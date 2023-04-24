32 комментария

Аналитика Глебчика
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«Краснодар» деклассировал «Спартак» целый час, а потом все съехали с катушек

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Футбол Футбол

Чернявский тоже сошел с ума.

Этот матч Гильермо Абаскаль планировал провести нетипично – с тремя центральными защитниками. А всего на поле вышло шесть защитников (Павел Маслов – в опорке).

Второй за несколько дней флешбэк: в среду с «Акроном» от «Спартака» веяло чем-то времен Олега Кононова, теперь – Дмитрия Аленичева. Помните же, как в 2015-м он обещал атакующий футбол, но оборонял 1:0 с «Ростовом» в семь защитников?

Абаскаль идеей выйти в трех центральных будто бы признался, что в замешательстве из-за последних результатов и хочет сыграть от соперника. Тем более «Краснодар» очень подходящий оппонент, чтобы бросить мяч на чужую половину, встать на своей и поджидать ошибку. 

«Спартак» примерно так и начал, но план сразу рухнул: Сперцян с Кордобой быстро придумали гол, а ощущение безнадежности было даже не из-за него. В памяти хорошо сохранилась игра в трех центральных от Тедеско – как двигался мяч, как носились Зобнин с Кралом в середине, как работали фланги. Сегодняшнее сочетание игроков «Спартака» оказалось совсем не готово к такой расстановке – отсюда и ноль угроз воротам «Краснодара» в первом тайме.

Абаскаля стоит похвалить за то, что он не делал сверхидею из стартового плана на матч и уже на 36-й вернул «Спартак» к более-менее базовым настройкам. Правда, родился новый эксперимент: Дуарте на правом фланге обороны. Выглядело странно даже на бумаге: при Тавареше (профильный правый защитник), Денисове (то же самое) и Маслове (есть опыт игры справа) на фланге обороны играет грузный центральный защитник.

Как? Почему? Зачем? Дуарте и на родной позиции пока не отличался ни скоростью, ни маневренностью, ни подвижностью, ни чем-то таким, чтобы он мог сделать разницу на бровке. 

Вскоре мы увидели последствия: не так страшно, как издевательски Баши обыграл Дуарте, страшнее, что профессиональный футболист просто бросил бежать и из идеальной позиции наблюдал гол в девятку.

Кажется, в том моменте Абаскаль рисковал окончательно настроить против себя все еще лояльных болельщиков «Спартака» – уж очень странными казались решения, которые принимал тренер с начала игры. 

А дальше – магия, которую я просто отказываюсь анализировать.

Знаете, в футболе же часто бывает, когда ты вообще не ждешь, что одна команда вернется, а она берет и возвращается. Да, это бывает в одном случае из десяти, но иногда такое происходит. 

Вроде бы 1:0, 2:0, соперник плывет и совсем не знает, что делать. Как вдруг – пенальти, какой-нибудь удар из-за штрафной, а за ним – добивание. И все – матч перевернули, все начинаем заново.

А дальше – либо уже полный камбэк, либо доминировавшая до этого команда берет себя в руки, забивает снова и успокаивает игру.

Гол Сперцяна – он же как раз такой, легкий и элегантный, он демонстрирует сопернику, что надо бы уже угомониться и не лезть никуда. Охлаждает пыл, как говорили в одном легендарном шоу.

Но «Спартак» уже давно не с шестью защитниками, а с Промесом, Соболевым, Николсоном, Зиньковским – и лезет вперед. Забивает с безумным рикошетом третий, а потом буквально с мясом (Николсон был готов растопать всех соперников) заносит и четвертый.

В происходящее реально трудно поверить. Команда, которую просто деклассировали в первый час, так преображается в последние тридцать минут. И не сказать, что «Краснодар» встает и не двигается. Да нет же – просто вдруг начинается какой-то сумасшедший футбол без центра поля, в котором «Спартак» просыпается и оказывается сильнее.

Как это объяснить? Не знаю.

