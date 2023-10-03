Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

Мнение Чернявского.

В отношении «Спартака» у меня есть важный маркер, по которому четко понимаю, что с командой и тренером не все в порядке. Когда неудачи вызывают не расстройство, а возмущение и риторические вопросы. Аленичев, Кононов, поздний Каррера – ты смотришь на поражения, но не испытываешь боли от увиденного.

Так было много раз: помню пустоту после АЕК и гола Тричковски (последний матч Аленичева), мрак после домашнего поражения от игравшего вдесятером «Оренбурга» (последний матч Кононова), шок после победного гола Резиуана Мирзова за тульский «Арсенал» (последний матч Карреры).

Тебе не грустно, ты просто смирился. И четко знаешь, что это временное явление, скоро будут перестановки, все начнется заново. По крайней мере, так работало при Федуне. Уверен, при нем Абаскаля уволили бы сразу после «Крыльев».

Новый «Спартак» спокойнее и выдержаннее. Несмотря на инсайды, все еще очень высока вероятность, что Абаскалю дадут поработать минимум до конца года. Особенно если он в воскресенье справится с ЦСКА.

Мне бы не хотелось, чтобы Абаскаля уволили сейчас или даже в ближайшее время. Импульсивная ротация тренеров – худшее, что было при Федуне. Многие из нас годами критиковали бывшего владельца за резкие решения. И сейчас точно не хочется возвращаться к формату эмоциональных качелей.

Мне нравится идея долгосрочного проекта вокруг Абаскаля. Мы же знаем, какой футбол может ставить тренер «Спартака», как его команда может летать на поле, как игроки кайфуют от его тренировок. Мне однажды разрешили посмотреть разминку. И это было очень увлекательное зрелище (да, разминка была очень интересной, вы все верно прочитали), Промес, Бонгонда и все-все-все азартно выполняли упражнения.

Вот только мне не нравится, когда на старте долгосрочного проекта центральная фигура вдруг перевоплощается в капризного короля, в указах которого нельзя сомневаться. Например, в указе значится, что вингеры вдруг играют восьмерок. Почему? А потому что. Потому что так надо. И никаких четких объяснений.

А если вцепитесь и десять минут повыбиваете ответ, получите в ответ статистику пробега Медины в 12 км. Простите, но если более-менее подготовленному игроку из Медиалиги положить зарплату Медины и попросить просто давать объем, то он натренирует и на 15+ км. Разве это показатель?

Если тренер постоянно тасует состав, меняет схемы, делает странные замены и снимает лидеров, когда надо спасать матчи, к нему возникают вопросы о смысле этих задумок. И раз он не идет в темпе Владимира Ивича из «Краснодара», то его об этом точно спросят. Да, журналистам и болельщикам можно и не отвечать, но с руководством так не прокатит. И бесконечно выдавать это шоу не получится, наступит какой-то предел.

Он в воскресенье и наступил.

Тот период и тот мир, в котором находится Абаскаль, вполне ожидаем в карьере любого 34-летнего человека, на которого резко обрушивается власть и влияние в масштабной структуре. И вполне нормально, что в этой эйфории можно слишком поверить в себя и слегка оторваться от реальности.

Поэтому для Абаскаля даже хорошо, что «Крыльям» проиграли не 0:1, а 0:4. И настолько мощно, что с четвертым пропущенным мячом зашли в пустые ворота.

После такого просто не может не прийти осознание, что не все так лучезарно. И, возможно, стоит действительно собраться и стать прагматичнее, как Абаскаль обещал в начале сезона.

Мы же помним, каким четким был Гильермо в 2022-м. Как классно и вертикально играл его «Спартак». Как ему удалось оживить команду, которая недавно чуть не побила антирекорд 2003-го.

Зачем понадобились эти опыты над составом и схемой? Кого и для чего нужно было удивлять, кому что доказывать?

В итоге Абаскаль растратил бесконечный кредит доверия, потерял шансы на ошибки и больше не может так рисковать. У него уже нет выбора: остается лишь спуститься с небес и стать тем, к кому люди когда-то очень прониклись.

Ярким молодым тренером, умеющим действовать рационально, а не проводить эксперименты ради экспериментов. И тогда история «Спартака» и Абаскаля продолжится.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ПФК «Крылья Советов»