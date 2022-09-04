Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?

Рекламный буклет «Кавалер Экспресса» для тех, кто не решается запрыгнуть на подножку уходящего поезда.

Австралия, другой конец Плоского мира по версии Шака О’Нила. Джарретт Аллен только что дал интервью, в котором наконец правильно называет имя новичка Агбаджи: «Думаю, Очаи будет очень толковым для нас». Журналистка в FaceTime вежливо растягивает уголки губ. День, когда она услышит что-то не сладко-одобрительное из уст собеседника, будет означать, что она вырвалась из статуса «бит райтера», то есть перестанет проигрывать по количеству инфоповодов пресс-релизу макаронной фабрики.

Вспотевший от всех этих утомительных мыслительных процессов добряк Аллен смахнет влагу со лба и выдохнет: отпуск продолжается, теперь до самого тренировочного лагеря никакой суеты.

Плохие новости, Джарретт. Первое сентября, а значит снова в школу – «Кавалеры» раздербанили свой ростер, вытащили из Юты своевольную звезду и теперь всем придется учиться баскетболу заново. У скептиков куча негатива, на который у тебя нет ответов. Составим методичку вместе?

Трейд Митчелла ломает концепцию команды с тремя «большими»

Тезис: Главная фишка команды в прошедшем сезоне – три «больших» в старте. Трейд Маркканена, который играл на позиции СФ, нивелировал это преимущество.

Ответ: И это несомненный плюс. Лаури Маркканен выдавил из своего тюбика защиты больше, чем было предусмотрено производителем, но не стал от этого полезнее на периметре, где был вынужден прикрывать людей в габаритах РЗ-ЛФ. «Кэвс» попробовали за сезон все варианты – включали зону, отдавали дугу по образцу «Бакс» и бетонировали краску, эксплуатировали паранормальные способности по телепортации в обороне от Мобли, научились скрам-свитчить уязвимых людей из под кольца. И все равно, когда дело дошло до серьезных игр на вылет, именно в Марканнена они получили от Ирвинга, Трея Янга и даже Брюса Брауна.

Да, «Кавалеры» соорудили трехбашенный форпост у края площадки ( второе место в лиге по снижению процента попадания оппонента вблизи кольца) и сломали противникам голову вопросом «как расчистить место под проход?», как ломает зрение фраза «большого страхующего страхует большой страхующий». Вот только эффект этот достигается наличием двух элитных римпротекторов с лицами Аллена и Мобли, а вовсе не Лаури, чей личный DFG 61,8 % под кольцом не только хуже командного, но и приличествует скорее человеку с ростом защитника и лапками вместо рук.

Пятнадцатое место по подборам – немного не то, чего ждешь от наличия трех семифутеров. Если в нападении это еще можно проглотить, то проигрыш собственного щита выглядит как сбой в мироздании. И, конечно, три башни не смогли дать того импакта в атаке, который бы не дали две – просто потому что для побед нужна хоть какая-то угроза с периметра. И если больше бросать некому, то Лаури весь матч проводит за дугой. Сам по себе Маркканен хороший игрок, он положил много важных мячей издалека, но его функцию в нападении мог осуществлять любой форвард с поставленным броском с получения. Оттягиванием чужого «большого» и угрозой ката к кольцу занимались другие, специально обученные люди.

Тренер Бикерстаф искренне любит бигменов , он выпускал на паркет такое великое трио как «Нэнс и Драммонд прикрывают задницу Лава». Но Джей Би не фанатик, упершийся в одну идею, просто потому, что надеется, что однажды такой стиль назовут «стафболлом». Это всегда было политикой меньшего зла и поиском хотя бы теоретических преимуществ в условиях постоянной несбалансированности ростера «Кавалеров». Хорошая новость для любителей экзотики – нестабильность никуда не делась, поэтому мы еще увидим новые вариации фирменной тактики Джей Би, где на позиции легкого форварда будет тащить великий Дин Уэйд.

