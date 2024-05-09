У Плющенко новичок – бойфренд Трусовой! Трансфер, от которого в выигрыше все

В фигурном катании интересный (и во многом ожидаемый) трансфер: Макар Игнатов присоединился к Академии Плющенко.

Позади 10 лет в группе Евгения Рукавицына, включившие медали ЧР и международного Гран-при, несколько прыжковых концертов и тревожный регресс. Последнее, впрочем, не помешало душевному прощанию :

«Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю», – обратился Игнатов к бывшим тренерам.

Летом ему исполнится 24 – пора перезапускать или переосмыслять карьеру, которая буксует.

● В середине олимпийского цикла-2018/22 Игнатов виделся одним из претендентов на поездку в Пекин. Его заявку регулярно украшали 6 квадов на две программы, еще и с козырем – риттбергером, который 3-4 года назад считался едва ли не уникальным для нашей фигурки.

Осенью 2021-го Макар первым в истории России приземлил 4 четверных в прокате (Гран-при Японии). Издержки этой феерии: невнятные вращения, просадка в компонентах и очевидное угасание к концовке – речь не только о конкретном выступлении, но и вообще о почерке.

Наш фигурист чисто прыгнул 4 квада (первым в истории России!), но судьи его разгромили. И ведь все по делу

Игнатов всегда понимал эти слабости, но на длинной дистанции расклад все равно не менялся. Надежность тоже сбоила, а более разносторонние конкуренты, подтягивая сложнейшие прыжки, постепенно выдавливали Макара из российского топа.

В лагере Плющенко ему предстоит решать множество задач, одна из которых – по крайней мере, возвращение стабильности.

● Для чего Игнатов – явно не лидер мужского катания, к тому же будто бы на излете – понадобился Евгению? Можно предполагать.

6-е место на последнем ЧР по идее дает пропуск в сборную (списков еще нет), а это как минимум статус, в том числе и для «Ангелов».

Если несколько лет назад Плющенко-тренер влетал в большой спорт через парадный вход – женскую фигурку (забирая в академию Трусову и Косторную) – то теперь тактика изменилась. В «Ангелах», пока не дождавшихся больших побед, пробуют охватить разные виды без ярко выраженного приоритета.

В этой концепции флагман-парень точно требуется, и Игнатов вполне подходит: имя, потенциал, опыт, достижения, готовность к перестройке – все при нем. К тому же Плющенко в этом смысле по-хорошему отзывчивый и гостеприимный – сложно вспомнить его публичные отказы на вход.

Помочь с трансфером могла и девушка Макара – Александра Трусова. Она не соревнуется с осени 2022-го, но не выпала из шоу-индустрии: охотно катает в проектах Тутберидзе, а еще прочнее ассоциируется именно с командой Плющенко, которая позиционирует Сашу как приму.

Игнатов жил и тренировался в Петербурге – переезд в Москву напрашивался не только по спортивным, но и по личным причинам.

● Ну и дополнительная опция всем сторонам: Макар с его фактурой и статью (180+ см) – потенциально прекрасный актив для шоу. Хоть в главной роли, хоть в связке с Трусовой.

Никакой иронии: сказки на льду – такая же сфера интересов «Ангелов», как и тренировки: «Также мы даем возможность нашим спортсменам зарабатывать участием в наших шоу. Все эти программы поддержки являются большой редкостью для спортивной индустрии», – важные слова Яны Рудковской из большого интервью журналу «Фигурист».

Разумеется, «Ангелам» проще и удобнее не договариваться с кем-то со стороны каждый раз, а получить резидента на несколько сезонов. Для Макара в перспективе это классный заработок, закрепление в новой индустрии, поддержка тонуса (если соревнования быстро не отойдут на второй план).

Разве кто-то в проигрыше?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Instagram