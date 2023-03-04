54 комментария

Катастрофа.

Афиша «Спартак» – «Урал» – явно не самая выдающаяся, но сюжетов до стартового свистка было полно.

Это и кошмарная посещаемость с Fan ID (максимум 6 тысяч зрителей, и то может меньше), и беспроигрышная серия «Урала», и отсутствие в старте Соболева, и дебют Дуарте, и многое другое.

Вот только еще до игры в центре внимания оказался судья Виталий Мешков – он проводил юбилейный 200-й матч в РПЛ. Кто же знал, что все в итоге окольцуется.

Я четко слышал свисток Мешкова еще до удара Соболева и сразу смутился: «Зачем, если весь сезон нам рассказывают, что судьи теперь дают доводить эпизоды до конца? Ну, видимо, суперчетко видел, уверен».

В динамике, конечно, казалось, что Мартинс нарушал правила, но на первом же повторе все стало очевидно. Чисто!

Это удивительно: не было бы вообще никаких вопросов, если бы Мешков такое решение принял до эпохи ВАР . Он находился не в лучшей позиции, и вероятно, оттуда ему показалось, что все очевидно.

Но в наше время целыми минутами играют после возможных нарушений, чтобы не вмешиваться в игру. Куда Мешков торопился? Для чего он свистнул? Как это вообще случилось у судьи, который провел 200 матчей на таком уровне?

Это даже не спорный эпизод, а просто глупейшая ошибка . Понятно, что Мешком будет отстранен, но и без того хилая интрига погони за «Зенитом» теперь убита окончательно.

Из-за какой-то глупости.

* * *

А еще же у нас был матч, где «Спартак» и «Урал» показали вполне себе зрелище для ранней весны.

• Гончаренко сделал одну из самых приятных команд РПЛ. «Урал» не только не проигрывает 8 матчей подряд, но и забивает в каждом из этих матчей не меньше 2 голов (а иногда и 4). Неудивительно, «Спартаку» пришлось настолько тяжело.

• Абаскаль показал, что готов на сюрпризы. Николсон (в отличие от Бальде) вяло провел зиму, но внезапно появился в старте . Правда, мы так и не поняли, в чем был план испанца – от Шамара не исходило почти никакой угрозы.

• Руслан Литвинов все еще лучший среди молодежи, если не больше. Перешел из опорной зоны в защиту, чтобы оформить дубль и сравнять счет нерабочей левой ногой. И поучаствовал в комбинации, которую можно использовать для доказательства теории, что «Абаскаль – новый Романцев». Еще можно вспомнить элегантный пас на Денисова, когда защитник почему-то не рискнул бить. Литвинов – просто герой матча.

• У Промеса огромное желание, но прямо чувствуется, как ему не хватает полноценной зимней подготовки. Куча ударов, куча подходов, куча попыток обострить и обыграть – пока все очень тяжело. При этом играет стабильно, вероятно, Абаскаль натаскивает его через матчи.

• Стоит отметить и Селихова: тут и спасительный выход к центру поля, и великий сэйв после отмененного гола. Если бы не он, «Спартак» мог и проиграть.

• Вряд ли сейчас уже существует серьезная интрига в борьбе за чемпионство с «Зенитом», но все равно за «Спартаком» очень интересно следить. Промес, Соболев, Николсон, Бальде, Зиньковский, Игнатов, скоро подойдет еще и Мозес – резервы у Абаскаля просто невероятные.

Жаль, что Мешков сегодня толком не дал поговорить о футболе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов