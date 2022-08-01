Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

Вот это поворот!

Объявление Себастьяна Феттеля об уходе из спорта всколыхнуло трансферный рынок «Формулы-1» – на место немца в 2023 году пресса моментально нашла не меньше пяти кандидатов, в том числе гонщика «Хааса» (и друга Себа) Мика Шумахера, чемпиона «Формулы Е» Ника де Вриса, а также пилота «Макларена» Даниэля Риккардо.

Однако спустя всего три дня после неожиданных вестей от Себастьяна вопрос с новым гонщиком «Астон Мартин» внезапно закрылся – многолетний контракт с «зелеными» подписал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо!

Насколько это неожиданный поворот? В тот самый день, когда Феттель заявил об уходе, Алонсо дал понять, что менять команду не намерен: «Я хотел бы остаться в «Альпин». Сейчас начнется перерыв, боссы уйдут в отпуска, я тоже буду в отпуске, поэтому вопрос с новым соглашением займет какое-то время. Однако когда стороны хотят продлить соглашение – все переговоры занимают не больше 10 минут».

Что ж, в чем-то Фернандо не обманул – он действительно быстро договорился о контракте. Пусть и с другим коллективом.

Но если отбросить эмоции и удивление от неожиданности маневра испанца, то сам трансфер выглядит логичным для всех сторон.

«Астон Мартин» был нужен топ-пилот после ухода Феттеля

Миллиардер Лоренс Стролл мечтает о чемпионских титулах. И ради этого не жалеет ни сил, ни ресурсов: переманивает инженеров из других коллективов, строит новейшую базу за 250 миллионов долларов (предполагается, что она станет лучшей в «Ф-1»), привлекает гигаспонсоров вроде Aramco и Cognizant (которые вкладывают в проект огромные деньги) и требует от руководства усердно работать и переделывать технику, даже если сезон полностью провален.

Однако для достижения вершины (на которую «Астон Мартин» хочет взойти в ближайшие пять лет) предстоит решить еще много сложнейших задач. Концепция новых болидов «Ф-1» по-прежнему до конца не раскрыта, и инженеры не полностью понимают работу всех узлов шасси – так что для развития болида нужен не просто быстрый, но и очень опытный пилот, который будет сутками пахать на симуляторе, максимально эффективно взаимодействовать с техническим штабом и вообще вкладываться в проект всей душой.

Помимо этого Строллу нужен человек с умениями бороться колесо в колесо, моментально адаптирующийся под меняющиеся условия на трассе, и чьи знания сможет вобрать в себя Ланс Стролл (которого Лоренс, конечно, мечтает увидеть однажды чемпионом мира).

Подобных парней в пелотоне можно пересчитать по пальцам, и ясно, что под такие условия не подойдут ни юные таланты вроде Оскара Пиастри, ни резервист без гонок в «Ф-1» Ник де Врис, ни засидевшийся на скамейке запасных Нико Хюлькенберг.

Даниэль Риккардо? – Зачем Строллу гонщик, который в последние два года на трассах не отрабатывает и десятой части своего гонорара? Где гарантии, что австралиец сумеет восстановить свои гоночные показатели до уровня «перед уходом из «Ред Булл»?

Хорошим вариантом мог бы стать Серхио Перес (который выступал за парней из Сильверстоуна несколько лет назад), но этот поезд уже ушел – мексиканцу комфортно в «Ред Булл», он борется за подиумы (и иногда победы) и теперь твердо уверен в своем контракте.

Еще одна важная деталь – заменить Феттеля в «Астон Мартин» без имиджевых потерь могла бы только равновеликая фигура. Такая, при появлении которой инвесторы с Ближнего Востока смогли бы произнести только одно слово: excellent!

К тому же, Стролл и Алонсо контактировали еще в 2020-м, но в итоге канадец после уговоров Берни Экклстоуна выбрал Феттеля, а Фернандо ушел в «Альпин».

