Аналитика Глебчика
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«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

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Наш любимый аргентинец.

Эктор Бракамонте – один из самых легендарных легионеров РПЛ. В 2003-м он приехал спасать от вылета «Торпедо-Металлург» и задержался в России почти на 10 лет.

Бракамонте мы запомнили по «Москве», безумной прическе и игре на гитаре. Он сам сочинял песни и музыку – например, написал трек «Тюрьма Петракова». После «Москвы» Эктор несколько лет поиграл в «Тереке» и «Ростове», вернулся в Аргентину и вскоре закончил из-за травмы. 

С 2013-го Бракамонте тренировал юношеские команды в «Бока Хуниорс», в 2021-м работал помощником в аргентинском «Атлетико Тукумане», а в 2022-м возглавлял клуб уругвайской вышки «Серро-Ларго» (11-е место из 16).

В феврале 2023-го Бракамонте внезапно оказался на сборе «Енисея» в Белеке. Без легендарной шевелюры, но с тем же бесконечным позитивом.

Бракамонте скучает по Адамову. Обожает его пас Хиддинку и троллит Романа (тот отбивается медалью Евро-2008) 

– Эктор, ты только что тренировал в Уругвае, а сейчас приехал на стажировку в «Енисей». С чего вдруг?

– Контракт закончился перед ЧМ-2022. А в «Енисее» работает Антон Евменов – мой старый друг. Он пригласил меня в Турцию – смотреть тренировки, товарищеские игры, учиться, говорить с футболистами и тренерами. Можно сказать, я приехал в отпуск, но проведу его с пользой. Это для меня чистый кайф. Кстати, в «Енисее» встретил Владимира Хозина, с которым мы пересекались еще в «Москве». Он тогда совсем молодым был, а сейчас уже очень опытный.

– Чему научился на сборе «Енисея»?

– Мне еще учиться и учиться. Нужно получать лицензию Pro, чтобы тренировать в России. А чтобы ее получить, надо либо работать в Аргентине, либо ехать в Европу и учиться там.

Думаю, три-четыре года поработаю в Аргентине или где-то еще в Южной Америке и получу нужную лицензию. А дальше… Если будет команда, которая хочет Бракамонте, я готов!

– В России или в Европе?

– Конечно, в России. Ну, представь, я приеду в Европу. Кто такой для них Бракамонте, никакого Бракамонте они не знают. Россия – другое дело. Я чуть-чуть говорю по-русски (Эктор скромничает, интервью он давал на русском – Sports.ru), знаю российских игроков, тренеров, команды, культуру, менталитет. Считаю, в будущем вполне могу работать в России, но сначала надо поучиться и получить лицензию.

– В Турции много российских команд на сборах. Тебя узнают?

– Несколько человек узнали сразу, а несколько не сразу. Спрашивают: «Кто ты?» Я отвечаю, а они удивляются: «Бракамонте, где твои волосы?» 

– Кстати, где они?

– Будут! 

– Куда делись?

– У меня была прическа растафари, но в Уругвае надо было выглядеть серьезнее. Белые рубашки и аккуратные стрижки – вообще не мое, но раз ты тренер, то соответствуй. Впрочем, сейчас снова пришло мое время! Пока нет клуба, собираюсь отрастить волосы и ходить так, как люблю.

– По кому больше всего скучаешь из бывших партнеров, с кем бы хотел пивка выпить?

– Я больше всего дружил с Ромой Адамовым. Кто-то скажет, что он больной, псих, но Рома на самом деле очень смешной и добрый, всегда помогал аргентинцам из «Москвы». 

– Помнишь его пас Хиддинку?

– Конечно, ты чего! Я всегда шутил над этим, просто постоянно ему включал его и напоминал! Рому вообще не смущало, он в ответ предлагал поехать к нему домой и посмотреть на бронзовую медаль чемпионата Европы. Спрашивал: «У тебя-то есть такая, шутник?» В общем, у нас с ним замечательные отношения. 

