Павлюченко – наша легенда. Спасибо ему за карьеру

Колонка Чернявского.

В 2003 году Роман Павлюченко перешел в «Спартак», хотя мог в ЦСКА. Евгений Гинер даже вручил ему пачку денег. 21-летний форвард чуть не потерял сознание – там было около 10 тысяч долларов.

Вот только с деньгами вскоре пришлось расстаться. Президент «Ротора» Рохус Шох надавал по рукам и приказал вернуть пачку Гинеру. Просто волгоградцы уже обо всем договорились со «Спартаком».

Скорее всего, в ЦСКА карьера Павлюченко развивалась бы стремительнее. В «Спартаке» его ждал сложный путь: через конец эпохи Романцева, через Червиченко, Чернышова, бромантан, 10-е место и шесть поражений подряд с Невио Скалой.

Павлюченко оказался в «Спартаке» в самое смутное время, но трудности никак ему не мешали. Перед сезоном-2003 он пообещал забивать за «Спартак» не меньше десяти голов за сезон в РПЛ. И держал слово!

В 2003-м и 2004-м забил ровно по 10, в 2005-м – 11, в 2006-м – 18, в 2007-м – 14.

Еще в «Роторе» и молодежной сборной России мне 12-летнему он казался таким классическим форвардом, которого ничто не остановит на пути к воротам.

Его и правда ничего не останавливало: в 2003-м «Спартак» начал с ничьей против «Торпедо-Металлурга» (0:0), потом проиграл дома «Алании» (1:2) и на выезде ЦСКА (2:3).

Павлюченко забил «Алании», а с ЦСКА демонстрировал безумное желание побеждать. Мне сложно сказать, на что рассчитывал Роман, когда один бежал к угловому флажку и простреливал в штрафную, где не было ни одного спартаковца, но именно этот ход сделал счет 2:1.

Я тогда для себя зафиксировал: этот парень умеет сочинять голы из пустоты.

Дальше Павлюченко стал лучшим бомбардиром «Спартака» и в безнадежном 2004-м, и ренессансном 2005-м, и в ярком 2006-м, и в почти чемпионском 2007-м, а еще выдал шедевр с «Локомотивом» – ну какой же он тогда забил роскошный автогол!

Думаю, вы помните, что главный турнир нашей жизни (уж простите, ЧМ-2018 в моем рейтинге только второй) подарил именно Павлюченко за каких-то пять пять минут. Когда он сначала забил Англии пенальти в левый нижний, а потом в 45-секундной атаке дождался удара Березуцкого, опередил на добивании трех защитников и заковырял победный.

Ликование Павлюченко в красной футболке с длинными рукавами и 19-м номером – эпизод, который у многих точно сфотографирован в памяти.

Евро-2008 явно ассоциируется с роскошным голом Голландии, но Павлюченко зажигал не только в той игре.

В матче с Испанией (1:4), где не получалось вообще ничего, Роман бился так же, как и со «Спартаком» в 2003-м. Бежал вперед, тащил мяч, лупил Касильясу с любых дистанций, заработал угловой, с него же и забил.

Для него на поле никогда не существовало преград. Если Павлюченко куда-то рвался, его было не остановить. Со Швецией он нам подарил веру на выход из группы. С Голландией – что можно совершить чудо. Я реально чувствовал, что за мою сборную играет суперзвезда (и это не только Андрей Аршавин).

За «Тоттенхэм» Павлюченко отыграл 113 матчей, забил 42 гола и сделал 10 ассистов. Очевидно, в Англии он мог играть еще долго, а уехал очень зря. Судить мы его не будем, потому что он себя лично осудил за то решение много раз.

«Меня до сих пор спрашивают, как можно было уйти из «Тоттенхэма», – говорил Павлюченко. – Президент клуба Дэниэл Леви мне тогда сказал: «Пав, ты дурак». Ну как можно уехать из Англии в Россию?». «Не знаю, отпускайте меня», – ответил я. Хотелось домой, друзья, общение, вот этого не хватало, еды русской.

Спустя пару месяцев я так жалел, когда начались искусственные поля, а на матчи ходило по две тысячи человек. Когда мы уезжали из Лондона, то жена плакала и отговаривала меня. Сейчас я ей говорю: «Лариса, ты была права».

Из «Локомотива» Павлюченко ушел еще в 2015-м, когда ему было 33. «Кубань», «Урал», «Арарат», «Знамя» – Суперпав цеплялся за футбол аж до 40 лет, но сегодня заявил, что теперь точно все.

И пусть финал карьеры получился очень скомканным, вряд ли кто-то станет его критиковать за то, что оправдал не все наши ожидания.

Потому что Павлюченко – просто один из лучших и самых любимых наших страйкеров.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; РИА Новости/Антон Денисов; globallookpress.com/Vasilii Smirnov