Аналитика Глебчика
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Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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Мнение Чернявского.

В отношении «Спартака» у меня есть важный маркер, по которому четко понимаю, что с командой и тренером не все в порядке. Когда неудачи вызывают не расстройство, а возмущение и риторические вопросы. Аленичев, Кононов, поздний Каррера – ты смотришь на поражения, но не испытываешь боли от увиденного.

Так было много раз: помню пустоту после АЕК и гола Тричковски (последний матч Аленичева), мрак после домашнего поражения от игравшего вдесятером «Оренбурга» (последний матч Кононова), шок после победного гола Резиуана Мирзова за тульский «Арсенал» (последний матч Карреры).

Тебе не грустно, ты просто смирился. И четко знаешь, что это временное явление, скоро будут перестановки, все начнется заново. По крайней мере, так работало при Федуне. Уверен, при нем Абаскаля уволили бы сразу после «Крыльев». 

Новый «Спартак» спокойнее и выдержаннее. Несмотря на инсайды, все еще очень высока вероятность, что Абаскалю дадут поработать минимум до конца года. Особенно если он в воскресенье справится с ЦСКА. 

Мне бы не хотелось, чтобы Абаскаля уволили сейчас или даже в ближайшее время. Импульсивная ротация тренеров – худшее, что было при Федуне. Многие из нас годами критиковали бывшего владельца за резкие решения. И сейчас точно не хочется возвращаться к формату эмоциональных качелей.

Мне нравится идея долгосрочного проекта вокруг Абаскаля. Мы же знаем, какой футбол может ставить тренер «Спартака», как его команда может летать на поле, как игроки кайфуют от его тренировок. Мне однажды разрешили посмотреть разминку. И это было очень увлекательное зрелище (да, разминка была очень интересной, вы все верно прочитали), Промес, Бонгонда и все-все-все азартно выполняли упражнения. 

Вот только мне не нравится, когда на старте долгосрочного проекта центральная фигура вдруг перевоплощается в капризного короля, в указах которого нельзя сомневаться. Например, в указе значится, что вингеры вдруг играют восьмерок. Почему? А потому что. Потому что так надо. И никаких четких объяснений.

А если вцепитесь и десять минут повыбиваете ответ, получите в ответ статистику пробега Медины в 12 км. Простите, но если более-менее подготовленному игроку из Медиалиги положить зарплату Медины и попросить просто давать объем, то он натренирует и на 15+ км. Разве это показатель? 

Если тренер постоянно тасует состав, меняет схемы, делает странные замены и снимает лидеров, когда надо спасать матчи, к нему возникают вопросы о смысле этих задумок. И раз он не идет в темпе Владимира Ивича из «Краснодара», то его об этом точно спросят. Да, журналистам и болельщикам можно и не отвечать, но с руководством так не прокатит. И бесконечно выдавать это шоу не получится, наступит какой-то предел. 

Он в воскресенье и наступил. 

Тот период и тот мир, в котором находится Абаскаль, вполне ожидаем в карьере любого 34-летнего человека, на которого резко обрушивается власть и влияние в масштабной структуре. И вполне нормально, что в этой эйфории можно слишком поверить в себя и слегка оторваться от реальности. 

Поэтому для Абаскаля даже хорошо, что «Крыльям» проиграли не 0:1, а 0:4. И настолько мощно, что с четвертым пропущенным мячом зашли в пустые ворота.

После такого просто не может не прийти осознание, что не все так лучезарно. И, возможно, стоит действительно собраться и стать прагматичнее, как Абаскаль обещал в начале сезона. 

Мы же помним, каким четким был Гильермо в 2022-м. Как классно и вертикально играл его «Спартак». Как ему удалось оживить команду, которая недавно чуть не побила антирекорд 2003-го.

Зачем понадобились эти опыты над составом и схемой? Кого и для чего нужно было удивлять, кому что доказывать?

В итоге Абаскаль растратил бесконечный кредит доверия, потерял шансы на ошибки и больше не может так рисковать. У него уже нет выбора: остается лишь спуститься с небес и стать тем, к кому люди когда-то очень прониклись. 

Ярким молодым тренером, умеющим действовать рационально, а не проводить эксперименты ради экспериментов. И тогда история «Спартака» и Абаскаля продолжится.

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Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ПФК «Крылья Советов»

29 комментариев

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Dmitry Orlov
После матча с ЦСКА Глеб: "Я за увольнение Абаскаля".
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Алексей Магоев
Все написано по существу
+16
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Тренерские конспекты Бормана
Я бы оставил Абаскаля до конца сезона. В конце сезона все будет ясно по результатам.
И замену можно спокойно подобрать, если надо
+10
-2
+8
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Андрей Лубянков
Блин, читая тексты Глебчика, всегда почему-то представляется какая-то истерия в изложениях мысли, не знаю почему
+7
-2
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Tydeus
Ответ Андрей Лубянков
Блин, читая тексты Глебчика, всегда почему-то представляется какая-то истерия в изложениях мысли, не знаю почему
Да потому что сплошные превосходные обороты. Даже в этом тексте: "Спартак может летать по полю!!!!"
+7
-2
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Евгений Шазиев
А кто такой Чернявский, чтобы мы знали его мнение по любому поводу? Хоть , как макароны отварить. Спортс, я понимаю что вас одолело зумерство, база которой - в необоснованно перегретом ЧСВ. Убирайте. Просто убирайте. Портал читают люди, которые родились, когда вас еще на свете не было.
Евгений, мне 33 года, что общего с зумерством?