А когда я только приехал в Россию, Адамов каждый день нас спрашивал: «Брака, как ты? Пинту, как ты?» Помнишь, Пинту такой был?

– Я читал, что вы с ним в Москве однажды потерялись.

– Это смешная история. Мы сначала жили в отеле на Автозаводской, поехали гулять в центр, а возвращались домой на метро. Не помню уже, почему на метро, наверное, нам просто было весело ехать на метро.

Выходим на улицу, смотрим – а там написано «Курская», перед глазами огромный торговый центр. Мы посмотрели друг на друга: «Ну что, шоппинг?» И пошли на шоппинг! Вообще мы постоянно терялись в Москве, когда одни куда-то ехали. 

Бракамонте тренировался с Марадоной в «Боке», но отказался приехать к нему на шашлыки. Считает, что кумир должен быть недосягаем

– Аргентина стала чемпионом мира…

– …серьезно? Когда? Ты не шутишь? 

– Брака, ты в отличной форме.

– Перед турниром было чувство, что мы победим. Знаешь почему? Потому что на этот раз я видел команду, настоящую команду. 

Например, в 2010 году были сильные футболисты, суперзвезды, даже тренер Марадона. Но команды не получилось. А Скалони построил ее. Причем так, что даже Месси играл на команду и стал ее частью. Это было видно еще на Кубке Америки.

– Ты кого-то знаешь из сборной Аргентины?

– Да, Молину! Когда я тренировал дубль «Боки» в 2018 году, он был у меня в команде.

Он из Кордовы, я тоже из Кордовы. Его папа очень добрый человек, после чемпионата мира прислал мне в вотсап сообщение и поблагодарил за все, что я сделал для его сына.

Не представляешь, как было приятно. Я долго, лет восемь, тренировал разные молодежные команды. И мечтал, чтобы хотя бы один мой игрок попал в основу. Об игроке сборной даже не мечтал, не говоря уже о чемпионе мира! 

Конечно, Молина тогда выделялся, был виден неплохой потенциал. Я думал: «Да, Брака, скорее всего, он сможет заиграть в «Бока Хуниорс», может быть, даже пригласят в сборную». Но чтобы видеть в нем чемпиона мира – нет, такого не было.

И как же я гордился, когда Молина выходил на поле в каждом матче и был одним из тех, кто принес Аргентине победу.

– Что ты испытал, когда Мартинес сделал тот сэйв на 123-й?

– Я подумал: «Господи, а какой у них сейчас пульс? 250, наверное!» 

– Как тебе вообще Мартинес?

– Мне как-то в Аргентине сказали, что хороший вратарь должен быть либо тупой, либо псих. Вот две ключевые характеристики. По своему опыту скажу, что хороший вратарь и нормальный человек – это большая редкость.

– После победы на чемпионате мира Месси называли величайшим в истории. Как считаешь, он обошел Марадону?

– Когда меня спрашивают об этом, сразу извиняюсь, что не отвечу. Потому что не хочу жестко материться! 

Их невозможно сравнивать. По буквам давай запишем: «Н. Е. В. О. З. М. О. Ж. Н. О». Нельзя сравнивать Месси и Марадону, ты понимаешь? Да ты не понимаешь.

– Я как раз понимаю, даже текст писал об этом.

– Другое время, другое все. Через 30 лет будет новый Месси, а все скажут, что этот Месси не тот вообще, что новый лучше. И как будут возмущаться те, кто нашего Месси называет сейчас самым великим?

Я ненавижу этот вопрос, но ладно, тебе отвечу. Наверное, как футболист и как атлет Месси сильнее. Но Месси – это только футбол. А Марадона – это далеко не только футбол. Это нечто большее. 

Я же вырос с Марадоной, я помню все матчи ЧМ-1986, я видел, как он там играл. Хотя дело не только в той победе. Марадона – это Че Гевара в футболе, он революционер, он вел за собой не только футбольную команду, но и вдохновлял очень много людей в Аргентине.

– Вы не пересекались в «Боке»?

