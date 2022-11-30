Объяснения для отвлекшихся.

Уже почти целый год (если точнее – 11 месяцев) «Формула-1» живет в эпоху тотального доминирования «Ред Булл». Австрийская команда выиграла 18 из 19 последних гонок, 9 раз победила подряд, а в сезоне-2023 (пока) и вовсе не упустила ни одного трофея за первое место.

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен в этом году победил в 6 гонках из 8, а там, где он не преуспел («всего лишь» был вторым) – лидерство перехватывал напарник нидерландца, Серхио Перес.

Преимущество Ферстаппена настолько мощное, что позволяет ему лидировать уже 224 круга подряд – в аналогичном статусе больше удалось проехать только Альберто Аскари (305 кругов в 1952 году), Айртону Сенне (264 и 237 – в 1988 и 1989 годах) и Найджелу Мэнселлу (235 – в 1992-м). Но если Макс продолжит разрывать пелотон на предстоящем Гран-при Австрии, то выйдет на второе место с 295 кругами лидирования, после чего рекорд Аскари окажется под прямой угрозой.

Все это выглядит и звучит страшновато для соперников и болельщиков, мечтающих об интриге. Невиданную форму чемпионов вынужден признать даже босс «Мерседеса» Тото Вольфф: «Ферстаппен просто на другом уровне. Бесит такое говорить, но это реальность».

Все, расходимся? «Ф-1» можно закрывать?

«Ред Булл» впечатляет, но в «Ф-1» подобное уже случалось

Сверхуверенное лидерство одной из команд – не такая уж редкость. Многие без труда вспомнят, что «Макларен» в 1988-м выиграл 15 из 16 Гран-при, Найджел Мэнселл на «Уильямсе» привозил ближайшим соперникам из других команд в квалификациях по 2 секунды, а совсем недавно – с 2014 по 2021 годы – «Мерседес» взял 7 титулов в зачете пилотов и 8 Кубков конструкторов подряд.

Уникальна ли нынешняя победная серия «Ред Булл» в сравнении с другими?

Как вообще сравнивать доминирования в разных эпохах? – Разрывами в квалификациях и гонках? В конце 80-х и начале 90-х гигантская разница в скорости была привычным делом: лидер мог везти конкурентам по 30-50 секунд, но из-за поломки растерять все нажитое непосильным трудом. Сегодня отставание в квалификации в полсекунды кажется кошмаром для преследователей, поскольку надежность техники, стабильный пилотаж и слаженная работа команды (тут самое время вспомнить о ребятах из Маранелло) приводят к постепенному и стабильному увеличению отрыва до 25-30 секунд к концу заезда. Кстати, современные лидеры по достижении комфортного преимущества перестают атаковать, из-за чего их истинную скорость понять еще сложнее.

Оценивать доминирование по впечатлениям тоже не получается. И не только из-за доступности интернета и вовлеченности фанатов в просмотр гонок в разные годы. Главное – история успеха «Ред Булл» пишется сейчас, впечатления – самые свежие, а потому сильнее в эмоциональном плане. Некоторым болельщикам кажется, что уж такого жесткого разрыва пелотона точно не было никогда.

Универсального средства измерить мощность доминирования нет, но для себя я оцениваю силу команд и гонщиков по средней финишной позиции. Да, это тоже далеко от идеала (например, сходы в статистику не идут), но все же увидеть общую картину можно, и даже примерно сравнить разные сезоны между собой.

Я решил сравнить нынешний сезон с выдающимися выступлениями прошлых лет – и, конечно, текущее преимущество Ферстаппена сразу бросается в глаза. Подобный уровень демонстрировал и Мэнселл в 1992-м, но у Биг Найджа за год было четыре схода, в то время как у Ферстаппена крупных проблем (еще) не было.

Есть и другие важные детали:

• средняя финишная позиция Михаэля Шумахера в 2004-м после 15 Гран-при достигла невероятного значения в 1,14 (12 побед и 2 вторых места)! И заметно ухудшилась лишь на Гран-при Китая (по одной из легенд Михаэль на спор выпил горячительного напитка перед квалификацией, из-за чего допустил разворот уже в самом начале быстрого круга и в итоге стартовал 19-м);

• в 2002-м Шумахер доминировал в гонках, но в квалификациях с ним на равных сражался Хуан-Пабло Монтойя (оба взяли по 7 поулов за год);

• превосходство «Мерседеса» в 2014 и 2016 годах впечатляет не меньше, особенно если держать в уме жесткую борьбу между Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном и переходом лидерства от одного к другому;

• Себастьян Феттель в 2013-м одержал рекордные 9 побед подряд и хорошо прокачал свою статистику, но если вы вспомните тот год со взрывами покрышек, то в первой половине первенства (до изменений в составе резины) кроме Себа побеждали еще четыре гонщика.