Теперь «Кавалеры» просядут в обороне

Тезис: Гарланд и Митчелл – это два ПГ, не очень рослых даже для своей позиции, и каждый из них плохой защитник. Команду ждет ужас в обороне.

Ответ: Начнем с того, что команда играет в два андерсайз гарда с момента драфта Гарланда. Оппоненты скажут, что вот как вылетел один из них, Сэкстон, так команда и рванула в защите (итоговое пятое место в защитном рейтинге), но есть контекст.

Прошедший сезон получился насколько прорывным, настолько же и озадачивающим. Самый сыгранный состав команды провел вместе 225 минут. 19 игр. Это уровень скамейки без лучшего шестого в большинстве клубов лиги. В одиннадцатой игре сезона травмировался Коллин. 28 декабря закончил сезон Рикки Рубио, с которым Дариус связал лучшие минуты в своей баскетбольной жизни. У Рикки много талантов, но рост к ним не относится.

Теперь уж никто не мог помешать Бикерстафу спарить Гарланда с защитно ориентированным Окоро. Какой же рейтинг у этого оборонительного монстра? Пятнадцатый в лиге, если взять весь отрезок после потери испанца. Люди, которые следили за «Кэвс» хотя бы по заголовкам, знают, что с марта до самого плей-ин не будет играть и Аллен, что в общем и приведет к коллапсу достижений. Но и с ним здоровым они наиграют на девятое место – хорошо, но не настолько как второе место при Сэкстоне и Рубио.

С маленькими парнями эта команда играет лучше в обороне? Публично вы от меня такого не дождетесь. Тезис другой – надежность защиты «Кэвс» зависит в первую очередь от иных факторов, чем недогабаритность ее бэккорта. Если считать Митчелла и Гарланда двумя дырками в броне лайапа, то нужно вспомнить, что их было также две без Донована, просто другим отверстием выступал Маркканен, которому приходилось передвигать ногами за более мобильными оппонентами.

Судьбу защиты определяют растущей уровень Мобли и здоровье Аллена . Только Эван способен склеить две крайности состава, только он сможет опекать все пять позиций в одном владении. И если что и показал прошлый сезон – у него есть к этому все задатки.

Большинство западных журналистов склоняются к тому, что на третьей позиции будет выходит Окоро, для усиления защиты периметра. Все вместе это приводит к мыслям о том, что мы сможем увидеть оборонительные схемы «Юты» в прайме: три мелких первых номера будут сгонять противника с дуги на мухобойку центрового. Принципиальное отличие не в отсутствии Гобера, но в наличии компетентного универсального страхующего для пятого, который сможет прикрыть кольцо за его спиной или броситься в клозаут на периметр. Такой роскоши, как Мобли на четверке, Митчелл не видел за всю жизнь в штате мормонов.

Да и сам Митчелл – вообще-то апгрейд в этом смысле. Его размах рук – 2,08 см. Это больше чем у свингменов вроде Батлера (2,02) или Оладипо (2,06). Его вес – 97 кг. То есть, он такой же боевой непроходимый бочонок, что и флоп-генерал Кайл Лаури или хаслер Десмонд Бейн, которые могут встать колом (а Лаури еще и упасть) на пути значительно более рослых ребят. Еще пару сезонов Митчелл считался защитником выше среднего, и сданная им неприятелю серия с «Далласом» – скорее показатель настроя Донована, чем навыков.

Митчелл разрушит химию

Тезис: Так в этом и дело! Митчелл зазвездился, хочет только бросать трехи. Он разрушил раздевалку «Юты» и сгнобил Гобера.

Ответ: ну а с чего бы ему не звездиться и не гнобить Руди. Их отношения дали трещину в начале забытой ныне эпохи ковида , когда Гобер одним касанием отправил всю лигу на карантин, по крайней мере, в массовом сознании. Неудачливый француз потрогал не только микрофон, но и своих партнеров, и вирус у Митчелла нашли спустя несколько дней после подтверждения диагноза у центрового. Вместе с неуместным публичным поведением – это определенно был повод для напряжения.