«В то время они были довольно быстрыми, и даже брали подиумы – вспоминал Фернандо. – Мы пообщались, но это ни к чему не привело».

Понимаете, почему на самом деле реальной альтернативы Алонсо не было?

Да, и если вспомнить, насколько напряжены отношения в «Ф-1» между «Астон Мартин» и «Альпин» (французы подавали протесты на британцев и вызывали дикое негодование Стролла, а еще именно в Энстоун перешел бывший руководитель «зеленых») – становится понятно, что Лоренса нисколько не обременяла моральная сторона сделки. Возможность украсть чемпиона, тем самым усилив свой коллектив и ослабив конкурентов – это всегда мощное решение.

В чем мотивация Алонсо?

Погодите, но разве Фернандо не говорил о стремлении выступать в «Ф-1» только ради побед? Все верно – несколько лет назад испанец признавался в том, что не готов менять команды, если не будет никаких намеков на борьбу за титулы. Однако после двухлетнего перерыва астуриец вернулся другим – осознавшим, что он просто не может без Гран-при. В отличие от семьянина Феттеля именно гонки стоят у Алонсо на первом месте.

Фернандо – редчайший тип спортсмена, которому важно соревноваться каждую неделю. Если не в «Ф-1» – то в ралли-рейдах, если не в пустыне – то на картинговой трассе. Алонсо необходим адреналин от борьбы колесо в колесо, ему важно к чему-то стремиться и прогрессировать вместе с командой (а не отбывать номер за большие деньги в беспросветном аутсайдере), а также быть ее беспрекословным лидером.

«Альпин» могла бы дать все это испанцу, но побоялась упустить права на Пиастри – и предложила чемпиону лишь однолетнее соглашение с опцией продления еще на сезон. Учитывая, что до побед французской команде по-прежнему так же далеко, как и «Астон Мартин», Фернандо наверняка решил, что ему этого мало.

И тут появился Стролл и его щедрые арабские друзья. Железобетонное соглашение с хорошей зарплатой минимум на два года? Не вопрос! – И теперь Алонсо может спокойно пополнять свою кровь адреналином еще достаточно долгое время.

Когда именно Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин»?

Это очень важная история, и истину будут искать в ближайшее время. Учитывая, что Стролл контактировал с Алонсо еще два года назад, можно легко построить теорию о том, что миллиардер вышел на испанца достаточно давно и тем самым вынудил Феттеля объявить об уходе.

Однако источники BBC и Auto Motor und Sport отмечают, что «Астон Мартин» на самом деле сначала ждал решения Себа, а опцию с Алонсо держал как запасной вариант. Испанец же во время гоночного уик-энда в Венгрии все еще пытался договориться с боссами «Альпин» о новом соглашении, но не преуспел.

Если это так, то возникает еще один вопрос: стороны договорились до гонки или после? Точная информация поможет понять, почему Алонсо так реагировал на события по ходу заезда на Гран-при Венгрии – он жестко боролся с напарником, Оконом, и сурово критиковал француза за некрасивые – по мнению чемпиона – способы защиты на первых кругах.

Не стали ли эти события последней каплей для Фернандо? Не вышло ли так, что непосредственная борьба на треке привела к неожиданному решению сменить команду?

Уход Алонсо из «Альпин» меняет расклады для молодых пилотов на трансферном рынке: Оскар Пиастри теперь наверняка получит место в «Ф-1» и станет напарником Окона, а в «Уильямсе» (куда пресса отправляла Пиастри) подумают о том, оставлять в команде Николаса Латифи или брать на его место какое-нибудь другое юное дарование – вроде Логана Сэрджанта.

Похоже, мы услышим еще много интересных историй.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; East News/IMAGO/Eibner-Pressefoto, AP Photo/Darko Bandic, Clive Rose/Getty Images/AFP ; globallookpress.com/HOCH ZWEI