«Ред Булл» по-настоящему доминирует только одной машиной

Главная особенность – почти все команды в приведенной инфографике («Макларен», «Уильямс» образца 1992 года, «Феррари» и «Мерседес») возглавляли пелотон обеими машинами, в то время как в «Ред Булл» мы видим четкое разделение: лидер (Феттель или Ферстаппен) летит в космос, а второй пилот ведет упорную борьбу с соперниками за место на подиуме. Марк Уэббер в 2011 и 2013 годах уступал Дженсону Баттону и Фернандо Алонсо, а Серхио Перес, несмотря на две выигранных гонки в 2023-м, заметно ухудшил свою статистику после неудачных выступлений в Монако, Испании и Канаде.

Почему так происходит именно у «быков» – вопрос, требующий отдельного изучения. Но если вы предположите, что Ферстаппен – выдающийся гонщик своего времени с невероятной поддержкой команды, а Перес – просто хороший парень, иногда прыгающий выше головы и чаще допускающий грубые ошибки, – то, возможно, будете близки к истине.

Мы не можем знать, как выступали бы в «Ред Булл» на месте Переса пилоты других топ-команд, сколько времени им потребовалось бы на адаптацию, смогли бы они изменить баланс в отношении боссов команды к гонщикам и заставить механиков из своей бригады выкладываться на 200%, но способности и таланты самого Чеко мы видели в прошлые годы – это действительно достойный спортсмен, пусть и не супертоп. Во всяком случае, он точно не хуже Риккардо Патрезе, который вчистую проиграл Мэнселлу в 1992-м, но занял уверенное второе место в личном зачете.

В этом году крепкий гонщик Перес не мог прорваться на подиум в Монако (что, впрочем, никого не удивляет из-за особенностей трассы), также он застрял за «Феррари» на обгонном треке в Монреале и не дотянулся до «Мерседесов» в Барселоне – такие выступления уже можно считать показательными: тотальным превосходство «Ред Булл» становится только с Ферстаппеном.

Получается, что за фасадом воздвигающегося колоссального рекорда прячется неожиданно конкурентная среда. Позади нидерландца ведут серьезную борьбу Алонсо на «Астон Мартин», Хэмилтон и Расселл на «Мерседесах», а также Леклер и Сайнс на «Феррари». Возможно, всего одна крупная ошибка или сход лидера чемпионата станут триггером для яркой и захватывающей гонки. В конце концов, знаменитая победная серия Мэнселла прервалась после фантомного пит-стопа в Монако и последующих безуспешных попыток обогнать Сенну, Баттон прорвался с последнего места в Канаде-2011 и обогнал Феттеля на последнем круге, а Росберг и Хэмилтон в 2016-м в Барселоне внезапно вынесли друг друга и открыли дорогу Ферстаппену к победе в первой же гонке за «Ред Булл».

Даже в доминирующих сезонах помимо блистательно скучных достижений иногда происходят события, которые запоминаются болельщикам на долгие годы.

Что сделало «Ред Булл» безусловным лидером?

Если попытаться емко описать превосходство болида «Ред Булл» над конкурентами, то получится так: RB19 гармоничнее и эффективнее работает с аэродинамической точки зрения.

Прежде всего стоит в очередной раз воздать должное главе конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриану Ньюи за прозорливость в выбранном пути: с переходом на новый регламент команда не стала метаться от одной концепции шасси к другой (как «Астон Мартин»), получила широкое окно настроек машины (в отличие от «Феррари») и не встретила большой трудности в реализации и развитии выбранной концепции (в этой ситуации оказался «Мерседес»). Команда из Милтон-Кейнса, практически не теряя времени, смогла устранить негативный эффект подпрыгивания, занялась снижением веса болида и нарастила преимущество в тех областях, где поначалу наблюдался паритет с «Феррари».

Штаб Ньюи мастерски проработал как видимые аэродинамические элементы шасси (боковые понтоны, антикрылья и тому подобное), так и скрытое от глаз днище машины (главную область генерации прижимной силы), а также создал одну из самых действенных DRS (систему снижения лобового сопротивления) в пелотоне. Уникальность RB19 – в синергии всех систем: и видимые, и невидимые со стороны элементы машины работают с воздушным потоком так, что, с одной стороны, позволяют генерировать гораздо больше прижимной силы, чем техника конкурентов, а с другой – сильно снижать лобовое сопротивление при включении DRS.

На практике получается, что «Ред Булл» почти не выделяется из группы топ-команд на медленных участках трассы, но раскрывает потенциал в требовательных к прижимной силе средне- и быстроскоростных поворотах. Добивает австрийская команда конкурентов фантастической (для машины с таким количеством прижима) скоростью на прямых – из-за конструкции заднего антикрыла, которое помогает снижать лобовое сопротивление при включении DRS на 31,5 процента (для сравнения – у «Феррари» этот показатель 28,3%, а у «Мерседеса» – 23,8%.