И тем не менее, в том же сезоне «Юта» вошла в «бабл» во всеоружии, подарив нам перестрелку из вестернов между Мюрреем и Митчеллом, одну из лучших в истории ПО. Если что и сломало команду – то неуспех в подобной серии. Дорога к чемпионству было открыта любому клубу, и это был главный шанс «Юты».

Контракт Гобера зимой того же года запер «Джаз» в их модели защиты , при невозможности изменить ключевые компоненты без ухода в перестройку. 205 миллионов француза подорвали баскетбольный мир, отголоски взрыва все еще детонируют. Вы думаете, что только у условного Никиты из Самары были вопросы к правильности подобного решения, а в самой команде никто и мысли не допускал «я знаю, как закончатся мои игры в плей-офф ближайшие пять лет»?

Все дороги вели к безвольному последнему сезону (опять же, Гобер, а не Донован, публично укорял партнеров в нежелании выкладываться, на что потом бурчали все в «Джаз»), который теперь и ставится в вину Митчеллу. Абсолютно заслуженно. Но если бы звезды не говнились и не грустили – кто бы и зачем их вообще менял?

Для «Кливленда» больше интересна другие стороны личности Донована. Все знают, что Митчелл хотел бы играть в Никс», но сам защитник никогда не требовал от руководства трейда именно в «Нью-Йорк». Плевать на инсайды Уиндхорста, по которым Донован прыгал от радости на поле для гольфа (воображение Брайана очевидно слямзило всю сцену из «Спайс Джема»), плевать на майку «Кэвс» на юном Митчелле – судя по всплывающим каждый раз изображениям, родители именно на такой случай проводят чадам фотосессии возле гардероба, набитого униформой тридцати клубов. Главное, что Митчелл готов играть в провинции. Сверьтесь у коллег из «Миннесоты», как сложно затащить звезду любого уровня в штат, где настоящая зима и ограниченные, по сравнению с командами большого рынка, источники досуга и наслаждения славой.

Ставка Олтмана – что Митчелл очень хочет побеждать . В момент, когда «Спайди» осознал, что этого никогда не случится в «Юте», он перестал выкладываться. Если Донован действительно испытывает энтузиазм от возможности оказаться в одной компании с Дариусом, Джарреттом и Эваном и верит в проект, то Коби поставил вовсе не на «зеро», а на вполне вероятное «красное».

Из-за Митчелла остановится прогресс Гарленда

Тезис: Мяч один – и его заберет Донован на правах звезды. Гарланд, который только начал свое восхождение, начнет чахнуть в роли местного Макколума.

Ответ: Это существующий риск, от которого скребут кошки на сердце у многих фанатов «Кэвс». Гарланд не просто молодой олстар на детском максе, но выдающийся плеймейкер . Его таланты уникальны для возраста: про Дариуса можно всерьез упоминать не дурацкое количество ассистов, а темы из секретного гримуара «тру ПГ» – манипулирование защитой и контроль темпа в конкретном владении и на протяжении игры.

Однако парадокс в том, что Гарланду (известный теперь как DGthePG) самому нужен Митчелл. Дариус не Стефан Карри и не Трей Янг, которые могут весь матч в одиночку кидать трешки, особенно когда у других не пошло. Он нацелен на партнеров, среди которых нет ни одного скорера, способного снять часть нагрузки с Гарланда. Леверт упустил свой шанс занять козырное место, и теперь Митчелл закроет одну из двух главных дыр в ростере «Кэвс» – позицию volume shooter. У «Спайди» даже не получится забрать броски Гарланда, потому что им с Митчеллом придется кидать за остальных троих членов старта.