И вопрос: пишу текст про макароны?
+5
-1
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Ленид Вилькин
Ответ Владимир Молявин
Может быть поражение от Крыльев - это старт новой победной серии. Хотелось бы верить.
Свежо пожелание,но верится.....с трудом. Но ,товарищ,верь! 😀
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Мелкие лавочники
Дайте Абаскалю поработать до конца года хотя бы...
после каждого поражения - уволить...
ни в одном клубе нет такого....
+5
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Jack Lucas
Так много текстов и раздумий... а если он просто не умеет работать на таком Уровне/Задачах/Давлении?
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Игорь Стукачев
Гнать, пришел опыта набраться на спартаке. в химки его, к таЛа лаеву.
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S-V-D
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Я бы оставил Абаскаля до конца сезона. В конце сезона все будет ясно по результатам. И замену можно спокойно подобрать, если надо
До зимы минимум. Зачем до конца сезона тянуть?
+3
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Dmitry Er
Надо Сашку Мостового подождать, рано пока.
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Артем Гладских
спасибо за пост.
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Крэнг
Ответ Владимир Молявин
Может быть поражение от Крыльев - это старт новой победной серии. Хотелось бы верить.
Победная серия, начавшаяся с поражения – верх философской мысли
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ S-V-D
До зимы минимум. Зачем до конца сезона тянуть?
Думаю, что он еще не все показал. Надеюсь, что сможет зарядить победную серию, а позор с крыльями подстегнет команду.
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ ks1923
Чернявский хорош уже тем, что его можно спокойно отправлять на Олимпийские игры по графомании и переобуванию - не подведёт.
Допустят?
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ks1923
Ответ Глеб Чернявский
Допустят?
Какая свадьба без невесты.
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Gaiar
Ответ Иван Мотягов
Жозе у руля Реала проиграл Барсе 0-5, его уволили? Нет. Зато убирали Пеллегрини, Бенитеса, Лопетеги, за безволие, за отсутствие характера у тренера. Абаскаля ни в коем случае нельзя убирать. Он живет игрой, он мотивирован, у него горят глаза даже после таких унизительных поражений, я уверен что он должен быть долгосрочным проектом и сейчас ему нужна поддержка, об команды, руководства и от болельщиков, тогда все получится!
Пеллегрини и безволие и отсутствие характера это конечно да. Ну и да, лучше уже без особого характера, чем с гнилым, как у Моуриньо
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Древний спартач
Дурака , ты , Глебчик . Нормальный тренер должен хоть как-то быть последовательным , чего за Абаскалем не наблюдается . Тренер должен гнуть свою линию , не отходя от нее , а заниматься экспериментами - так это в ФНЛ "на каких-нибудь кошечках" . А ставить опыты для своих будущих работ в других командах ....Извините , это Спартак - тренируйтесь на кошках ( "Операция Ы..."х/ф) .
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pav11k
Дальше зимы смысла оставлять тренера нет при сохранении такого качельного развития. Была первая пауза на сборные, чтобы разобраться во всем, но в корне ничего не изменилось, и недавняя серия из трех побед над Сочи, Пари НН и Динамо не радовала, потому что не была убедительна - один мяч погибающим Сочам, один мяч в ворота Динамо (хотя забивать могли и Динамо, и Спартак) и три мяча Пари НН, но и в этой игре не было очевидного доминирования.

Глебчик прав в том, что при Абаскале же эта команда бодро начинала сезон, бежала (а не стоит, как сейчас, когда получает мяч и не знает куда его отдать; полная безыдейность против вытроенной обороны), у игроков горели глаза, было видно желание. А что сейчас происходит - неясно никому. Так смысл терпеть такое и после зимы?
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Gunter1769
Ты, что ли его заставишь мозг включить?
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ks1923
Чернявский хорош уже тем, что его можно спокойно отправлять на Олимпийские игры по графомании и переобуванию - не подведёт.
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Владимир Молявин
Может быть поражение от Крыльев - это старт новой победной серии. Хотелось бы верить.
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Hawkeye77
Да вощим та пускай хоть до конца сезона доработает, в чемпионство я не верю с такой защитой и опорной зоной(но эта проблема была и до Абаскаля), вылет тож не грозит. а в нынешних реалиях, что десятое что второе место дает одинаково ничего.
+1
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Все будет хорошо
Задолбал блин этот экспериментатор, на за то , что убрал Джикия с основы - спасибо, его куда нибудь спулить, не уровень он Спартака.
+3
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