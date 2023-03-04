54 комментария

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Мешков отобрал чистый гол «Спартака». Это затмило все другие сюжеты

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Шамар Николсон Шамар Николсон
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Катастрофа.

Афиша «Спартак» – «Урал» – явно не самая выдающаяся, но сюжетов до стартового свистка было полно. 

Это и кошмарная посещаемость с Fan ID (максимум 6 тысяч зрителей, и то может меньше), и беспроигрышная серия «Урала», и отсутствие в старте Соболева, и дебют Дуарте, и многое другое.

Вот только еще до игры в центре внимания оказался судья Виталий Мешков – он проводил юбилейный 200-й матч в РПЛ. Кто же знал, что все в итоге окольцуется.

Я четко слышал свисток Мешкова еще до удара Соболева и сразу смутился: «Зачем, если весь сезон нам рассказывают, что судьи теперь дают доводить эпизоды до конца? Ну, видимо, суперчетко видел, уверен».

В динамике, конечно, казалось, что Мартинс нарушал правила, но на первом же повторе все стало очевидно. Чисто! 

Это удивительно: не было бы вообще никаких вопросов, если бы Мешков такое решение принял до эпохи ВАР. Он находился не в лучшей позиции, и вероятно, оттуда ему показалось, что все очевидно.

Но в наше время целыми минутами играют после возможных нарушений, чтобы не вмешиваться в игру. Куда Мешков торопился? Для чего он свистнул? Как это вообще случилось у судьи, который провел 200 матчей на таком уровне? 

Это даже не спорный эпизод, а просто глупейшая ошибка. Понятно, что Мешком будет отстранен, но и без того хилая интрига погони за «Зенитом» теперь убита окончательно.

Из-за какой-то глупости.

* * * 

А еще же у нас был матч, где «Спартак» и «Урал» показали вполне себе зрелище для ранней весны. 

• Гончаренко сделал одну из самых приятных команд РПЛ. «Урал» не только не проигрывает 8 матчей подряд, но и забивает в каждом из этих матчей не меньше 2 голов (а иногда и 4). Неудивительно, «Спартаку» пришлось настолько тяжело.

Абаскаль показал, что готов на сюрпризы. Николсон (в отличие от Бальде) вяло провел зиму, но внезапно появился в старте. Правда, мы так и не поняли, в чем был план испанца – от Шамара не исходило почти никакой угрозы.

• Руслан Литвинов все еще лучший среди молодежи, если не больше. Перешел из опорной зоны в защиту, чтобы оформить дубль и сравнять счет нерабочей левой ногой. И поучаствовал в комбинации, которую можно использовать для доказательства теории, что «Абаскаль – новый Романцев». Еще можно вспомнить элегантный пас на Денисова, когда защитник почему-то не рискнул бить. Литвинов – просто герой матча. 

• У Промеса огромное желание, но прямо чувствуется, как ему не хватает полноценной зимней подготовки. Куча ударов, куча подходов, куча попыток обострить и обыграть – пока все очень тяжело. При этом играет стабильно, вероятно, Абаскаль натаскивает его через матчи.

• Стоит отметить и Селихова: тут и спасительный выход к центру поля, и великий сэйв после отмененного гола. Если бы не он, «Спартак» мог и проиграть. 

• Вряд ли сейчас уже существует серьезная интрига в борьбе за чемпионство с «Зенитом», но все равно за «Спартаком» очень интересно следить. Промес, Соболев, Николсон, Бальде, Зиньковский, Игнатов, скоро подойдет еще и Мозес – резервы у Абаскаля просто невероятные.

Жаль, что Мешков сегодня толком не дал поговорить о футболе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Канал Чернявского в телеграме – там полыхает после судейства Мешкова