– В 1997-м. Для него это был последний год, а я только начинал в молодежном составе. Основа и дубль часто тренировались вместе, поэтому Марадона знал меня.

Но! Я держался чуть на расстоянии, потому что для меня он как Бог. Ну это ненормально, когда какой-то мальчик вдруг идет к Марадоне и общается с ним, как с другом.

Максимум, что было, – мы здоровались. «Привет, Брака!» – «Привет, Диего!». Все, я не хотел большего. Хотя Марадона и меня, и других парней всегда звал куда-нибудь: то покушать, то куда еще. 

Спустя годы я сделал песню про него, Марадона ее услышал и написал мне в вотсап: «Брака, приходите с семьей в четверг, у меня дома будет шашлык». Я ответил: «Спасибо, Диего, но не получится».

– Да как так?

– Я не мог. Понимаешь, нельзя приходить к кумиру и есть с ним шашлык. Он должен оставаться недосягаемым, иначе пропадет вся магия.

– У тебя сохранились в памяти картинки, как Марадона приходит на тренировки, как переодевается, как отдает разрезающие пасы?

– Ой, это было ярко. Он постоянно опаздывал, однажды вообще приехал на грузовике. Еще помню, как Диего парковал «Феррари» прямо на поле около ворот. Да-да, мы все стоим, ждем Марадону на тренировку – как вдруг к полю подъезжает «Феррари», он уже переодетый в бутсах оттуда выходит. 

– Во время чемпионата мира ты давал странные комментарии, называл голландцев монархистами и говорил, что у них на гербе должен быть петух или крыса.

– Это неправда! Sport24 написал то, что я никогда не говорил (сейчас новость удалена – Sports.ru). Я общался с их корреспондентом Владиславом Шапиро, иногда давал ему интервью. Но вещи, про которые ты спрашиваешь, я не говорил. 

Для меня это важная тема. Было как: мой друг с Russia Today прислал мне это интервью – там что-то про петухов – и говорит: «Смешно, Брака».

Я сразу написал тому корреспонденту: «Это что такое? Я такого не говорил». Он сказал, что да, извини, редакторы все переосмыслили, переправили, я убираю эту новость. Но толку? Это уже все перепечатали.

Бракамонте полетел в Москву на следующий день после предложения о контракте. Сказал жене: «Сладкая моя, мы летим в Россию»

– Как ты согласился приехать в Россию в 2003-м?

– Руководители «Торпедо-Металлурга» два раза приезжали в Аргентину, смотрели мои матчи. Во второй раз прилетел Юрий Белоус, тогда они уже четко сказали, что хотят меня купить. Я спросил: «Вы точно хотите Бракамонте? Пойдем, обсудим».

После этого я пришел домой и сказал жене: «Сладкая моя, мы едем в Россию». Она смотрит в шоке: «Какая еще Россия?» Но на следующий день я уже летел вместе с Белоусом в Москву, а жена и дочери прилетели через месяц. 

– Тогда «Торпедо-Металлург» шел где-то в конце таблицы. Не смущало?

– Да не просто в конце – последнее место! 

– Тем более.

– Белоус через переводчика пообещал: «Не переживай, мы не вылетим, а потом начнется новая жизнь, мы будем выше». Я ответил: «Окей, берите меня, тогда у вас все получится». 

Я почти сразу подрался на тренировке – с Кириллом Орловым, может, помните такого. Он ударил меня по ноге, мы сначала потолкались, а потом уже все – понеслось (Эктор бьет ладонью по кулаку, обозначая настоящую драку). Нас разнял Шустиков. Он чуть говорил по-испански и закричал: «Транкильо («спокойно» – Sports.ru), транкильо, Брака».

Драки бывают в командах, которые идут на последнем месте, ничего в этом удивительного. Все напряжены, все недовольны. Плюс я новенький, а все думают, что пришел великий аргентинец и получает большие деньги. 

– А реально большие?

– Нет! Когда Белоус платил большие деньги? Он всегда мало платит. Конечно, больше, чем в Аргентине, но ничего особенного не было.

