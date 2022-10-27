Аналитика Глебчика
Блог

Павлюченко – наша легенда. Спасибо ему за карьеру

Спартак Спартак
Роман Павлюченко Роман Павлюченко
ЦСКА ЦСКА
Рохус Шох Рохус Шох
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ротор Ротор
Андрей Червиченко Андрей Червиченко
Локомотив Локомотив
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Евгений Гинер Евгений Гинер
Футбол Футбол

Колонка Чернявского. 

В 2003 году Роман Павлюченко перешел в «Спартак», хотя мог в ЦСКА. Евгений Гинер даже вручил ему пачку денег. 21-летний форвард чуть не потерял сознание – там было около 10 тысяч долларов. 

Вот только с деньгами вскоре пришлось расстаться. Президент «Ротора» Рохус Шох надавал по рукам и приказал вернуть пачку Гинеру. Просто волгоградцы уже обо всем договорились со «Спартаком».

Скорее всего, в ЦСКА карьера Павлюченко развивалась бы стремительнее. В «Спартаке» его ждал сложный путь: через конец эпохи Романцева, через Червиченко, Чернышова, бромантан, 10-е место и шесть поражений подряд с Невио Скалой.

Павлюченко оказался в «Спартаке» в самое смутное время, но трудности никак ему не мешали. Перед сезоном-2003 он пообещал забивать за «Спартак» не меньше десяти голов за сезон в РПЛ. И держал слово! 

В 2003-м и 2004-м забил ровно по 10, в 2005-м – 11, в 2006-м – 18, в 2007-м – 14.

Еще в «Роторе» и молодежной сборной России мне 12-летнему он казался таким классическим форвардом, которого ничто не остановит на пути к воротам. 

Его и правда ничего не останавливало: в 2003-м «Спартак» начал с ничьей против «Торпедо-Металлурга» (0:0), потом проиграл дома «Алании» (1:2) и на выезде ЦСКА (2:3).

Павлюченко забил «Алании», а с ЦСКА демонстрировал безумное желание побеждать. Мне сложно сказать, на что рассчитывал Роман, когда один бежал к угловому флажку и простреливал в штрафную, где не было ни одного спартаковца, но именно этот ход сделал счет 2:1. 

 

Я тогда для себя зафиксировал: этот парень умеет сочинять голы из пустоты.

Дальше Павлюченко стал лучшим бомбардиром «Спартака» и в безнадежном 2004-м, и ренессансном 2005-м, и в ярком 2006-м, и в почти чемпионском 2007-м, а еще выдал шедевр с «Локомотивом» – ну какой же он тогда забил роскошный автогол

Думаю, вы помните, что главный турнир нашей жизни (уж простите, ЧМ-2018 в моем рейтинге только второй) подарил именно Павлюченко за каких-то пять пять минут. Когда он сначала забил Англии пенальти в левый нижний, а потом в 45-секундной атаке дождался удара Березуцкого, опередил на добивании трех защитников и заковырял победный.

Ликование Павлюченко в красной футболке с длинными рукавами и 19-м номером – эпизод, который у многих точно сфотографирован в памяти.

Евро-2008 явно ассоциируется с роскошным голом Голландии, но Павлюченко зажигал не только в той игре.

В матче с Испанией (1:4), где не получалось вообще ничего, Роман бился так же, как и со «Спартаком» в 2003-м. Бежал вперед, тащил мяч, лупил Касильясу с любых дистанций, заработал угловой, с него же и забил.

Для него на поле никогда не существовало преград. Если Павлюченко куда-то рвался, его было не остановить. Со Швецией он нам подарил веру на выход из группы. С Голландией – что можно совершить чудо. Я реально чувствовал, что за мою сборную играет суперзвезда (и это не только Андрей Аршавин).

За «Тоттенхэм» Павлюченко отыграл 113 матчей, забил 42 гола и сделал 10 ассистов. Очевидно, в Англии он мог играть еще долго, а уехал очень зря. Судить мы его не будем, потому что он себя лично осудил за то решение много раз. 

«Меня до сих пор спрашивают, как можно было уйти из «Тоттенхэма», – говорил Павлюченко. – Президент клуба Дэниэл Леви мне тогда сказал: «Пав, ты дурак». Ну как можно уехать из Англии в Россию?». «Не знаю, отпускайте меня», – ответил я. Хотелось домой, друзья, общение, вот этого не хватало, еды русской.

Спустя пару месяцев я так жалел, когда начались искусственные поля, а на матчи ходило по две тысячи человек. Когда мы уезжали из Лондона, то жена плакала и отговаривала меня. Сейчас я ей говорю: «Лариса, ты была права».

Из «Локомотива» Павлюченко ушел еще в 2015-м, когда ему было 33. «Кубань», «Урал», «Арарат», «Знамя» – Суперпав цеплялся за футбол аж до 40 лет, но сегодня заявил, что теперь точно все.

И пусть финал карьеры получился очень скомканным, вряд ли кто-то станет его критиковать за то, что оправдал не все наши ожидания. 

Потому что Павлюченко – просто один из лучших и самых любимых наших страйкеров.

Мир «Спартака» и русского футбола в телеграм-канал Глеба Чернявского – скорее подписывайтесь

После «Спартака» Червиченко с помощью Гурцкая построил «Химки»: купили Ещенко за 70к, вышли в финал Кубка, продали игроков на миллионы

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; РИА Новости/Антон Денисов; globallookpress.com/Vasilii Smirnov

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные