Эх.

Традиционно «паровозный» Гран-при Монако с минимумом обгонов в группе лидеров внезапно засиял в заключительной трети дистанции – на Лазурном побережье начал накрапывать дождь, и пилотам пришлось демонстрировать мастерство, чтобы сохранить болиды в целости.

На 54-м круге (из 78) не вызывавшее вопросов лидерство Макса Ферстаппена внезапно оказалось под угрозой: ехавшего вторым Фернандо Алонсо зазвали в боксы «Астон Мартин». В условиях усиливающихся осадков тактический ход «зеленых» мог стать гениальным, ведь в случае перехода на промежуточные шины Фернандо получал бы практически целый круг заметного перевеса в темпе над конкурентами.

Но на 55-й круг Фернандо выехал с пит-лейн на сликах! После обсуждения с командой испанец решил, что дождь не усилится, а большая часть трассы трассы еще долго будет оставаться сухой и не позволит реализовать потенциал промежуточных покрышек, поэтому в таких условиях лучше подойдет хорошо прогретый состав «медиума».

«Кроме 7-го и 8-го поворотов трасса была полностью сухой, так почему я должен был ехать за промежуточными шинами?» – оправдывался двукратный чемпион мира после финиша.

И все же пилот и команда напрасно не доверились прогнозам синоптиков – буквально через несколько секунд дождь начал заливать трек, Ферстаппен едва не въехал в барьеры и потерял около пяти секунд, а Сайнса на «Феррари» вовсе развернуло.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что соперники из «Астон Мартин» ошиблись:

«Похоже, мы на круг затянули с переходом на «промежуточные», и Фернандо оказался бы гораздо ближе, поставь он те же шины, и давил бы больше. К счастью, он выбрал «слики».

Спустя круг Алонсо снова посетил боксы – и на этот раз перешел на промежуточную резину. Отставание от Макса достигло 18,5 секунд, и отыграть этот отрыв было уже нереально (хотя Фернандо на влажном треке очень старался!).

Был ли шанс у Алонсо побороться за победу?

Если кратко – да, хотя на финише пришлось бы проявить все мастерство.

Ключевой момент, разумеется, относится к первому пит-стопу – на пит-лейн гонщик «Астон Мартин» провел 24 секунды (2,5 секунды механики потратили непосредственно на смену колес) и вернулся на трек в 25 секундах позади Ферстаппена, которому предстояло проехать по влажной трассе на сликах еще больше половины круга. Даже если держать в уме многочисленные желтые флаги, все же сложно представить, что Фернандо на промежуточных шинах проехал бы 55-й круг медленнее пилота «Ред Булл» на изношенном «медиуме», а значит – после пит-стопа конкурента Фернандо мог вырваться на первую позицию.

Удержал бы он ее уже на подсыхающей трассе? Добился бы первой с 2013 года победы? Это хорошая тема для дискуссий, ведь «Ред Булл» в этом году заметно быстрее всех в «Ф-1», но в голове следует держать и необгонный характер трассы, который позволяет оставаться впереди даже заметно уступающим в скорости машинам (Даниэль Риккардо, например, свою победу в Монако одержал с урезанной на 20% мощностью двигателя). Нет сомнений, что Фернандо сделал бы все, чтобы не пустить вперед Макса.

Да, риск не оправдался, но гонщик все равно счастлив: не потерял позиции, остался вторым в сложнейшей гонке и заработал солидные 18 очков:

«Да, у нас подиум, детка. Браво! Ю-ху! Победа – в следующий раз!»

А вы как считаете: был ли у Алонсо шанс выиграть Гран-при Монако?

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Florent Gooden/Dppi