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

54 комментария

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Сергей Сергеевич Хрустов
Во всех грехах винят всех....а сами играли на полуспущенных ногах...
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rcbkz6mrtd
Мешку мешок денег занесли
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Андрей Жданов
Ответ Алексей Никитин
Я даже не про чемпионство, а имел ввиду 2-3 место. Если борьба будет упорная то как раз этих 2 очков может и не хватить
Лëха, ты извени, что на ты. Но в этом сезоне мы либо первые, либо вторые. Третьего не дано.
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rcbkz6mrtd
Одним словом Мешок
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Сергей Сергеевич Хрустов
Кто у кого украл...что вы несёте? Спартак соскочил с надроченного на последних секундах....А что бы победить надо просто больше забивать а не катать поперечный и пасы назад....
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sbvinn
Ответ Олег Именов
что до вара было много судейских ошибок,что сейчас с варом ,может попробуеп убрать старых судей и ввести новых,квалифицированных
А где этих новых квалифицированных брать, коли не секрет?
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rcbkz6mrtd
Судья ошибся ок. Но есть же ВАР, есть какие эксперты, пусть подскажут. Вымысле да я ошибся но гол все равно не защитывается))) это же бред
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Сергей Сергеевич Хрустов
Не могу понять всех...какой тут футбол...как сказал Ловчев,футбол....ГОВНО....
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Andrej Kokorev
Двести матчей судейки перестраховщика,очень интересно чему он других учит,наверное свистеть заранее а то как бы чего не вышло.
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Александр Милосавлевич
Ответ Старый Негр
Кто там что-то говорил про интригу в Чемпионате Газпрома?) Наивные чукчи) В этой стране интрига только одна - когда Газпрому наскучит назначать свой политпроект чемпионом.
Заговор-заговор!!
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Тайосич
Ответ Санитар-волк
В общем, при таком преимуществе надо закидывать ещё 2-3, а не ныть.
Так Спартак 2 гола забил, которые ошибочно отменили.
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korysh
Гол отобрали несправедливо, но надо признать, что игра в обороне сегодня была дно. У Урала было 3 нормальных атаки и 2 из них привели к голу, а в третьей Селихов вытащил в самом конце.
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Magico!
Ответ Alex_V69
Sports во всей своей красе. Одно решение арбитра, причём он же не знал, чем закончится эпизод - катастрофа. С Локо три (!) - все норм. Переименовали бы себя уже в Spartaks.ru. Чего стесняться-то?
Только сегодня абсолютно очевидное решение и явная ошибка, а против Локо лишь спорный эпизод.
А если подумать, сегодня всё было ясно как будут судить. Именно из-за нытья локо, как бы показали, что не все решения в пользу Спартака свистят. И судью для этого лучшего достали, на котором клейма ставить негде
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Алексей Минин
Ответ Bartez1986
Ну а вообще, отбросив эмоции, давайте просто посмотрим правде в глаза. Никто никуда и никого особо не тянет. Результативные ошибки есть в матчах каждого клуба. Просто у нас такие судьи. Впрочем, такие судьи везде. Скандалов хватает и в других чемпионатах.
Браво. Есть же адекватные люди, у которых нет "Теории заговора" вокруг. Плюсую Вам.
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Олег Именов
что до вара было много судейских ошибок,что сейчас с варом ,может попробуеп убрать старых судей и ввести новых,квалифицированных
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Алексей Никитин
Ответ Андрей Жданов
Вторая половина только началась, согласен надо играть, забивать и выигрывать. Зенит нынче, то есть во второй половине будет оступаться. Мы этим обязаны воспользоваться.
Я даже не про чемпионство, а имел ввиду 2-3 место. Если борьба будет упорная то как раз этих 2 очков может и не хватить
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BeastI666I
ахаха где там Гюльчитай Федуновна??? умеют судить офигенно?!?!? )))))))))))
в этом и суть и плохо судейства и беспредела и сво всяких... рано или поздно коснется и тебя!!! потмоу что нужно жить по закону. И нельзя поддерживать гонения евреев потому что ты не еврей, так как завтра начнуться гонения и на тебя!!
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Андрей Жданов
Ответ Алексей Никитин
Как раз таки 8 очков это отрыв. Обидно будет если не хватит 2 очков до какого-то результата, а так игры есть надо играть и не забивать голову.
Вторая половина только началась, согласен надо играть, забивать и выигрывать. Зенит нынче, то есть во второй половине будет оступаться. Мы этим обязаны воспользоваться.
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GerbertS
голубые покупают консультации судей, все норм
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Alex_V69
Ответ 4erni4ka
Это за Локомотив вам)
Sports во всей своей красе. Одно решение арбитра, причём он же не знал, чем закончится эпизод - катастрофа. С Локо три (!) - все норм.
Переименовали бы себя уже в Spartaks.ru. Чего стесняться-то?
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BlackJet
Ответ Тиджани Бабангида
Победу у «Спартака» украл Мешков. Факт. Но надо идти вперёд. Слова Абаскаля должны мотивировать команду
очевидно, что мешок это просто инструмент в чьих-то голубых руках
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Марио Супермарио
Соболеву столько раз прощали удары локтями по голове соперников, и всё было как будто в порядке. А тут один гол отменили - и вселенский плач. Соболев должен в каждом сезоне проводить матча на 4 меньше из-за дисквалификаций.
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-2
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Ivan Petrov
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
О божи мой, эта ашипка разрешила исход чимпианата...
Русский выучи узбек
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Ivan Petrov
Ответ fellx
Новая звёздочка очень даже нужна гос проекту, вот и убирают конкурентов
Да я думаю уже и золотые медали в кабинете у Папы Милли весят ,да и банкет заказан
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-3
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Konstantin Zorin
Профессиональный ворюга!
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