Последнее, кстати, отличает RB19 от «младшего брата» – «Астон Мартин» тоже гоняет с диким количеством прижимной силы, но теряет много скорости на прямых из-за неэффективной DRS (и чуть менее мощного двигателя «Мерседес»).

Наконец, еще один важный фактор – работа с шинами. Большая прижимная сила ускоряет прогрев резины и ее износ, но за полтора десятилетия команда научилась контролировать работу покрышек. В отличие от «Мерседеса» или «Феррари», «Ред Булл» может быстро и долго ехать как на мягких шинах, так и жестких.

Но почему Перес настолько хуже Ферстаппена?

Возможно, вы слышали конспирологическую теорию, что «Ред Булл» целенаправленно развивает болид так, чтобы тот больше подходил Ферстаппену, чем Пересу. В этом есть доля правды: чем лучше работает шасси, тем заметнее оказывается разница в скорости между Максом и Чеко из-за их предпочтений в пилотажном стиле.

Лучшие черты мексиканца раскрываются на участках, где требуется ровно дозировать газ (как на входе, так и выходе из виража) и равномерно изнашиваются шины – например, в 90-градусных поворотах. Это не значит, что на остальных секторах Перес едет плохо – просто Ферстаппен справляется лучше. Макс позже тормозит перед резкой сменой траектории и быстрее разгоняется на выходе из поворотов, поскольку лучше контролирует заднюю часть машины и сохраняет больше скорости на апексе.

«Ред Булл», как и любая другая команда, стремится сделать болид быстрее на прямых, стабильнее на поздних торможениях и устойчивее в поворотах за счет добавления прижимной силы, что играет на руку Максу: чем стабильнее техника, тем раньше он может проворачивать свои трюки. Условно: если Перес от обновления машины выигрывает в повороте 0,1 секунды, Ферстаппен в этом же месте отыгрывает уже 0,2.

В результате по ходу сезона разница в скорости между напарниками растет, и Чеко остается лишь надеяться на трассы вроде сингапурской, с поворотами, в которых он держится с Максом на равных.

Доминирование когда-нибудь закончится

Уже сейчас раздаются голоса, что эра Ферстаппена и «Ред Булл» – это надолго. В том, что нидерландец способен побить рекорды Хэмилтона, не сомневается даже сам Льюис:

«Сможет ли он превзойти мой результат? У него впереди еще очень длинная карьера, так что да, абсолютно точно. В конечном счете, рекорды существуют для того, чтобы их покорять и обновлять. И у Макса потрясающая команда».

Может быть.

Но напомним, что в 2013 году Себастьяну Феттелю предсказывали поход за рекордами Михаэля Шумахера, однако вместо молодого немца к первым местам полетела немецкая команда. Себ же после четырех титулов с «Ред Булл» больше не выиграл ни одного.

Тотальное доминирование вообще редко длится дольше одного-двух сезонов подряд. Тот же Феттель после сверхмощного 2011-го столкнулся с ожесточенным сопротивлением Алонсо (исход титула в 2012-м определила валидольная финальная гонка в Бразилии), а после девяти подряд побед в 2013-м альянс «Ред Булл» и «Рено» потерпел унизительное поражение в эру нового моторного регламента.

Шумахер между двумя лучшими сезонами в «Феррари» стал участником эпической битвы с Монтойей и Райкконеном, а в 2005-м из-за смены шинных правил вовсе выпал из борьбы за титул.

«Мерседес» после наиболее мощных гоночных перформансов сталкивался с самым серьезным противоборством парней из Маранелло. Да, «серебряные» в итоге побеждали, но какие были страсти, какие классные мы видели гонки!

Не стоит забывать и о факторе ограничения бюджетов – сейчас «Ред Булл» вырвался вперед, но каждое новое обновление будет отнимать у австрийской команды все больше сил и ресурсов, и когда соперники разберутся со своими проблемами – обязательно подтянутся. Если повезет, еще в этом году мы увидим несколько интересных Гран-при.

Но даже если Макс до конца года будет обновлять рекорды – никто не даст гарантии, что он продолжит так же легко побеждать в 2024-м. «Формула-1» интересна и закулисными интригами: лидеры могут допустить ошибки в разработке нового шасси, соперники способны протолкнуть изменения в регламенте, чтобы обуздать оторвавшихся конкурентов, а коллектив победителей уже точно не будет прежним – лучших специалистов пытаются утащить другие команды. Например, глава инженерного подразделения Роб Маршалл после 17 лет работы в «Ред Булл» переметнется в «Макларен».

В этом году Ферстаппен невероятно силен, но любая победная серия однажды заканчивается. С интригой в чемпионате все понятно, но кому не захочется увидеть гонку, в которой бессменный лидер «Ф-1» терпит поражение? Кто знает – возможно, до нее не так и долго.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen / Staff, Xavier Bonilla – Pool, Mark Thompson / Staff, Peter Fox / Stringer, Dan Mullan / Staff, Lars Baron / Staff