– У «Торпедо-Металлурга» и «Москвы» было очень мало болельщиков. Как после «Боки» воспринималось?

– Конечно, не ожидал такого, думал, болельщиков будет больше. Но я понимал, что это совсем новая команда, что много болельщиков быть не может и что нам надо построить все это.

Но знаешь, что-то особенное было и в этом. Смотришь на фанатскую трибуну и узнаешь их всех в лицо. Возможно такое в «Боке», где всегда полный стадион? Нет, конечно. 

А здесь они все родные. Угловой идет, смотришь на них и думаешь: «О, этот всегда приходит, этого давно не было, этот вообще новенький». На выездах особенно забавно. Сто человек, зато ты почти всех знаешь.

Бракамонте видел Слуцкого в воротах. Говорит, Лео в раме порядке

– Ранний Леонид Слуцкий. Каким он запомнился?

– Он был молодым тренером, но показал мне много нового. Упражнения и методики, которых не видел в Аргентине. Сейчас уже не вспомню, сколько лет прошло, зато помню другое.

У Слуцкого был индивидуальный подход к каждому – например, он знал, кого надо ругать и на кого это подействует, а кого ругать бесполезно и надо хвалить. За счет этого все футболисты были мотивированы. 

А вообще Леонид приезжал ко мне домой, мы встречали вместе Новый год. Он мой друг!

– Ты знаешь, что Слуцкий был вратарем?

– Конечно. Я видел, как он играл в футбол с другими тренерами и администраторами. Он всегда вставал в ворота и был очень плох! Ладно, я шучу. Слуцкий на самом деле вполне обучен, была видна школа, он же лет до 18 играл. 

– У Слуцкого сын – рэпер…

– Ого, правда? 

– Уверен, как и с чемпионством Аргентины.

– Нет-нет, я сейчас серьезно. Он же приезжал вместе с сыном ко мне Новый год встречать. Я спросил: «Кем ты хочешь быть?» Мальчик ответил: «Ютубером!» Я еще уточнил, что это такое, потому что вообще не понимаю в этом.

– Слуцкий тоже рэпер, у него есть трек «Рубин – Супергуд». Как рокер что думаешь об этом?

– Это прекрасно! 

– Неожиданно. Я думал, сейчас разнесешь.

– Ты что, друг. Это музыка, это творчество, это замечательно. 

– Просто люди, которые слушают тяжелый рок, снисходительно смотрят на рэперов.

– Ой, в Аргентине все то же самое. Некоторые думают, рэперы не музыканты, потому что на инструментах не играют и не поют.

Но откуда вообще такое взялось? Потому что рэперы заработали больше и получили в разы больше внимания? Да это зависть обыкновенная. Тебе никто не мешает придумать такую форму, которая людям понравится больше хип-хопа. Творите и создавайте!

Я люблю и играю рок, есть люди, которым нравится моя музыка. А есть люди, которым нравится другая музыка. Пожалуйста, в чем проблема? Я уважаю любое творчество, даже где музыка – удары двумя пальцами друг по другу. 

– «Я открываю глаза и не вижу своей жены, а вижу Петракова. Я иду кушать и вижу не своих детей, а вижу Петракова». Как ты придумал песню «Тюрьма Петракова»?

– Это был ужас. Пришел Петраков, а мы играли в чемпионате и хорошо шли в Кубке. Получалось по две игры в неделю, в среду и воскресенье. Петраков не отпускал нас домой ни до игр, ни после. Мы натурально жили на базе!

А делать-то нечего – только русский бильярд, а я не умею играть в русский бильярд! Я не попадаю, у меня ноль очков каждый раз, просто ###### [кошмар]. Я и подумал: «Да мы же в тюрьме!» Взял гитару и написал песню «Тюрьма Петракова».

– Петраков узнал?

– Да, но года через два. Думаю, если бы Петраков узнал сразу, то ругался бы, он же жесткий человек. 

– Над кем ты еще прикалывался?

– Над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: Ребко, Шешуков, Самедов. Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки.

Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло. Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «###, брат, только не делай этого».

Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только.

– Бомби.

– Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, – да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!»

Как что это? Это Брака!

– Ты удивился, когда в «Москве» появился Макси Лопес?

– Конечно! У него же была сложная история с женой – это очень громкая история в Аргентине. А когда он пришел, он был нам всем интересен. Очень добрый, приятный.

– Сколько у него было машин?

– 8 по всему миру, а в Москве – 2. Одна из них – «Макларен», спорткар. С ней связана история, в которую сложно поверить. Готов?

– После шампуня – готов на все.

– Я во времена «Москвы» вообще не умел водить, толком даже не пробовал. И сказал Лопесу, что ни разу не водил, дай на «Макларене» твоем попробую. Неожиданно Лопес согласился.

Я сел за руль на парковке имени Стрельцова, и мы проехали вокруг стадиона несколько раз. Получилось неплохо, ни во что не врезались. Макси сидит рядом и говорит: «Да ты отлично водишь, поехали на нормальную дорогу!» Я ответил: «Нет-нет, это уже слишком». 

Твоя самая легендарная история – про Кадырова и автомат. Ты ее несколько раз рассказывал, но всегда по-разному. Давай еще раз: ты реально прицелился в него заряженным автоматом?

– Рассказываю подробно. Первый день в Грозном, Кадыров пригласил к себе домой, мы хорошо пообщались. Дальше он говорит: «Пойдем покатаемся на машине».

Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону».

Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: «Почему вы смеетесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?» Они еще больше смеяться начали. Надеюсь, там все-таки предохранитель был. 

А вообще – до того, как приехал в «Терек», про клуб и Грозный обычно говорили плохое. У меня же там было очень хорошее время. И увидел там только доброе, а не то, что говорили.

– После России ты быстро закончил с футболом. Что за травма?

– Сначала получил небольшую травму ахилла и играл на уколах. В итоге маленькая травма стала большой – ахилл порвался. Вот, смотри, шрам до сих пор есть (Эктор показывает пятку с длинным жутким швом – Sports.ru). 

Я сделал сначала одну операцию, потом вторую, но все продолжало болеть. Думаю, дело в плохой реабилитации после первой операции. 

Сейчас все настолько ужасно, что я не могу носок вверх потянуть, нога может только под 90 градусов находиться. Ходить – нормально, бегать – уже не могу, хромаю. Ни о футболе, ни о баскетболе речи вообще не идет. Это очень грустно.

– Если спорта почти нет, получается, ты правильно питаешься, раз в такой хорошей форме?

– Да какой правильно питаюсь. Это фарт, мой друг. Я и кушаю много, и выпиваю, но каким-то чудом не набираю вес!

А поиграть в футбол не могу, даже хромая, потому что тогда вся нагрузка на другую ногу выпадает, сразу колено начинает болеть. Я не могу даже на угловой прийти, потому что прыгнуть тоже не получается. На поле тянет сильно, особенно когда смотришь на чужие тренировки. 

Это кошмар, с 32 лет не могу нормально играть. С другой стороны, надо радоваться, что с 32, а не с 22. 

– Ты много заработал в России? Можешь не работать до конца жизни?

– В России мне платили больше, чем было нужно, но меньше, чем я заслуживал. Конечно, прилично заработал, но тратил аккуратно.

Вообще все, что у меня есть, мне дала Россия. Я купил квартиру в Аргентине и приехал в «Торпедо-Металлург» – в тот момент на счету в банке был ноль. Реально ноль, я не преувеличиваю!

Да, я действительно сейчас могу особо не работать. Могу просто приезжать в Турцию к друзьям и кайфовать на сборах. Только зачем мне такая жизнь? Надо же к чему-то стремиться, что-то полезное делать. 

– Что с твоим баром в Буэнос-Айресе?

– Закрылся три года назад, там проиграл деньги. Зато есть другие дела, где выиграл. Например, купил несколько участков, чтобы выращивать сою. Это один из моих работающих бизнесов, плюс есть недвижимость. 