Знаю только одно: РПЛ, ты ❤️

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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32 комментария

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mnogokotin-
а чем деклассировал есть инфа? стата одинаковая по первому тайму
+42
-1
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brig_Mercury
Валидол - главный спонсор команды Спартак.
+13
0
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Nikita Nikitin
Боже, "Спартак" храни!
+12
0
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Timur Kapkaev
"Прибил, растоптал, деклассировал" - к чему эти чудесные эпитеты? Современный журналистский слог не вызывает ничего, кроме уныния.
+10
0
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юран-77
После часа игры хотелось просто уйти от экрана
А то, что произошло потом, похоже на чудо
Но в этом весь Спартак сегодня
+9
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bedLaM
опять о каком то деклассированнии идеи речь...первый тайм обе команды катали вату по полю...
+8
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no_one_perfect
Ответ mnogokotin-
а чем деклассировал есть инфа? стата одинаковая по первому тайму
Вероятно, под «деклассировал» подразумевалось «вел в счете»
+7
0
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Ильдар Фарукшин
Спартак все игры такие. То голы не какие не защитывают, то не летит, то Селя. Короче весело. Люблю за это Спартак 😊😊😊
+6
0
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mnogokotin-
Ответ no_one_perfect
Вероятно, под «деклассировал» подразумевалось «вел в счете»
видимо. дилетантский взгляд
+5
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Expada
Это был воистину крутой матч
+4
0
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Rio de Janeiro
Один из самых безбашенных матчей в истории РПЛ
+5
-2
+3
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teo_heel
Ответ Silent2006
Матч получился огонь, это да. Но давайте честно. Если бы народный герой Джикия получил свою честно заработанную вторую желтую за то, что плечом сломал лицо Кади, эти подвиги «Спартаку» пришлось бы делать в меньшинстве.
А там не было нарушения. Столкновение в воздухе, каких много. Тут скорее сам Кади в плечо влетел.
+4
-1
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Silent2006
Ответ teo_heel
А там не было нарушения. Столкновение в воздухе, каких много. Тут скорее сам Кади в плечо влетел.
Пересмотрел момент еще раз и беру свои слова назад. Джикия - первый на мяче, игровой эпизод. Нарушения нет.
+3
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mnogokotin-
Ответ Андрей Петров
Да и судейство нормальное кроме момента с первым голом из офсайда Краснодара.
там нога тавареша ближе к воротам
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teo_heel
Ответ Silent2006
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Да и вообще Джикия в мяч сыграл, а не Кади. Вы уж не пытайтесь выдумывать того, чего нет.
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teo_heel
Ответ Silent2006
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Да это чистая борьба в воздухе. Там не было локтя или чего-то такого.
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Teus interuptus
Ответ mnogokotin-
там нога тавареша ближе к воротам
СКА-Ростов и та же интрига и 4:3 в итоге.
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Андрей Петров
Ответ Rio de Janeiro
Один из самых безбашенных матчей в истории РПЛ
Да и судейство нормальное кроме момента с первым голом из офсайда Краснодара.
+7
-6
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Карпов Стас
Ответ Павел Колесников
Леон Классен довольно хорошо себя показал. Джикия наконец-то вернулся. Хороший Тавареш. Можно было бы Зиньковского с самого начала начала попробовать. В общем, с победой. С очень важной победой!
Минус за Леона.
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teo_heel
Ответ Silent2006
Пересмотрел момент еще раз и беру свои слова назад. Джикия - первый на мяче, игровой эпизод. Нарушения нет.
Есть такое.
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Павел Колесников
Леон Классен довольно хорошо себя показал. Джикия наконец-то вернулся. Хороший Тавареш. Можно было бы Зиньковского с самого начала начала попробовать.
В общем, с победой. С очень важной победой!
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mnogokotin-
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
А голова ближе ноги,и?
не нога все же ближе на мой взгляд. жаль линий нет
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Teus interuptus
Ответ Rio de Janeiro
Один из самых безбашенных матчей в истории РПЛ
СКА Рорстов - Спартак, не помню год, но интрига и 4 :3 тоже были)))
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ mnogokotin-
там нога тавареша ближе к воротам
А голова ближе ноги,и?
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mnogokotin-
Ответ Павел Колесников
Леон Классен довольно хорошо себя показал. Джикия наконец-то вернулся. Хороший Тавареш. Можно было бы Зиньковского с самого начала начала попробовать. В общем, с победой. С очень важной победой!
играют не стабильно ( ждем литвинова и мартинса. еще мозес где то потерялся (
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