У обоих многолетний опыт взаимодействия с партнером-гардом (выпускники курсов повышения квалификации имени Рикки Рубио), оба умеют двигаться без мяча – здесь не будет вгонявших в уныние поочередных ходов с Карисом, когда Леверт чесал за ухом на крылечке, дожидаясь своего владения.

Ограниченность состава по бросковой мощи требует повышенной изощренности. Наоборот, чтобы окупить все выданные авансы, Гарланду и Митчеллу придется прогрессировать уже в первый совместный год. Сложно представить во что именно будут играть «Кэвс» в атаке, но структура состава намекает о пряной смеси бросков с лого и баскетбола олдскульных времен. Множество заслонов без мяча для гардов, пасы от больших, россыпь катов, а когда ничего не работает – выстрелы в упор защитнику с ведения. Если снять ограничитель на понты, то вы же хотели увидеть, что будет, если Крис Пол таки доедет к Кобе? Хитрость оказалось в том, что Магомет сам отправился к горе.

Митчеллу вcе это знакомо . С одной стороны, в последней итерации атака «Юты» занимала верхние строчки по количеству 3PA, что не вяжется с тяжелыми бросками «Кавалеров» в отсутствии спейсинга. Однако статистика набита не просто спот-ап бросками из углов, а в значительной мере пулап трешками, по которым «Джаз» захватили первое место. Три, а то и четыре человека за владение могли протащить мяч после передачи, поставить заслон друг другу, убить чужую защиту множественными проходами, на которые оппонент вынужден был реагировать рефлекторно и без понимания, что вообще происходит. У него не будет в «Кэвс» Кларксона или Инглса, но Донован с Дариусом входят в элиту по броскам с ведения за дугой и в атаке на пик-н-ролле. В партнерах для заслонов под эти атаки недостатка не имеется.

С Митчеллом потолок команды – второй раунд

Тезис: Донован – переоцененный игрок. Его хвалят за одно выступление в бабле, после которого уровень игры только падал. Сами «Кэвс» тоже недостаточно хороши со своими уязвимостями в атаке и защите, а все активы уже отданы. Команда застрянет в статусе крепкого середняка.

Ответ: Возможно, это полностью устраивает Олтмана. Вы не представляете, как сложно заманить людей на стадион, когда на улице холодно и противно (то есть половина сезона лиги в Кливленде). Если Митчелл обеспечит выход в ПО здесь и сейчас, это уже окупит сделку.

Ну и вообще, как можно переоценить третье по результативности выступление в матче ПО за всю историю (57 очков)? В лиге нет игроков, которые в одиночку приносят чемпионство. Забудьте. Не факт, что они вообще когда-то были – мы просто слишком ленимся, чтобы узнавать реальный вклад всех членов команд-победителей.

Мы можем вообще игнорировать цифры бабла, но и тогда средняя результативность в постсезоне у Митчелла будет выше, чем у Лилларда, Янга и Кобе (26,3 в среднем). «Кэвс» отчаянно искали надежного человека, который сам себе создаст атаку – они его получили. Он может быть никчемным для вас и одновременно очень ценным под нужды команды. Такая вот сложная штука – жизнь.

Что касается ушедших активов, то «Кавалеры» воспользуются традиционной отмазкой, что никто не собирается проигрывать в годы, на которые остались без пиков. С таким составом – им по крайней мере придется постараться, чтобы упасть. Из отданных игроков по сентиментальным соображениям жалко одного Сэкстона . Он отличный скорер, что поможет Эйнджу провернуть трюк имени Айзейи Томаса, надувая статистику Коллина под следующий трейд.

