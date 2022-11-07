Сбежал и отказался от шансов на большой клуб.

Кажется, карьера Артема Дзюбы все. Как еще описать готовность большой звезды перейти в «Торпедо»? Команду с 16-го места, которая набрала за 16 туров всего шесть очков, четыре последних матча проиграла, а в пяти не забивала.

Конечно, мы можем чего-то не знать. Вдруг после чемпионата мира знаменитый проект Мамута с «Торпедо» наконец состоится, Абрамович выделит миллиарды, на Автозаводскую (пока в «Лужники») доедут бесконечные звезды, Дзюба станет капитаном и возродит действительно легендарный клуб…

…Ладно, вернемся в реальность.

В реальности мы видим не сказку, а агонию. Артем Дзюба не просто скомканно завершает карьеру – за него и в РПЛ не предвидится ожесточенной борьбы. Его не ждут даже в «Урале».

И дело даже не в том, что Артему 34 года и что он уже не тот. Я уверен: Дзюбе по силам еще пару лет поиграть в любом российском топ-клубе. Проблема в другом.

Григорий Иванов сказал об этом: «Хочу ли позвонить Дзюбе? Нет. Он же звезда. Он же сказал, что не дай бог ему в «Урал» попасть».

Особый статус Дзюбы был понятен еще до Турции: платить ему надо под два миллиона евро, а последствия – непредсказуемые . Внезапный каприз – и все, понеслись скандалы в медиа, напряжение в раздевалке, не тот уровень на поле. В перспективе – разрыв контракта и выплата компенсации. И кому такое надо?

Мне казалось, что Турция должна чуть утихомирить Дзюбу, сделать его более терпеливым и гибким. Все-таки другой мир, его там толком не знают, надо доказывать все заново.

Турция была очень дерзким ходом Артема. Я вам не нужен в России? Ну и пожалуйста, я поеду туда, где не смотрят ни на паспорт, ни на характер, ни на деньги. Главный спец по турецкому футболу Эльвин Керимов объяснял Sports.ru, что один удачный сезон – и Дзюбу подпишет любой гранд.

Цифры Дзюбы в Турции катастрофические: четыре игры (166 минут) в чемпионате, один гол и в среднем один удар по воротам за месяц. Плюс цитата президента: «Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав 100 тысяч футболок».

Да, это грусть, но неужели это повод, чтобы уходить? И ладно бы команда плелась где-нибудь в конце таблицы – нет, она в четверке. Логично, что тренер Монтелла пока доверяет тем, с кем получается. А остальные просто работают дальше – и при случае получат шанс.

Есть инсайд Sport 24, что Дзюба ушел не только из-за нехватки игрового времени, но и из-за задержек по зарплате.

Я даже не знаю, что хуже. Дзюба много лет зарабатывал немыслимые деньги в «Зените» (в районе трех миллионов евро в год), а теперь получил интересный вызов, проверку для своих амбиций. И все это он сливает из-за пары месяцев зарплаты? Причем в Турции, где в принципе принято платить криво, где задерживают деньги даже суперзвездам. Неужели при переходе он был к такому не готов? Невозможно поверить.

Может быть, есть другие уважительные причины, о которых мы не знаем. Но какими бы они ни были, очень странно, что их нельзя было решить и зацепиться за шанс в Турции.

Где еще дадут такие деньги (говорят, 1,5 млн евро в год плюс бонусы)? Куда еще позовут в 34? Где еще по-прежнему будут перспективы? Где еще будет такой бесшабашный атакующий футбол?

Да нигде.

И после такого перформанса возможность взять Дзюбу смутит даже турецкие клубы. Тем временем мы читаем новости о том, что Артем может перейти в «Торпедо» или «Оренбург».

Сбежав из «Аданы», Дзюба отказался от шанса попасть в большой клуб. А всего-то надо было любить футбол в себе больше, чем себя в футболе.

Хотя бы полгодика.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Артур Лебедев; Instagram/dzyubasteam