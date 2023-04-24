32 комментария

Чернявский тоже сошел с ума.

Этот матч Гильермо Абаскаль планировал провести нетипично – с тремя центральными защитниками. А всего на поле вышло шесть защитников (Павел Маслов – в опорке).

Второй за несколько дней флешбэк: в среду с «Акроном» от «Спартака» веяло чем-то времен Олега Кононова, теперь – Дмитрия Аленичева. Помните же, как в 2015-м он обещал атакующий футбол, но оборонял 1:0 с «Ростовом» в семь защитников?

Абаскаль идеей выйти в трех центральных будто бы признался, что в замешательстве из-за последних результатов и хочет сыграть от соперника. Тем более «Краснодар» очень подходящий оппонент, чтобы бросить мяч на чужую половину, встать на своей и поджидать ошибку.

«Спартак» примерно так и начал, но план сразу рухнул: Сперцян с Кордобой быстро придумали гол, а ощущение безнадежности было даже не из-за него. В памяти хорошо сохранилась игра в трех центральных от Тедеско – как двигался мяч, как носились Зобнин с Кралом в середине, как работали фланги. Сегодняшнее сочетание игроков «Спартака» оказалось совсем не готово к такой расстановке – отсюда и ноль угроз воротам «Краснодара» в первом тайме.

Абаскаля стоит похвалить за то, что он не делал сверхидею из стартового плана на матч и уже на 36-й вернул «Спартак» к более-менее базовым настройкам. Правда, родился новый эксперимент: Дуарте на правом фланге обороны. Выглядело странно даже на бумаге: при Тавареше (профильный правый защитник), Денисове (то же самое) и Маслове (есть опыт игры справа) на фланге обороны играет грузный центральный защитник.

Как? Почему? Зачем? Дуарте и на родной позиции пока не отличался ни скоростью, ни маневренностью, ни подвижностью, ни чем-то таким, чтобы он мог сделать разницу на бровке.

Вскоре мы увидели последствия: не так страшно, как издевательски Баши обыграл Дуарте, страшнее, что профессиональный футболист просто бросил бежать и из идеальной позиции наблюдал гол в девятку.

Кажется, в том моменте Абаскаль рисковал окончательно настроить против себя все еще лояльных болельщиков «Спартака» – уж очень странными казались решения, которые принимал тренер с начала игры.

А дальше – магия, которую я просто отказываюсь анализировать.

Знаете, в футболе же часто бывает, когда ты вообще не ждешь, что одна команда вернется, а она берет и возвращается. Да, это бывает в одном случае из десяти, но иногда такое происходит.

Вроде бы 1:0, 2:0, соперник плывет и совсем не знает, что делать. Как вдруг – пенальти, какой-нибудь удар из-за штрафной, а за ним – добивание. И все – матч перевернули, все начинаем заново.

А дальше – либо уже полный камбэк, либо доминировавшая до этого команда берет себя в руки, забивает снова и успокаивает игру.

Гол Сперцяна – он же как раз такой, легкий и элегантный, он демонстрирует сопернику, что надо бы уже угомониться и не лезть никуда. Охлаждает пыл, как говорили в одном легендарном шоу.

Но «Спартак» уже давно не с шестью защитниками, а с Промесом, Соболевым, Николсоном, Зиньковским – и лезет вперед. Забивает с безумным рикошетом третий, а потом буквально с мясом (Николсон был готов растопать всех соперников) заносит и четвертый.

В происходящее реально трудно поверить. Команда, которую просто деклассировали в первый час, так преображается в последние тридцать минут. И не сказать, что «Краснодар» встает и не двигается. Да нет же – просто вдруг начинается какой-то сумасшедший футбол без центра поля, в котором «Спартак» просыпается и оказывается сильнее.

Как это объяснить? Не знаю.

Знаю только одно: РПЛ, ты ❤️

Фото: РИА Новости/Александр Вильф