренировки, а настоящий ад».

В итоге боссы «Химок» точно не пожалели: помимо выхода в финал Кубка с Яковенко получилось развить и продать немало игроков (Шамиль Асильдаров, Олег Иванов, Андрей Ещенко).

Есть и куча довольных работой с Яковенко. Нахушев не жалеет, а Погребняк считает, что украинский тренер подготовил его к Бундеслиге

Несмотря на все трудности, немало игроков признают, что Яковенко заложил им функциональную базу на всю карьеру.

«Я никогда себя так хорошо не чувствовал, как после Яковенко, – признается Нахушев. – После таких сборов в сезоне летаешь, мы поэтому и дошли до финала Кубка. Были готовы играть не по два раза в неделю, а по два раза в день. Я даже почти не утрирую. Всю РПЛ обыграли в Кубке: «Аланию», «Амкар», «Торпедо» (которое со второго места – с Семшовым и Кормильцевым) в полуфинале».

К его мнению присоединялись Олег Иванов и Ренат Янбаев, а Павел Погребняк вообще очень доволен, что попал к Яковенко.

«Я был наслышан о нешуточных нагрузках и школе Лобановского, поэтому даже немножко побаивался Яковенко, – говорит Sports.ru Погребняк. – Мое спасение, что на сборах не был, присоединился ближе к сезону, поэтому в шесть утра не вставал и четыре раза в неделю не тренировался.

Но даже во время сезона у Яковенко было по две тренировки в день, причем работали интенсивно. Бегали, например, 20 по 200 или 50 по 100. Чтобы справиться, настраивались так, что это все база на будущее.

Мне она очень пригодились. Когда поехал в «Штутгарт», там как раз встретил подъемы в 6:30 и три тренировки в день на сборах. Вот это был настоящий ад – постоянно вспоминал Пашу Яковенко добрым словом, отчасти благодаря ему справился в первые месяцы. Хотя, конечно, жаловался в то время, даже материл его про себя».

Существует даже бразилец (!), которому суровая подготовка Яковенко пришлась по душе.

«Нормальные занятия, просто люди не привыкли тренироваться четыре раза в день, – рассказывал бывший полузащитник «Кубани» Рикардо Лаго. – Нам нужны были такие нагрузки, у нас была молодая команда и нам предстояло играть против опытных игроков более высокого уровня. Выиграть был только один шанс – за счет физики.

Я сначала думал – он дурак. Слишком тяжелые тренировки. Но ко мне подошел Шамиль Асильдаров, игравший у Яковенко в «Химках», и сказал: «Рикардо, не переживай, тренируйся, это нужно просто пережить – потом будет легче». Я к нему прислушался, а потом люди говорили, что у Яковенко я провел свой лучший сезон».

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин, Геннадий Светланов; Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press; личный архив Алексея Смертина и Анатолия Рожкова; East News/apn Photo/Daniel Maurer; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Ian Walton