Агбаджи на бумаге закрывал проблему с 3&D-вингом, но есть большие сомнения, что Очаи смог бы действительно показать высокий уровень уже в дебюте. Многие смотрят на его 4 года в колледже и ждут чуть ли не ветерана на крыле. На практике, чтобы стать полезным ролевым игроком (именно с точки зрения функций, как Дрэймонд Грин является звездным ролевиком) люди идут через несколько сезонов адаптации и принятию своего места. Можно думать, что пик-24 оставили под Бронни, однако, если проект «Митчлэнда» выстрелит, то в межсезонье 2023 на рынке будет приличное количество полезных форвардов (Краудер, Богданович, Убре и другие), которые всерьез задумаются о варианте продолжения карьеры в Огайо ради шансов на титул.

Залогом этому выступает долгий срок контрактов и возраст ключевых игроков. У команды есть как минимум три сезона на проверку своей контендерской гипотезы, пока не начнется история с продлением Эвана, судьбой Аллена и (не)желанием Митчелла активировать опцию. Спокойствие и стабильность в ядре реактора команды – то, что мы не видели от «Кэвс» со времен ухода Кайри Ирвинга.

Так как редакция может изменить заголовок, придется повторить вопрос оттуда, превратив его в утверждение: «Кавалеры» собрали лучший бэккорт в Восточной конференции. На кливлендской чаше весов – опыт и атакующая мощь защитников. Это теоретическая загогулина, «Чикаго» например могут выставить пять отличных гардов в старте, но она не из области пустых умозаключений. Точно не для чужой обороны: как ты будешь разрываться между Митчеллом и Гарлэндом с точки зрения даблтима? И достаточное ли у тебя количество игроков, чтобы сдержать их персонально.

У «Атланты» есть Янг и Мюррей, но им обоим только предстоит узнать, может ли Трэй петь дуэтом. Вы переживаете за токсичность Митчелла, что же вы скажите о повадках воспитанника Поповича, если его не устроит дирижерство Птички? Защитные навыки Дэжонте не превращают заднюю линию «Хоукс» в универсальное оружие – противники будут продолжать бить именно в Янга.

У «Филадельфии» есть отчаянность Макси и тик-токи с мышцами Хардена. Уж точно не Митчеллу списывать Джеймса со счетов после неприятных встреч в ПО, но их пути нынче расходятся в разные стороны – «Кэвс» набирают высоту, а Бороде бы исполнить хоть дембельский аккорд.

В «Чикаго» должны быть здоровы сразу Болл, Лавин и Дерозан, чтобы получился лучший атакующий защитник лиги с перехватами Лонзо, броском Зака и нападением Демара. К сожалению, такой Джордан-Мегазорд слишком хрупкая конструкция, шансы на выживание которого в дикой природе НБА еще ниже, чем у кливлендской мелочи. Гарды «Кэвс» иногда могут себе позволить забить на оборону в принципе – и не сильно подставить команду, там где в «Буллс» всем надо биться 48 минут в сверхагрессивной манере.

«Бостон» убедителен как основной контендер на чемпионство, но команда, в которой по прежнему в ключевые моменты нет лучше плеймейкера, чем Тейтум, заставляет сомневаться, что для нее в принципе применимо слово «бэккорт».

У «Детройта» и «Индианы» талантливые составы завтрашнего дня. Я все это время ухитряюсь пинать чужие клубы без малейшего применения статистики, но вот вам одна цифра против «Майами» – Кайлу Лаури в совокупности с возрастом мозгов Хирро 200 лет. А вы вряд ли дадите много человеку, который укладывает кроссовером ребенка на паркет, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ.

Никто не откажет «Кавалерам» в том, что их шансы на успешный шум в ПО выросли в разы после трейда Митчелла. Предполагаемые дальнейшие перспективы зависят от точки наблюдения – если вы уперлись взглядом в персону Донована, то смотрите, как его макушка скребет по потолку. Если вы отойдете подальше, то увидите, что это и не потолок вовсе, а ладошка Мобли, который прикрывает Спайди от всех невзгод.

Фото: globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency, Evan Buhler/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Rick Bowmer, Alex Goodlett/Getty AFP, Tayfun Coskun / Anadolu Agency