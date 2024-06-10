Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна
Вокруг «Ангелов Плющенко» неспокойно:
● и если расставание с 12-летней Ариной Парсеговой переросло в открытый и понятный спор – с судом, требованием компенсации, уколами…
● ... то исчезновение Софьи Муравьевой из шоу Плющенко оставляет простор для догадок.
Что и с кем не поделила действующая вице-чемпионка России?
Плющенко и Рудковская после весенних гастролей готовят проект «Спящая красавица» – на льду Александра Трусова, Елена Костылева, Софья Титова и Софья Самоделкина (и не только). Кое-какие кадры с фотосессий для анонсов появлялись в их соцсетях накануне.
В обойме странно не оказалось Софьи Муравьевой, лидера всей группы Плющенко.
Сама Муравьева, так уж совпало, в сторис предложила подписчикам задавать вопросы. Подписчики явно знали, на что обратить внимание, да и Софья охотно рассказала то, что считала нужным в этот момент:
1) «Ты будешь выступать в шоу? А то тебя нет на афишах» – «В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет».
2) «Поддерживаете общение с Сашей Трусовой?» – «Нет».
По отдельности и без деталей, казалось бы, ничего особенного.
Мало ли какие обстоятельства мешают участию в шоу (здоровье, учеба, другая занятость, желание сфокусироваться на тренировках). На афишах прошедших шоу Софья присутствует...
... на предстоящих вплоть до зимы – в основном Трусова, порой Юлия Липницкая, местами Алена Косторная дважды на одном постере.
Да и отсутствие общения между Муравьевой с Трусовой не обязательно равно ссоре.
Но еще зимой Софья и Александра прекрасно ладили, вместе катались в «Русалочке»: «Мы сдружились», – слова Муравьевой всего несколько месяцев назад. Сейчас она отписана в соцсетях от Трусовой и ее близкой подруги Самоделкиной, а редкие совместные фото удалены.
Объяснения подоспели от Яны Рудковской. Она как продюсер понимает: афиша с Трусовой, которая не соревнуется два года, по-прежнему смотрится выигрышнее, чем с Муравьевой, которая постоянно в медалях внутренних стартов. Шоу и соревнования – все-таки разные вселенные, а главная роль на то и главная – она одна.
Все это можно прочитать в посте Рудковской между строк:
«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съемку во всем промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений ее в этом поддержал.
Это ее решение, и я его уважаю, мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне.
Также хочу отметить, что четко разделяю спорт (это вотчина Евгения) и шоу (здесь я генеральный продюсер, и все ключевые решения за мной), поэтому прошу избежать проекций таких решений на спортивную карьеру Сони в Академии.
Мы даем спортсменам возможность дополнительно зарабатывать в шоу, но в допустимых для нас размерах. Ледовые шоу – это бизнес, который мы создавали с Евгением вдвоем годами, и в этом бизнесе я четко знаю стоимость каждой составляющей.
Для действующих спортсменов главное – это соревновательный сезон! У Сони будут интересные программы в этом году, к ним подошли с креативом, и я тоже идейно в этом участвовала, будем наслаждаться катанием Сони на спортивных соревнованиях и показательных выступлениях».
Такое пояснение, конечно, не очень согласуется с версией Муравьевой про «не зависящие от нее обстоятельства». Но видимо, разместить Трусову и Муравьеву на одной афише больше не получится.
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Кирилл Каллиников; plushenko.show
Вероятно, Муре предложили гонорар ниже чем у Самоделкиной даже. И роль третьего куста в пятом ряду, назвав ее "главной".
Надеюсь, Мура подумает о смене штаба.
Если Самоделкина будет брать какие-то титулы на международных соревнованиях, Мура уйдет даже не на второй план, а на десятый.
Откатать программы с у-си это вам не отдельные прыжки в сми выкладывать
Странно, что лучшую свою ученицу оставили без заработка.
Муравьевой почти 18 лет, скачкой роста у нее скорее всего не будет, а со скачками веса можно бороться с помощью питания.
Даже если допустить такую версию происходящего, всё равно не понятно, что теперь мешает разместить Муравьёву на афишах шоу, в которых не участвует Трусова? На это в посте нет логического объяснения.