– Слушай, а если у тебя все так хорошо, почему ты не уйдешь в музыку?

– Да это моя мечта – на год уехать в тур. 

– Что тебя останавливает?

Ну, я раньше работал тренером, а сейчас ничего не останавливает. Скоро тур и организуем в Аргентине, поедем по городам с моими четырьмя друзьями. План такой: путешествуем, играем, поем, кайфуем, а потом снова возвращаемся в футбол. 

Я, кстати, однажды выступал на стадионе «Боки» на аудиторию десять тысяч человек – играла известная группа, они пригласили меня на разогрев.

– Что круче – петь на стадионе «Боки» или забить на стадионе «Боки»?

– Футбол – это уникальные эмоции. Когда мяч попадает в ворота, это невероятно. Забить на «Бомбонере» – самое невероятное. Я забивал!

– Кайфанул больше, чем от того знаменитого гола «Спартаку»?

– Конечно. Я тогда даже не понял, что сделал что-то особенное. Потом видео посмотрел, а я там раз-два, одного обыграл, второго. Думаю: «А ничего так, Брака!»

– Твоей семье нравилось в России?

– Сначала жена была недовольна, но потом втянулась, даже в университет поступала. В Кисловодске было классно жить – спокойствие, хороший дом. В Ростове – тоже. Мои дочери говорили на русском, ходили в школу без проблем. Старшая прямо очень хорошо говорила, но когда вернулась в Аргентину, сказала: «Все, папа, хватит». При этом уверен: если пару месяцев в России поживет, снова заговорит на том же уровне.

– Сейчас тысячи русских девушек приезжают рожать в Аргентину – ребенок сразу получает аргентинский паспорт, а через год на паспорт могут претендовать родители. Что думаешь об этом?

– А я помогаю русским, которые приезжают. Знакомые дают им мой контакт, я помогаю, с чем нужно. Я считаю, что немного обязан вашей стране. Когда-то Россия помогла мне, теперь я помогаю ей. 

– В Буэнос-Айресе слышишь русскую речь?

– Конечно! Могу даже что-то сказать по-русски, проходя мимо, почему нет? Кстати, недавно был на Кубе в отпуске, там проводили турнир по волейболу. И была аргентинская команда, но я играл за русскую!

– В Россию приехать собираешься?

– Да, в этом году. Я уже двадцать лет обещаю Антону [Евменову], что приеду в Красноярск.

– Пойдешь на хоккей с мячом?

– Нет-нет, что ты! Раньше мая я там ни за что не появлюсь.

Бракамонте дает эксклюзив: откуда взялся слух, что Павлович гей 

Брака, ты точно можешь рассказать про великий миф про Павловича из «Сатурна». Откуда взялся слух, что он гей?

– О-о-о, этот слух взялся из нескольких составляющих. У Павловича был друг, который ходил на женскую аэробику на базе в Кратово. Условно: десять девушек в зале, а друг Павловича – единственный парень среди них. И делал все женские упражнения.

Знаешь, почему он туда ходил? Хотел каждую зацепить и попробовать. Самое главное, у него все получалось. С одной потанцевал – увез домой. Потом с другой – то же самое. И так со всеми! Идеальная схема, да? 

Телеграм-канал автора интервью – там тоже веселье и кайф

«Мне говорили: «Ты карлик, метр с кепкой». Вратарь «Сахалинца» (173 см) ушел в нападение в 22 и забил уже 8 голов во Второй лиге 

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon; East News/CARMELO REGNO / DYN / AFP; globallookpress.com/IMAGO/WEREK, Alexander Chernykh/Russian Look, Alexander Wilf/Russian Look, Cao Can/XinHua; https://www.instagram.com/popibraca; instagram.com/bocajrsoficial; vk.com/fcenisey; instagram.com/elproducto_doc/ness_fotografia17; instagram.com/estamosmotivadosok

2 комментария

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dE Ъ
Что задичь? Хайпожорство какое-то?
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
По поводу сравнения Месси и Марадоны - просто шикарно ответил. Каждому свое время
0
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